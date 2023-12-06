Распутин при дворе и царь без определенного места жительства

Распутина создала… Софья Перовская. Без неё мы бы сейчас и не знали о существовании Григория Ефимовича.

© Алексей Щукин/ТАСС // Григорий Ефимович Распутин

Народник, а позже марксист № 1 Георгий Плеханов ещё в 1879 году предсказал народовольцу Желябову: «Вы добьётесь только того, что вместо Александра с двумя палочками будет Александр с тремя палочками».

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То же 143 года повторяли и коммунисты, и либералы. А что могли сделать 30 революционеров, не имея партии и поддержки населения? Они разрушили веками создаваемый идол «святого царя».

И это не мои фантазии. Число дел об оскорблении царского величества крестьянами и мещанами с начала 1870-х по 1880-1882 годы выросло более чем на порядок. Людей хватали не за призывы к революции, а за разговоры о царе как объекте охоты.

Так, десятки крестьян-обывателей отправились за решётку за споры, когда убьют царя – в ходе 5-го или 7-го покушения «сицилистов».

«Народная воля» выселила династию Романовых из собственной столицы. Ни Александр III, ни Николай II больше не жили в Петербурге, хотя для них в Зимнем дворце и были подготовлены хорошо охраняемые апартаменты. Оба императора периодически прибывали на несколько часов в столицу, принимали участие в официальных церемониях и… уезжали ночевать в загородные резиденции.

Жить в Царском Селе, в Ливадии или во дворце в Беловежской Пуще очень комфортно. Но царь был отделён от России на километры многочисленными линиями охраны. Вступив на престол, Николай II отдалил от себя всю романовскую родню. Каждому великому князю роздал по «уделу»: кому – гвардию, кому – генерал-губернаторство и Московский военный округ, кому – флот, кому – артиллерию, кому – инженерные войска, и т.д.

Но о державных и семейных делах Николай беседовал с роднёй крайне редко. У царя даже не было личного секретаря. Отдел Канцелярии, фильтровавший письма к государю, оформлявший указы, размещался в Петербурге и общался с самодержцем только дистанционно.

Перефразируя Вольтера, скажу, что если бы не было Распутина, то его следовало бы выдумать. Царица Александра Фёдоровна с молодости увлекалась шарлатанами и юродивыми. (Замечу, что она была дипломированным доктором философии)

Первоначально шарлатаны были заморскими. Осенью 1896-го царицу познакомили с французским евреем Низье Вашолем, который называл себя мсье Филипп. Кстати, он занимал высокое положение в масонской ложе мартинистов. Вашоль-Филипп снабжал доктора философии различными амулетами типа колокольчика, который звонил при приближении плохих людей и т. п. Православием здесь и не пахло, а, скорее, наоборот. Во времена Грозного Ивана или Тишайшего Алексея за такие амулетики запросто можно было угодить в монастырь, а то и на костёр.

Вашоль-Филипп пообещал царице посредством «магических пассов» зачать наследника престола. Для осуществления оного шарлатан был даже введён в императорскую спальню. Что там делали царственная чета и хитрый еврей – покрыто мраком. Во всяком случае, царица забеременела.

Николай и Александра между собой называли Вашоль-Филиппа «дорогой друг» (как в будущем и Распутина). Правда, пока «дорогой друг» произносилось по-английски: dear friend.

Увы, беременность оказалась ложной, о чём пришлось опубликовать даже официальное сообщение. По этому случаю цензура выкинула из оперы «Сказка о царе Салтане» строки:

Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь,

Не лягушку, не мышонка,

А неведома зверёнка…

В народе ходили слухи, что царица всё же родила, но родила чертёнка с рожками и копытцами, и Николашка сразу придавил его подушкой.

Здравый смысл подсказал месье Филиппу, что затягивать пребывание в России не стоит, и он, скопив довольно приличный капитал, укатил во Францию. Но вместо себя в 1902 году направил в Петербург своего ученика еврея Папюса (настоящая фамилия Анкосс). Папюс пристрастил царственную чету к спиритизму и колдовству. Он основал несколько масонских лож в Петербурге и тоже убыл на ПМЖ в Париж.

Увлечение французскими магами царская чета совмещала с общением с туземными юродивыми. Среди них были странница Матрёна Босоножка, Вася-странник и другие. Наибольшую известность приобрёл Митька Благов, он же Козельский, он же Блаженный, он же Коляба – калека-идиот.

Но, увы, всё это было не то. Нужен был настоящий святой из дремучего леса в стиле «ля мюжик рюс». Царская чета ждала Распутина, и он пришёл.

В чём же был секрет успеха Распутина? Одни списывают всё на его необыкновенную мужскую силу, другие – на гипнотические действия, третьи – на парапсихологию и т. д.

На мой взгляд, секрет Распутина в том, что он, пусть даже интуитивно, делал то, чего хотели окружающие.

Так крестьянка мечтает о барине, мелкая дворянка – о князе. Кого же вожделеть графине, в гостиной которой хватает и баронов, и графьёв? Для определённой части аристократок как раз представляли интерес колоритные персонажи из народа. Об этом задолго до Распутина писали Мопассан и Доде.

Любовные похождения и скандалы Григория Ефимовича уже 107 лет вдохновляют драматургов и кинорежиссёров. Первый фильм о «старце» под названием «Тёмные силы» был снят в марте 1917-го (оперативно!) режиссёром Сергеем Гладковым. В сентябре того же года Ефимыч впервые появился на американском экране и с тех пор не сходил с него ни в США, ни в Европе.

Нас же Распутин интересует в качестве «государственного старца». Процитирую фрагменты из солидного тома православного монархиста Олега Платонова «Николай Второй в секретной переписке» (автора трудно обвинить в предвзятости к царской чете).

17 июня 1915 г. царица пишет мужу:

«Теперь в августе собирается Дума, а наш Друг тебя несколько раз просил сделать это как можно позднее».

8 ноября 1915 г.:

«Посылаю тебе телеграмму, которую Он мне продиктовал. Я смотрела на Него, как Он ходил взад и вперёд, молился и крестился – всё о Румынии и Греции и о проходе наших войск».

Через неделю:

«Теперь, чтобы не забыть, я должна передать тебе поручение нашего Друга, вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать наступление возле Риги, говорит, что это необходимо, а то германцы там твёрдо засядут на всю зиму, что может стоить много крови и трудно будет заставить их уйти… Он говорит, что мы должны это сделать, и просил меня немедленно тебе это написать».

В другом письме того же дня:

«Он сказал, что надо созвать Думу, хотя бы на короткое время, – это даже будет очень хорошо, в особенности, если тебе удастся вернуться неожиданно для всех».

5 марта 1916 г.:

«Наш Друг был вчера у А. [имеется в виду Георгий Львов, главный уполномоченный Всероссийского Земского Союза – А.Ш.]. Он одобряет, что военное министерство взяло Путиловский завод в своё ведение».

Речь шла о национализации завода, который ранее «крышевал» великий князь Сергей Михайлович.

Только за полтора года (1915-1916) Александра письменно передала Николаю 150 рекомендаций, предупреждений и прямых указаний Распутина. В 1920-х переписка царской семьи была опубликована, и подлинность её не вызывает сомнений у историков.

Александра требует от Николая:

«Слушайся нашего Друга, верь Ему…».

«Бог недаром послал Его нам, только мы должны больше обращать внимание на Его слова, они не говорятся на ветер. Как важно для нас иметь не только Его молитвы, но и советы».

«Думай больше о Григории, мой дорогой… Каждый раз, когда ты стоишь перед трудным решением, проси Его походатайствовать за тебя перед Богом, дабы Бог наставил тебя на путь истинный…»

«Не слушайся других, слушайся только нашего Друга».

Как видим, «государственный старец» решает судьбоносные вопросы России. Напрашивается вопрос, а зачем это Распутину? Ведь он вознёсся благодаря совсем иным советам и делам. А тут серьёзный промах может привести к падению.

Возможны две версии. Либо Григорием Ефимовичем управляли умнейшие кукловоды, либо он – экстрасенс. Ответ мы никогда не узнаем. Разве что случится какой-нибудь катаклизм, и будут полностью открыты секретные архивы, по крайней мере – до середины первой половины ХХ века.

А ведь уроки из «распутинщины» надо извлекать срочно. По всем писаным и неписаным законам Российской империи царская чета вообще не имела права контактировать с Распутиным. То же самое касается и генсеков, и президентов. Народ выбирает их, хоть бюллетенями, хоть штыками. Он доверяет судьбу правителю, а не его жене, любовнице, родным, тренеру по теннису.

Муж не должен иметь тайн от жены? Наоборот, обязан! Вячеслав Молотов всегда рассказывал жене о заседаниях Политбюро. А Полина Жемчужина обсуждала это с подругой – послом Израиля Голдой Меир.

23-летний выпускник МЭИ Сергей Хрущёв попал в ОКБ-52, руководимое Владимиром Челомеем. Молодой инженер проживал под одной крышей с отцом и немедленно начал лоббировать интересы фирмы. В итоге к ОКБ Челомея были присоединены несколько конструкторских бюро, их интереснейшие программы закрыты, а самые талантливые специалисты уволились. Москва потешалась над анекдотами о «челомеизации всей страны».

Наверное, наши дети, а то и только внуки узнают о влиянии Раисы Максимовны на нашего «великого перестройщика» Горбачёва.

Таких примеров можно привести десятки.

Другое дело – Сталин. Он ни разу в жизни не беседовал с дочкой Светланой и с сыном Василием о предметах, которые их лично не касались.