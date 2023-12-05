«Медовые ловушки»: как разведки мира используют женщин-спецагентов

Женскую красоту и обаяние в работе используют большинство разведок мира. Так называемая «медовая ловушка» стоила репутации и даже жизни не одному десятку профессиональных шпионов. Врагам доставались самые секретные сведения, иногда ставившие под угрозу безопасность целых стран. Мы приготовили подборку наиболее значимых случаев, когда женщины-спецагенты оказывались на высоте.

Для обучения разведчиц существовали секретные методики, в каждой стране свои. Но эксперты считают, что в общих чертах подготовка была похожей. Женщин обучали как премудростям шифровального дела, рукопашному бою и стрельбе, так и искусству соблазнения.

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Хорошо известно, что в СССР на Лубянке работали настоящие спецкурсы по раскрепощению. На них девушек, воспитанных в пуританском советском обществе, превращали в роковых дам. Слушательницы курсов сидели на лекциях голышом, парились с мужчинами в бане, перенимали опыт у проституток и, конечно же, учили психологию.

Знания и навыки, полученные в разведшколах, были бесценными. Разведчицы были готовы ради получения информации на все. Они совершенно утрачивали стыдливость, которая могла помешать делу, и даже в постели оставались хладнокровными профессионалками. От их чар страдали самые безупречно подготовленные мужчины, ведь ставка в игре часто делалась на самом сокровенном. Проще сказать известной поговоркой:

«Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому».

Лариса Кронберг-Соболевская

Советская актриса Лариса Кронберг-Соболевская впечатляла своей красотой. Именно поэтому ее и заметили в КГБ и завербовали. Самой эффектной операцией этой женщины была «медовая ловушка» для посла Франции в СССР Мориса Дежана. Дипломат встретился с Ларисой в номере отеля, но свиданию помешал разъяренный «муж».

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Мужчина-агент ворвался в комнату, где ворковали влюбленные и устроил сцену ревности. Он грозил Дежану судом и тот, испугавшись огласки, попросил московских друзей замять дело. Разумеется, его замяли, но посол после этого начал работать на советскую разведку.

Элен Ромеч

Против женских чар Элен Ромеч не устоял 35-й президент США Джон Кеннеди, большой любитель женских прелестей. Элен родилась в Германии и после войны оказалась на территории ГДР. Она перебралась в Западную Германию, а оттуда в США. Разумеется, такое «волшебное» перемещение ей удалось сделать только благодаря работе на советские спецслужбы.

Элен Ромеч

В Америке Элен Ромеч устроилась танцовщицей в элит Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru ный стриптиз-клуб «Кворум-клаб», где бывали политики первой величины. С их помощью красавице и удалось познакомиться с президентом, падким на женщин. Ромеч удалось побывать на нескольких свиданиях с Кеннеди, пока ее не разоблачили. Немку выставили из страны, не сумев доказать факт шпионажа. Позднее в ЦРУ категорически отрицали то, что Элен могла что-то выведать у президента.

Маргарита Коненкова

Да что там президент-бабник, если однажды женскими чарами был сражен сам гениальный Альберт Эйнштейн. Маргарита Коненкова (Воронцова) была супругой известного советского скульптора Сергея Коненкова. Всемирно известный творец колесил с выставками по всему миру, а вместе с ним ездила его супруга и муза Марго. Женщина живо интересовалась зарубежными знакомыми маститого мужа, конечно же, не по своей личной инициативе.

Маргарита Коненкова и Альберт Эйнштейн

В 1933 году судьба свела Маргариту с Альбертом Эйнштейном. Физик бежал от нацистского режима, воцарившегося в Германии, и приехал в США. На тот момент супруги Коненковы жили в Нью-Йорке и Маргарита смогла познакомиться с гением. Русская интеллектуалка так вскружила голову Эйнштейну, что он буквально шел у нее на поводу.

Физик познакомил Маргариту с Оппенгеймером и другими учеными, работавшими над ядерным оружием. Вскоре Коненкова доложила в Москву, что американцы создают супер-бомбу и даже назвала примерные сроки ее готовности. Многие считают, что Эйнштейн знал, что имеет дело с русской шпионкой, но не мог ничего с собой поделать.

Агент Надин

Даже советские разведчики с безупречной нравственностью и идеологически проработанные до мозга костей, попадали под действие женских чар. Самым скандальным случаем можно считать историю Анатолия Филатова, перевербованного американцами.

Анатолий Филатов

В 1973 году майор ГРУ Филатов был направлен агентом в Алжир. В африканской стране советский разведчик «случайно» познакомился с девушкой по имени Надин. Первая встреча произошла в книжной лавке — у Анатолия и его новой знакомой нашлись общие интересы в литературе. Роман закрутился стремительно, и вскоре красавица упала в объятия мужественного майора.