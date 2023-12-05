Расстрел, убийства, пожизненное: что стало с казанскими авторитетами 1990-х

Сериал «Слово пацана» об уличных бандах Казани, орудовавших в конце 80-х годов, обрел массовую популярность в России и других странах бывшего СССР. Кто был прототипом главных героев и что стало с реальными криминальными авторитетами столицы Татарстана?

© Wink / кадр из сериала «Слово пацана»

Что известно о группировке «Тяп-Ляп»

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Авторы сериала «Слово пацана» не раскрывали прототипы главных героев ленты. Однако параллели можно провести с криминальной группировкой «Тяп-Ляп» — подростковой бандой, орудовавшей в Казани в 1970-х годах, пишет портал Men Today. Они также фигурируют в речи персонажей "Слова пацана".

Название «Тяп-Ляп» является отсылкой к неофициальному прозвищу казанского района у озера Средний Кабан — «Теплоконтроль». Там находился приборостроительный завод с таким же названием. Лидеры группировки собрали банду из местных школьников, а вскоре ОПГ уже насчитывала несколько сотен человек. Хулиганы грабили и избивали людей с применением оружия, в том числе огнестрельного.

Участникам банды запрещалось курить, пить алкоголь и бросать в беде товарищей. У группировки было три главаря — Завдат Хантимиров по прозвищу «Джавда», Сергей Скрябин («Скряба») и Сергей Антипов («Антип»).

Хантимиров был неофициальным лидером группировки. Он считался хорошим боксером, который мог нокаутировать с одного удара. На момент создания ОПГ ему было всего 18 лет.

Скрябину был ровесником Хантимирова и считался «самым хитрым» лидером ОПГ. Он с начальной школы дружил с «Джавдой».

Антипов был самым старшим из лидеров банды и успел отсидеть в тюрьме. Он считался авторитетом среди школьников и создал для них спортзал в подвале, где подростки качались батареями и утюгами.

Что стало с лидерами «Тяп-Ляп»

Итогом преступной деятельности «Тяп-Ляп», наполненной грабежами и убийствами, стал арест лидеров группировки в конце 1970-х. Их судили за бандитизм, грабежи, покушения на убийство и непосредственно убийства — доказать удалось гибель четырех человек.

Хантимирова приговорили к высшей мере — смертной казни. Он был расстрелян в 1982 году.

Антипов и Скрябин получили 15-летние сроки. Оказавшись на свободе в 90-е, они вернулись в Казань и примкнули к другим ОПГ. Что произошло дальше — неизвестно. По одной из версий, они погибли в 1996 году.

Что известно о группировке «Хади Такташ»

Параллель между событиями сериала «Слово пацана» проводят и с деятельностью банды «Хади Такташ». Эта группировка сформировалась в 1982 году на улице имени татарского поэта Хади Такташа. В ОПГ вошли члены «Тяп-Ляп» после ареста ее лидеров.

Главари «Хади Такташ» жили по «воровским понятиям» и промышляли криминалом, молодежь же занималась бизнесом — торговали полиэтиленовой крошкой «Оргсинтез», которую воровали. В 1990-е годы они взяли под контроль производство полиэтиленовой упаковки. Лидеры банды называли молодых «барыгами» и заставляли скидывать в «общак» все заработанные средства. Первые не были довольны такими раскладами.

В итоге в 1992 году группировка раскололась, а лидера молодежи Анвара Халиуллина застрелили. В ответ на это в начале 1993 года в Москве был убит и лидер «старших» Рауф Шарафутдинов.

Обезглавленная группировка распалась на пять независимых банд, одну из них возглавили Радик Галиакберов («Раджа») и Николай Гусев («Гусь»). В 90-е годы «Хади Такташ» было захвачено более 40 небольших казанских компаний и осуществлен контроль за проституцией в городе.

Самым кровавым в истории «Хади Такташ» считается 1997 год. К этому времени «Раджа» создал классическое преступное сообщество с четкой иерархической структурой, боевыми подразделениями, разведкой и контрразведкой, а также разработал систему псевдонимов, которой пользовались его люди при переговорах по мобильным телефонам и пейджерам. Денежный оборот группировки составлял миллионы долларов, группировка контролировала фактически весь город.

Что стало с лидерами «Хади Такташ»

В 1999 году был пойман один из «хадишевских» киллеров. Милиции он рассказал о «Радже» и других участниках ОПГ. В итоге Галиакберова задержали. На суде ему удалось предъявить только 12 убийств, совершенных бандитами. По одной из версий, на самом деле участники «Хади Такташ» убили около 50 человек.

В 2002 году его приговорили к пожизненному заключению и отправили в колонию «Черный дельфин». Уже находясь в заключении, «Раджа» дал интервью, в котором оптимистично заметил, что собирается добиться смягчения приговора и после освобождения снова заняться бизнесом. По неподтвержденным данным, подельники Раджи, оставшиеся на свободе, после оглашения приговора выставили президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву ультиматум, угрожая убить членов его семьи, если Галиакберов не выйдет на свободу.