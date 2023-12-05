Пассажирка самолета сняла на видео спящего незнакомца и вызвала гнев в сети

Пассажирка самолета сняла на видео спящего на соседнем кресле незнакомца и разозлила его. Поведение девушки также вызвало гнев пользователей форума Reddit, где мужчина пожаловался на попутчицу.
По словам автора поста, девушка все время снимала происходящее на видео и нарушала его личное пространство. Когда мужчина пытался заснуть, она направляла камеру прямо ему в лицо или пыталась дотронуться до него рукой.
«Я попросил ее удалить все записи со мной, так как у нее нет моего согласия. А она заявила, что ей оно и не нужно», — пожаловался автор.
Пассажир неоднократно делал попутчице замечания, однако она продолжала надоедать ему и даже прижималась к нему головой во время сна. В комментариях юзеры оказались возмущены ситуацией. «Такие люди просто отбросы», «Да она приставала к тебе», «Я бы сказал бортпроводникам», — писали пользователи.
Ранее пассажир канадской авиакомпании Flair Airlines сел в самолете подальше от жены и детей и вызвал гнев пользователей сети. «Он наслаждался полетом без детей», — возмутилась в соцсетях попутчица.