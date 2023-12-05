Амнистия: как это было и кто может под нее попасть

Во время своего выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин предложил принять решение по амнистии для ряда категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы. Как сообщили 5 декабря в Госдуме, этот вопрос уже прорабатывается. В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос амнистии женщин, осужденных за ненасильственные преступления, заслуживает рассмотрения. Но еще предстоит выработать позицию по этой теме, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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О том, что такое амнистия, в отношении кого и по каким случаям она обычно объявляется и когда проводилась в России в последний раз – в материале Profile.ru.

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Что такое амнистия

Под амнистией (от греческого αμνηστια – "забвение", "прощение") принято понимать прощение, которое получают целые группы преступников. Как указывали ранее в Генеральной прокуратуре РФ, это акт законодательного органа власти страны в отношении круга лиц, которые совершили преступление.

В соответствии со статьей 84 Уголовного кодекса РФ, актом об амнистии совершившие преступление люди могут быть освобождены от уголовной ответственности. Тех, кто осужден, могут освободить от наказания, сократить ранее назначенное или заменить его на более мягкое. Какие-то граждане могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С тех, кто уже отбыл наказание, могут досрочно снять судимость.

Чем амнистия отличается от помилования

Основное отличие амнистии от помилования состоит в том, что последнее применяется к конкретным гражданам. А амнистия объявляется в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. Каждый акт об амнистии распространяется на какую-то категорию или категории лиц.

Кто и как объявляет амнистию

Амнистию объявляют высшие органы государственной власти и управления. По Конституции РФ это относится к прерогативе Государственной думы. Для этого нижняя палата парламента издает соответствующее постановление. В нем подробно прописывают, кто может попасть под амнистию, а кому она не положена.

Какие цели у амнистии

Помимо того, что это акт гуманизма со стороны государства, амнистия попутно может преследовать самые разные цели. Их обычно декларируют в актах. Это может быть облегчение участи лиц, которые совершили относительно нетяжкие преступления, амнистия может быть связана с идеологическими, социально-экономическими или социально-политическими целями, решением проблемы переполненности мест лишения свободы.

Кто может попасть под амнистию

Это зависит от того, в отношении какой категории лиц она объявляется. Обычно это:

несовершеннолетние;

женщины;

пожилые;

инвалиды;

лица, которые совершили нетяжкие преступления;

те, кто имеет заслуги перед Родиной.

В постановлении об амнистии могут указываться конкретные признаки, по которым она объявляется. Например, может проводиться амнистия для тех, кто совершил определенные экономические преступления.

Также в акте указываются категории лиц, на которых амнистия не распространяется. Обычно это те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, ранее судимые за подобные преступления, злостные нарушители порядка отбывания наказания и подобные граждане.

Когда и почему обычно объявляют амнистии

Чаще всего амнистии объявляют в связи с какими-либо знаменательными событиями в жизни страны или праздничными датами.

Первые две амнистии в современной России объявили в феврале 1994 года. Тогда Дума приняла постановления "Об объявлении политической и экономической амнистии" и "Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции РФ". Первая коснулась, в частности, участников попытки переворота августа 1991 года и событий сентября – октября 1993 года в Москве. По данным ТАСС, тогда под амнистию подпали больше 345 тыс. человек.

Затем последовало несколько амнистий, касающихся граждан, которые участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе, а также тех, кто совершил преступления во время проведения контртеррористических операций.

Также в 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годах проводились амнистии, которые были приурочены ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2006 и 2013 годах были амнистии, приуроченные к 100-летию Госдумы и 20-летию Конституции России. Они коснулись граждан, совершивших нетяжкие преступления, впервые нарушивших закон, участников Великой Отечественной, ветеранов, ликвидаторов катастрофы в Чернобыле, детей, женщин, пенсионеров и еще ряда категорий.

Еще три амнистии – 1997, 1999 и 2001 годов – проводились в России для определенных категорий граждан, в частности тех, кто совершил преступления, не представляющие большой общественной опасности. В 2013 году была проведена амнистия для тех, кто был осужден за ряд экономических преступлений.

Когда в России последний раз объявляли амнистию

Последняя на данный момент и 19-я по счету в истории современной России амнистия была в 2015 году. Ее объявили в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщала в сентябре того же года "Российская газета", на момент окончания действия амнистии из учреждений уголовно-исполнительной системы было освобождено 231.558 человек. Кроме того, эта амнистия была применена к 189.236 осужденным, которые отбывали наказание в уголовно-исполнительных инспекциях.

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