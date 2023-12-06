Коржаков: Горбачев помешал Ельцину возглавить и спасти СССР

Если бы они, наоборот, его не уволили, а повысили, и он бы потом возглавил СССР, страна бы не распалась. Горбачев ухудшал ситуацию ежегодно, магазины совсем опустели. Он был слабым президентом, все жена за него решала. Ельцин знал, как накормить народ. Будучи первым секретарем Свердловского обкома, он поощрял частные крестьянские хозяйства, разрешил им торговать продукцией в городах, до каждого двора эта продукция дошла. Затем этот опыт он удачно применил в Москве, став первым секретарем горкома столицы, — рассказал Коржаков.