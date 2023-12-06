Тайна «ядерного чемоданчика»: что в нем на самом деле

Американская разработка, которая в народе получила название «ядерный чемоданчик», появилась в 60-х годах прошлого века. В период Карибского кризиса президент США Джон Кеннеди всерьёз обеспокоился тем, что военные могут принять решение без его ведома. Лидер был уверен, что решить проблему можно только одним способом — получить полный контроль над ядерным оружием вне зависимости от своего местонахождения. Так была придумана «тревожная сумка» с титановым чемоданом внутри, в котором находилось средство передачи, инструкция и коды доступа.

Советская разведка вовремя прознала про американское изобретение, а поэтому в СССР приступили в разработке аналога. И ведь в этом была острая необходимость. По инициативе Вашингтона как «предводителя» НАТО в Европе должны были появиться несколько сотен современных ракет «Першинг-2» и «Томагавк». Это означало, что целей на советской территории оружие идеологического противника могло достигнуть за считанные минуты. В ответ власти СССР решили объединить весь военный арсенал огромной страны в одну систему, которая бы отличалась простотой использования и предельной надёжностью. Сказано — сделано. Правда, на это научно-исследовательскому институту автоматики потребовалось более пяти лет.

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Элементы разработанной системы получили «кавказские» названия. Так, всё ноу-хау в целом стало именоваться «Казбек», кейс с кнопками «Пуск» и «Отмена» — «Чегет». А словосочетание «ядерный чемоданчик» впервые употребил создатель системы Михаил Логинов. Вскоре так стали называть и заокеанский аналог. В 1982 году после проверки изобретения маршалом Дмитрием Устиновым, её планировали продемонстрировать Леониду Брежневу. Помешала серьёзная болезнь генсека. Из-за этого с возможностями разработки ознакомился впервые Юрий Андропов, который и одобрил её использование. Официально же она заработала лишь 6 июня 1984 года, уже при Константине Черненко.