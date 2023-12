Сафари 125-тысячелетней давности: как неандертальцы охотились на гигантских слонов

Трофеи неандертальцев

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, было проведено группой ученых из Археологического исследовательского центра MONREPOS в Германии. Они проанализировали кости слонов с прямыми бивнями (Palaeoloxodon antiquus), найденные на трех археологических памятниках в Германии. Кости были датированы примерно 125 000 лет назад, во время последнего межледникового периода. На них были обнаружены следы порезов, которые, по мнению ученых, были оставлены неандертальскими орудиями.