Сафари 125-тысячелетней давности: как неандертальцы охотились на гигантских слонов

Неандертальцы — наши вымершие родственники (если не прямые предки, то как минимум «двоюродные братья») — были умелыми охотниками. Они охотились на широкий спектр животных, включая мамонтов, лошадей и бизонов. Однако, как пишет «Planet Today», недавнее исследование показало, что они также охотились на гигантских суперслонов, которые весили вдвое больше мамонтов.

Трофеи неандертальцев

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Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, было проведено группой ученых из Археологического исследовательского центра MONREPOS в Германии. Они проанализировали кости слонов с прямыми бивнями (Palaeoloxodon antiquus), найденные на трех археологических памятниках в Германии. Кости были датированы примерно 125 000 лет назад, во время последнего межледникового периода. На них были обнаружены следы порезов, которые, по мнению ученых, были оставлены неандертальскими орудиями.

Умелые охотники

Открытие свидетельствует о том, что неандертальцы охотились на гигантских слонов не от случая к случаю, а вполне на регулярной основе. Это не только демонстрирует высокий уровень организации и смелости неандертальцев, но и имеет важные последствия для нашего понимания их общества.

Во-первых, оно указывает на то, что неандертальцы были способны охотиться на крупных и опасных животных, что свидетельствует об их хорошей организации и охотничьих навыках.

Во-вторых, охота на гигантских слонов могла обеспечить неандертальскую группу мясом на несколько месяцев. Это могло иметь большое значение для выживания наших далеких предков в суровых условиях ледникового периода.

В-третьих, охота на гигантских слонов могла способствовать развитию социального взаимодействия у неандертальцев. Для того, чтобы поймать и убить такого крупного зверя, необходимо было сотрудничество большого количества человек — десятка, а то и больше. Это могло привести к развитию более сложных социальных структур, доставшихся нам от неандертальцев «по наследству».

Неандертальская «консервация»

Ученые, проводившие исследование, предполагают, что неандертальцы могли использовать различные методы для сохранения мяса слонов. Одним из возможных способов было копчение. Оно позволяет сохранить мясо в течение длительного времени, придавая ему специфический аромат и вкус. Другим возможным способом был посол. Соль также является эффективным консервантом, который помогает предотвратить порчу мяса.

Не исключено, что неандертальцы также использовали другие методы, о которых мы до сих пор не знаем. Например, они могли хранить мясо в замороженном виде, если климат был достаточно холодным.