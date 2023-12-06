У кого из вождей СССР был самый роскошный автомобиль

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения», — заявлял великий комбинатор Остап Бендер. Но когда речь идёт о главе государства, то «железный конь» является ещё и показателем статуса. Поэтому в распоряжении национальных лидеров всегда были лучшие транспортные средства. Советский Союз не исключение.

Основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ленин особую любовь испытывал к Rolls-Royce Silver Ghost. Автомобилей этой марки у него было аж три. Кроме того, передвигался вождь мирового пролетариата в разное время на лимузине Turcat-Mery, ландо Delaunay-Belleville 45 и Renault 40 CV.

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Особой страстью Иосифа Сталина были американские автомобили — например, лимузин Packard Twelve 14. После окончания Великой Отечественной войны он продолжил закупать машины в США. Но длилось это недолго. Иосиф Виссарионович всё же надеялся пересадить чиновников, на отечественные транспортные средства. В 1947 году все иномарки из правительственного гаража были в одну ночь заменены на ЗИС. Представители партийной элиты передвигались на модели ЗИС-115, которая была сделана как раз на базе Packard.

Никита Хрущёв также разъезжал на отечественных ЗИС-110 и ЗИС-115. Правда, в период борьбы с культом личности Завод имени Сталина (производитель тех самых автомобилей) был переименован в Завод имени Лихачёва. После этого с конвейера сошла новая модель — правительственный ЗИЛ-111.

Большим автолюбителем был Леонид Брежнев. За годы, что он руководил государством, в гараже собралась целая коллекция, состоявшая из Rolls-Royce, Lincoln Continental, Nissan President, Mercedes-Benz 600 Pullman. Всего же «собрание» Брежнева насчитывало около 50 позиций.

Юрий Андропов и Константин Черненко, находившиеся у власти непродолжительное время, свой автопарк собрать не успели. Они довольствовались «произведениями» советского автопрома, тем более, что модельный ряд регулярно обновлялся.

А Михаил Горбачёв, первый и единственный президент СССР, ездил на ЗИЛ 41052. Данный автомобиль стал последним, сделанным в качестве официального для первого лица государства.