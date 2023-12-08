Степашка, Хрюша и другие: история легендарной детской передачи

Легендарная телепередача «Спокойной ночи, малыши!» отмечает 60-летие. 26 ноября 1963 года на советском телевидении родилась идея этой программы. Последние 19 лет бессменная ведущая программы — победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2002», кандидат юридических наук и мама двоих детей Оксана Федорова. «Вечерней Москве» красавица призналась, какой важной вехой в ее жизни стали «Спокойной ночи…»

© Спокойной ночи, малыши!

— Началось все, когда главный редактор программ для детей и юношества «Второго канала» Валентина Федотова вернулась из ГДР, где ей на глаза попался мультфильм о Песочном человечке. Это произвело на нее огромное впечатление, и были придуманы персонажи для новой детской программы. Тогда были ведущие — тетя Валя, дядя Володя, тетя Лина и тетя Таня.

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Для меня программа «Спокойной ночи, малыши!» — это часть жизни, очень дорогой и близкий по духу проект. Эта программа дала мне путевку в новую профессию. Для меня само предложение вести «Спокойной ночи» появилось неожиданно. Я тогда преподавала в университете на кафедре гражданского права. Отказалась от всех публичных проектов и выступлений. Телевизионного опыта у меня не было, и я решила: если почувствую, что это мое и мне близко, то буду вести эту программу. И у меня действительно «загорелся огонек», я начала ездить из Петербурга в Москву на съемки. Со временем для меня это стало больше, чем работой.

Уже несколько поколений выросли на этой программе, и мне больше всего нравится, что мы так же, как и раньше, говорим с детьми на одном языке. Поначалу было, конечно, сложно общаться с куклами, как с живыми персонажами, но со временем мы стали настолько единой командой, практически семьей, что это разделение даже не чувствуется. То, что программа так долго живет, ее любят и ждут малыши по всей нашей стране и даже за рубежом, говорит о том, что она очень востребована. Я всегда любила смотреть «Спокойной ночи», о том, чтобы попасть на площадку к героям, мысли не возникали, потому что мы жили в такое время.

Но мне нравились все персонажи, и самую большую симпатию вызывал Степашка — своей кротостью и добротой. Озорничает у нас только Хрюша.

Заяц-отличник

Правильный мальчик, заяц Степашка, появился на экранах в 1974 году. Шинкарев придумал его буквально в ходе эфира. Персонаж появился в конце выпуска и представился: «Меня зовут Степан!», на что Филя сразу отреагировал: «Оставайся с нами, будем передачу вместе вести, только звать мы тебя будем Степашка!» Бессменный голос зайчика — заслуженная артистка России Наталья Голубенцева. Сегодня ей уже 81 год.

Заставка

Первая заставка передачи была почти статичной картинкой: игрушки сидели у часового циферблата с движущимися стрелками. В 1970-е в этом безликом сюжете появилась девочка с бантиком. Знаменитая анимация, созданная режиссером-мультипликатором Александром Татарским, появилась только в 1981 году. С 1986 года с заставками некоторое время экспериментировали, но в 2002-м на экран вернули создание Татарского, слегка улучшив.

Спокойной ночи, малыши!

Старая песенка о главном

Музыку к самой популярной сегодня в России колыбельной написал композитор Аркадий Островский, стихи — поэтесса Зоя Петрова. Песня сопровождает программу с самого первого выпуска. Сначала ее исполняла певица Валентина Дворянинова, а затем — Валентина Толкунова и Олег Анофриев.

С 1986 года «Спят усталые» стали чередовать с колыбельной «Спи, моя радость, усни» в исполнении Елены Камбуровой, в 1992 году «старая» песня совсем ушла из эфира, но в 1997-м вернулась в программу.

Филя — старейший персонаж

Долгожитель передачи — создание коллективного творчества редактора программы Владимира Шинкарева и актера Театра Образцова Григория Толчинского. Именно они нашли Филю на кукольном складе. Однако изначально они назвали собачку Бравни, но ненадолго, Шинкарев в итоге настоял на более простом имени. Филя долго говорил голосом Толчинского, который любил шутить:

«Уйду на пенсию, издам книгу «Двадцать лет под юбкой тети Вали».

Лев Великжанин/РИА «Новости»

Затем всего на два года Толчинского сменил актер Игорь Голуненко, а с 1990 по 2014 год знаменитого песика озвучивал актер Сергей Григорьев. «Сотрудничество» с Филей пришлось прервать из-за тяжелой болезни, в 2022 году Григорьева не стало. Сегодня Филю озвучивают заслуженный артист России Андрей Нечаев и актер Юрий Сокиркин

Хрюша-озорник

В 1971 году редактору и автору передачи Владимиру Шинкареву пришла в голову идея слегка «снизить» педагогический пафос передачи, добавить озорного и хулиганистого «антагониста», чтобы наглядно показывал детям, как поступать не надо. В первой же серии Хрюша не хочет вылезать из-под стола, но в конце программы раскаивается в своем непочтительном поступке. До 2002 года голосом Хрюши была Наталья Державина. Она обожала своего персонажа. Когда Натальи Владимировны не стало, редакторы сбились с ног в поисках «фирменного» Хрюшиного тембра с хрипотцой. Новой «мамой» Хрюши стала Оксана Чабанюк, коллега Натальи Державиной.

Забытые герои

Первые выпуски «Спокушек» в СССР выглядели как диафильм: смена картинок с историями из жизни мальчиков Шустрика и Мямлика с закадровым текстом в прямом эфире. Потом детям стали показывать кукольные мини-спектакли. В 1965-м в программе появились собачка Чижик, Алеша-Почемучка, Кот, но в том же году их убрали. В 60-е появились сказочные существа Шишига (персонаж славянской демонологии) и Энек-Бенек (герой считалки).

Магия Каркуши

В 1979 году ее придумал редактор программы Игорь Петров. «Я прилетела из страны Выдумляндии!» — представлялась зрителям ворона Каркуша. «Мамой» и голосом вороны-модницы стала драматическая актриса Гертруда Суфимова. После смерти Гертруды Александровны в 1998 году Каркуше было трудно найти яркий, индивидуальный тембр голоса. В итоге голос для вороны нашелся. Его подарила актриса Галина Марченко. Кстати, Галина Александровна душевно полюбила свою «подопечную», как и ее предшественница.

Великолепная четверка

Нынешний облик передачи сложился в начале 1970-х годов. «Великолепная четверка» кукольных персонажей — Степашка, Хрюша, Каркуша, Филя формировалась долго. Филя «родился» в 1967 году, Степашка — в 1970-м, Хрюша появился в 1971-м. Позже всех — в 1982 году — к компании присоединилась Каркуша.

Мишутка за все сладкое

Еще в 2002 году создатели программы решили ввести нового персонажа, и решили, что им должен стать русский медведь. Мишутка стал главным любителем варенья и меда в передаче.

Есть и Мур

У основных героев семь лет назад появился новый друг — тигренок Мур. Этот персонаж стал экспертом в области охраны природы. Мур прививает детям правильное отношение к природе. Правда, популярность персонажа до сих пор не такая, как у трех главных героев.

Аж 10 штук

За годы передачи сменились примерно десять Степашек, пять Хрюш и четыре Каркуши.