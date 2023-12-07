«Самый позорный день в истории США». Как японцы разгромили Перл-Харбор

7 декабря 1941 года авиация и подводные лодки Японии внезапно атаковали Перл-Харбор — американскую военно-морскую базу на Гавайских островах. Тихоокеанский флот США понес тяжелые потери и на полгода лишился возможности вести активные боевые действия. Нападение Японии и объявление американцам войны со стороны Германии превратило сражения в Европе во Вторую мировую войну. По каким причинам Япония напала на США? Почему президент США Франклин Рузвельт назвал 7 декабря 1941 года «позорной датой»? «Лента.ру» вспоминает ход событий.

© Getty Images / Горящий линкор Arizona, 7 декабря 1941 года

«Тора! Тора! Тора!»

Видео дня

Около 04:00 7 декабря 1941 года на тральщике Condor, который патрулировал воды у входа в гавань Перл-Харбора, заметили перископ неизвестной подлодки. Его форма не была похожа на американские.

U.S. Navy / Wikimedia // Одна из японских сверхмалых подводных лодок, участвовавших в нападении на Перл-Харбор. Поднята из воды летом 1960 года

На помощь тут же пришел эсминец Ward. Но поиск подлодки ничего не дал. Командир эсминца лейтенант Уильям Аутбридж даже пошел досыпать к себе в каюту, оставив на мостике младшего лейтенанта. Вот только отдохнуть у него не получилось. Совсем скоро неизвестная подводная лодка вновь была замечена позади грузового судна Antares, буксировавшего баржу, и явно намеревалась под их прикрытием проникнуть на рейд Перл-Харбора.

Аутбридж снова скомандовал боевую тревогу. В 06.53 лейтенант направил донесение командиру соединения дозорных кораблей: «Атаковали, обстреляли и сбросили глубинные бомбы на подводную лодку, находившуюся в запрещенном районе».

Позднее Аутбридж отмечал: «Я полагаю, мы потопили подводную лодку, попав артиллерийским снарядом в основание боевой рубки у ватерлинии. После этого, когда она оказалась у нас под кормой, мы сбросили на нее глубинные бомбы».

Universal Images Group / Getty Images // Групповая фотография экипажей японских торпедоносцев за день до налета на Перл-Харбор, 6 декабря 1941 года

Как станет известно потом — то была сверхмалая подлодка типа A Ko-hyoteki, экипаж которой состоял всего из двух моряков. Первая атака японцев на Перл-Харбор — из-под воды — была успешно отбита.

Мало кто мог подумать, что это было началом самого трагического дня в истории Америки.

Сообщения о подлодках в то время поступали регулярно, чаще всего они были ошибочны. И командование даже перестало воспринимать подобные угрозы всерьез. Новость о нападении передали по цепочке выше, но никаких мер принято не было.

Джон Ерл, начальник штаба 14-го военно-морского района:

«Мы пришли к выводу о возможности ошибки, поскольку до этого нам поступало много донесений об обнаружении подводных лодок» Капитан второго ранга Джон Ерл Начальник штаба 14-го военно-морского района

Тем временем в 06:00 с шести японских авианосцев, которые находились в 200 милях к северу от острова Оаху, в воздух поднялась первая атакующая волна из 183 торпедоносцев, бомбардировщиков и истребителей под командованием капитана третьего ранга Мицуо Футида.

Футида вспоминал: «Я летел на флагманском самолете, за мной под моим непосредственным командованием следовало 49 бомбардировщиков типа 97. Каждый из них нес одну 800-килограммовую бронебойную бомбу».

Wikimedia // Мицуо Футида

В 07:02 радиолокационная станция армии США, установленная на северном побережье Оаху на горе Опана, обнаружила на расстоянии 136 миль приближение к острову множества неизвестных самолетов. Два оператора станции, рядовые Джозеф Локкард и Джордж Эллиот тут же передали сообщение в информационный центр в форте Шафтер, где располагалась штаб-квартира Гавайского военного округа.

Сообщение принял старший лейтенант ВВС Кермит Тайлер, который поговорил по телефону с Эллиотом и сказал, чтобы тот не беспокоился и не обращал внимания на самолеты. Позднее свои действия офицер объяснил тем, что из Калифорнии на Гавайи ожидался прилет бомбардировщиков США B-17, и он решил, что это они.

Тайлер, которого должны были сменить в 08:00, вышел на улицу подышать свежим воздухом. Он вспоминал: «В этот момент я увидел самолеты, идущие на Перл-Харбор. Но и тогда я полагал, что это самолеты морской авиации».

Футида отметил: «Небо над Перл-Харбором было чистым. Вот наконец видна и сама гавань. Над ней висела легкая дымка утреннего тумана. Я внимательно рассматривал в бинокль корабли, мирно стоявшие на якорях».

В 07:53 Футида отдал сигнал к атаке: «Тора! Тора! Тора!» (Тигр! Тигр! Тигр!)

В политике нет друзей

После Первой мировой войны в Японии была принята доктрина двусторонней готовности, при которой флот готовился к войне с Соединенными Штатами Америки, а армия — с Советским Союзом.

Потенциальный противник тщательно изучался, получила распространение практика отправки наиболее талантливых морских офицеров военными атташе в Вашингтон, а армейских — на дипломатическую службу в Москву.

Wikipedia // Адмирал Исороку Ямамото

В столице США, в частности, служили в свое время начальник морского генерального штаба адмирал Осами Нагано и командующий Объединенным флотом адмирал Исороку Ямамото.

Влиятельные партии войны в японском правительстве в виде представителей армии и флота соперничали между собой, отстаивая главное направление будущего удара. Армейцы готовились к экспансии на севере, что влекло за собой конфликт с Красной армией, моряки планировали наступать на юге, а это означало столкновение с ВМС США.

Флот победил армию К 1941 году позиции армии ослабли: войска Японии завязли в Китае в боях с местными частями под руководством Чан Кайши. Летом 1939 года японцы потерпели поражение на реке Халхин-Гол в Монголии в столкновении с Красной армией. При этом Токио получил болезненный удар от Германии, союзника по Антикоминтерновскому пакту 1936 года, когда 23 августа 1939 года Третий рейх и СССР заключили между собой договор о ненападении. В Японии поняли, что в политике нет друзей, и 13 апреля 1941 года подписали в Москве пакт о ненападении с Советским Союзом. Врагом номер один к тому времени стали США, отношения с которыми у Токио начали портиться с 1932 года, когда на оккупированной части Маньчжурии Япония создала марионеточное государство Маньчжоу-Го.

Вашингтону категорически не нравилось стремление Страны восходящего солнца расширить сферу своего влияния в Юго-Восточной Азии.

В июле 1941-го, после того, как японские войска оккупировали Французский Индокитай, правительство Франклина Рузвельта заморозило японские финансовые активы на своей территории и прекратило продажу нефти. К эмбарго присоединились Великобритания и Нидерланды.

Keystone / Getty Images // Хидэки Тодзио

Для Японии, бедной сырьем и полезными ископаемыми, это был серьезнейший удар. Прекращение импорта нефти било по самому уязвимому месту японского военного флота. Его запасы, составлявшие шесть с половиной миллионов тонн мазута, уменьшались с каждым днем, и даже при самой строгой экономии были бы исчерпаны самое большее в три-четыре года.

С апреля по ноябрь 1941 года между США и Японией велись переговоры, на которых стороны выдвинули неприемлемые друг для друга условия.

Американцы требовали прекращения агрессии против других стран, японцы заявляли, что США не должны вмешиваться в их дела, а также создавать военные базы в Таиланде, Голландской Ост-Индии, Китае и на Дальнем Востоке Советской России.

Токио также потребовал:

Соединенные Штаты и Англия возобновят торговые отношения с Японией и будут поставлять необходимое ей сырье с британских и американских территорий в юго-западной части Тихого океана

Видя, что переговоры не приносят успеха, в Японии начали готовиться к войне с Америкой. Наиболее активным проводником этой линии стал новый премьер-министр Хидэки Тодзио, пришедший к власти 18 октября 1941 года.

Адмирал Ямамото разработал дерзкий план нападения на Перл-Харбор, главную базу Тихоокеанского флота США. Предполагалось, что уничтожение авианосцев и линейных кораблей противника передаст на долгое время стратегическую инициативу Стране восходящего солнца и не позволит американцам помешать наступлению Японии на юге Тихого океана с целью захвата богатых нефтью районов.

Нагано вариант Ямамото не понравился, он счел его слишком рискованным.

«Для США желательно, чтобы Япония напала первой»

В морском генеральном штабе разработали более осторожный план, в котором все надводные и подводные силы Японии концентрировались в южном направлении. Предполагалось, что удар там будет нанесен быстрее, чем американский флот сможет этому помешать. Если же он попытается противодействовать, японские ВМС перехватят и уничтожат американцев в западной части Тихого океана.

Ультиматум адмирала Ямамото С Нагано были солидарны и другие флотоводцы — в частности, вице-адмирал Тюити Нагумо, который указывал на уязвимость авианосцев в случае воздушной атаки противника. В ответ Ямамото заявил, что если его план не будет принят, он сложит с себя обязанности главнокомандующего Объединенным флотом. Адмирал подчеркнул, что если Нагумо боится нанести удар по Перл-Харбору, он, Ямамото, готов лично возглавить авианосную группу во время нападения. Ультиматум сработал: 3 ноября 1941 года Нагано встретился в Токио с Ямамото и одобрил его план.

К концу ноября американо-японские переговоры зашли в тупик. 27 ноября в Вашингтоне получили сведения о сосредоточении и движении крупных японских экспедиционных сил, направляющихся из Шанхая на юг, к Индокитаю. В тот же день командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Хазбенд Киммел получил телеграмму от начальника штаба военно-морских сил страны.

Bettmann / Getty Images // Адмирал Хазбенд Киммел

В ней отмечалось:

«Переговоры с Японией, направленные на стабилизацию положения на Тихом океане, прекращены. В течение ближайших дней ожидаются агрессивные действия со стороны Японии. Количество и оснащение японских войск и организация военно-морских оперативных соединений указывают на подготовку к высадке десантов на Филиппины, в Таиланд, на перешейке Кра или, возможно, на Борнео».

Киммел должен был принять соответствующие меры к обороне и проинформировать армейские части региона. Похожую телеграмму из штаба сухопутных сил получил командующий Гавайским военным округом генерал Уолтер Шорт.

В послании подчеркивалось:

Если военных действий избежать невозможно, для Соединенных Штатов желательно, чтобы открытый враждебный акт Япония совершила первой

После войны, давая показания объединенной комиссии конгресса по расследованию нападения на Перл-Харбор, военный министр США Генри Стимсон заявил: «Несмотря на допускавшийся при этом риск, мы должны были позволить Японии сделать первый выстрел. Это нужно было для того, чтобы получить полную поддержку американского народа, который должен был знать, кто является агрессором».

Corbis / Getty Images // Генерал Уолтер Шорт

22 ноября 1941 года ударная группа, предназначенная для атаки на Перл-Харбор, под командованием вице-адмирала Нагумо собралась в заливе Хитокаппу (ныне залив Касатка) у берегов курильского острова Итуруп. В оперативное соединение входили 23 боевых корабля: авианосцы, линкоры, тяжелые и легкие крейсеры, эсминцы, подлодки, а также восемь танкеров.

В 06:00 26 ноября оперативное соединение вышло из залива и разными маршрутами направилось к заранее намеченному пункту сбора, который находился на 42 градусе северной широты и 170 градусе западной долготы.

Здесь группа Нагумо ожидала решения из Токио: начинать или нет атаку на Перл-Харбор. Окончательное решение о вступлении в войну с США было принято 1 декабря 1941 года на совещании у императора Хирохито в столице Японии. В частности, за такое решение высказался премьер-министр Тодзио.

2 декабря Нагумо получил приказ Ямамото, в котором нападение на Перл-Харбор назначалось на 7 декабря. Командующий Объединенным флотом Японии неплохо знал американцев и справедливо полагал, что в воскресный день их боеготовность будет ниже обычной.

U.S. Navy / Wikipedia // Вице-адмирал Тюити Нагумо

Тем временем Киммел, выполняя рекомендации военно-морского ведомства, 28 ноября отправил из Перл-Харбора к атоллу Уэйк авианосное соединение под командованием вице-адмирала Уильяма Холси, которое прикрывали три линейных корабля. 5 декабря в направлении атолла Мидуэй вышла еще одна авианосная группа под руководством контр-адмирала Джона Ньютона.

Таким образом к моменту нападения японцев в Жемчужной гавани не осталось ни одного авианосца.

Футида, летевший первым, сразу же заметил отсутствие авианосцев, но огорчаться было некогда: мишеней и так хватало. Он вспоминал: «Линкоры были на месте, я насчитал их восемь. В небе не было ни одного вражеского истребителя, а на земле — ни одной орудийной вспышки».

Гибель американских линкоров

Японские летчики обрушились на многочисленные аэродромы, уничтожая на земле американские самолеты, которые кучно стояли на взлетно-посадочных полосах, а также в ангарах. Некоторые из них загорелись.

Getty Images // Остров Форд во время нападения Японии на Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года

Затем настал черед боевых американских кораблей, стоявших на якоре у восточного берега острова Форд в центре Перл-Харбора. Линкор Arizona был потоплен в результате попадания торпед и тяжелых бомб, вызвавших детонацию снарядных погребов.

Футида отмечал:

Раздался взрыв страшной силы. Колоссальный столб черно-красного дыма поднялся на высоту 1000 метров. Очевидно, взорвался корабельный артиллерийский погреб. Даже мы ощутили удар взрывной волны, хотя находились в нескольких милях от гавани

На Arizona погиб контр-адмирал Айзек Кидд и более 1100 моряков экипажа. Пошел на дно линейный корабль California, линкор Oklahoma перевернулся у пирса в результате попадания нескольких торпед, унеся с собой в пучину 395 человек. У пирса затонул и поврежденный пожарами линкор West Virginia. Был уничтожен линейный корабль Utah, служивший учебным кораблем. Та же судьба постигла минный заградитель Oglala.

Fox Photos / Getty Images // Взрыв на американском эсминце Shaw во время японской атаки, 7 декабря 1941 года

Линкор Nevada получил серьезную пробоину и при попытке выйти из гавани Перл-Харбора был посажен на грунт во избежание затопления на фарватере. Получили повреждения линкоры Maryland, Tennessee, Pennsylvania.

В правом борту крейсера Helena образовалась дыра размером около 15 метров, крейсер Honolulu получил пробоину в левом борту диаметром около 6 метров. На крейсере Raleigh из-за попадания торпеды была затоплена носовая часть машинного отделения. Сгорели или получили повреждение несколько эсминцев.

Уничтожение американской авиации В момент атаки на корабли над Перл-Харбором показались 18 Dauntless, выпущенных с американского авианосца Enterprise. Прежде чем пилоты успели понять, что происходит, шесть машин были сбиты. Понесли потери и 12 бомбардировщиков B-17, которые летели из Калифорнии на Филиппины. Самолеты дальней авиации шли без вооружения, поскольку в Перл-Харборе предполагалась только их дозаправка. Всего в этот день на земле и в воздухе было уничтожено 188 американских самолетов. Тем временем к Гавайским островам приближалась вторая волна из 170 японских бомбардировщиков, торпедоносцев и истребителей, которую возглавлял капитан третьего ранга Сигэкадзу Симадзаки. Пилоты первой волны легли на обратный курс, за исключением Футиды, который, отбомбившись, продолжал кружить над Перл-Харбором, наблюдая за происходящим.

Футида вспоминал:

«От горящих кораблей и портовых сооружений поднимался густой дым. Он сильно затруднял атаку, но пикирующие бомбардировщики настойчиво выполняли свою задачу».

В отличие от авиации, японские подлодки 7 декабря не добились успеха: легкий крейсер St. Louis уклонился от двух торпед, которые врезались в песчаную отмель, и атаковал субмарину глубинными бомбами. В 09:45 атака на Перл-Харбор завершилась — Нагумо приказал своим кораблям отходить обратно, оставив верфи и нефтяные резервуары Перл-Харбора нетронутыми.

NASPH / Wikipedia // Линкор Oklahoma, перевернувшийся из-за попадания девяти японских торпед во время налета на Перл-Харбор, ставят на ровный киль, 19 марта 1943 года

Вице-адмирал посчитал, что даже в отсутствие в гавани американских авианосцев Тихоокеанскому флоту США нанесен такой урон, от которого он еще долго не оправится.

При этом осторожный Нагумо отмечал: «Даже во время первой атаки зенитная артиллерия противника так быстро открыла огонь, что преимущества внезапного нападения фактически свелись к нулю. К тому же мы не знали, где находятся и что делают авианосцы, тяжелые крейсеры и подводные лодки противника».

В результате атаки на Перл-Харбор пали 2403 американских моряка и солдата, а еще 68 гражданских. Японцы потеряли 29 самолетов и 64 летчика, не считая нескольких мини-подлодок.

«У Рузвельта заболевание мозга»

Случившееся стало шоком для США. Выступая 8 декабря в Конгрессе, президент США Франклин Рузвельт заявил: «7 декабря 1941 года — дата, которая останется в памяти как позорная: Соединенные Штаты Америки подверглись внезапному и преднамеренному нападению военно-морских и военно-воздушных сил Японской империи. Прошлой ночью японские войска атаковали Гонконг, Малайю, Гуам, Филиппинские острова».

Эбби Роу / National Archives and Records Administration / Wikimedia // Президент США Франклин Рузвельт подписывает декларацию об объявлении войны Японии, 8 декабря 1941 года

Парламент страны почти единодушно объявил войну Японии. В ответ 11 декабря 1941 года Германия объявила войну США: «Правительство Соединенных Штатов Америки, самым вопиющим образом нарушив все правила нейтралитета в пользу противников Германии, наконец прибегло к открытым актам военной агрессии».

В тот же день, выступая перед депутатами рейхстага, Адольф Гитлер сообщил, что одним из главных виновников войны он считает американского президента. Фюрер заявил:

Рузвельт просто-напросто не может меня оскорбить, ибо я считаю, что у него заболевание мозга, так же как и у его предшественника Вудро Вильсона

В результате нападения на Перл-Харбор Япония получила стратегическую инициативу на Тихом океане. Это позволило ей нанести поражение Великобритании, захватив Сингапур, и оккупировать колониальные территории Нидерландов — в частности, Индонезию. Были захвачены на Филиппинах американские военно-морские базы, где базировался Азиатский флот США под командованием контр-адмирала Томаса Харта.

Киммел и Шорт были сняты со своих постов и через несколько лет предстали перед специальной комиссией по рассмотрению обстоятельств нападения на Перл-Харбор.

Командующим Тихоокеанским флотом был назначен адмирал Честер Нимиц, который нанес противнику серьезное поражение в битве у атолла Мидуэй 4 июня 1942 года: японцы потеряли четыре авианосца, а их палубная авиация понесла серьезные потери, от которых не смогла отправиться до конца войны.

Hulton Archive / Getty Images // Адмирал Честер Нимиц

Окончательный перелом в войне на Тихом океане произошел в феврале 1943 года, когда США вышли победителями в многомесячном сражении за остров Гуадалканал. Ямамото, ставший личным врагом Рузвельта, был убит 18 апреля 1943 года: его самолет попал в засаду и был сбит американскими истребителями над островом Бугенвиль (Соломоновы острова).

Wikimedia // Командир второй волны бомбардировщиков на Перл-Харбор капитан третьего ранга Сигекадзу Симадзаки