Победа любой ценой: главный урок боев с японцами у озера Хасан

Вышедший во Владивостоке в 2023 году тиражом 2000 экземпляров богато иллюстрированный двухтомник "На рубежах мужества" скрупулезно и зримо реконструирует хронику событий 85-летней давности.

© ТАСС // Танкисты около озера Хасан. Август 1938 г.

Обыденные обстрелы

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В современной историографии не умолкают споры вокруг этих событий, породивших немало мифов и домыслов. В частности, нередко выдвигаются обвинения в адрес политического руководства СССР, которое якобы само было виновато в эскалации конфликта: не проявило должной гибкости, не пошло на уступки японцам и не согласилось на дипломатическое урегулирование начавшегося конфликта, а, не считаясь с неизбежными жертвами, предпочло его военное решение.

Перелистаем страницы книги и воочию убедимся в легковесности, надуманности и необоснованности подобного рода предположений.

Еще в начале 1930-х годов японские рыболовецкие суда под прикрытием военных кораблей нарушали государственную границу и бесцеремонно ловили рыбу в советских территориальных водах. Попытка урегулировать проблему дипломатическим путем не увенчалась успехом.

Двухтомник "На рубежах мужества".

13 мая 1931 года японский консул на Камчатке Сигеру Симада в беседе с официальными представителями советских органов и пограничной охраны Камчатки заявил: "Япония - страна рыболовная, СССР - скотоводческая, поэтому пусть русские занимаются на Камчатке скотоводством, оставив рыбу японцам". Вместе с тем Симада пригрозил, что в случае препятствия лову рыбы в советских водах "для японцев не будет большого труда пригласить стоящие на рейде миноносцы"

1.

13 сентября 1931 года Япония начинает оккупацию Маньчжурии. Отторгнув ее от Китая, Япония создает марионеточное государство Маньчжоу-Го. Так на политической карте мира возникает серьезный очаг напряженности, который в любой момент мог превратиться в очаг новой войны.

С 1935 года демонстративное нарушение государственной границы СССР целыми подразделениями японо-маньчжурских войск, фотографирование советской территории стали частыми явлениями. Участились случаи разведывательных полетов японских самолетов над советской территорией (отдельные самолеты залетали до 80 км вглубь советской территории). Обыденностью стали случаи обстрелов пограничников и местных жителей. Усилилось наблюдение за советской территорией, ускоренными темпами велось строительство подъездных путей и военных объектов. Японцы скрытно устраивали засады на советской территории, пытаясь внезапно захватить пограничников.

Ни о каком дипломатическом решении начинающего разгораться конфликта не было и речи. Более того, начиная с середины 1930-х годов зарвавшаяся японская военщина стала регулярно провоцировать вооруженные конфликты опасных размеров. Эскалация шла по нарастающей.

В марте 1935 года на заставе Сианхэ наряд из двух красноармейцев - Сырчикова и Ферапонтова, - обходивший один из таежных участков границы, обнаружил след нарушителей. Несколько человек шли по одному следу. "Люди шли, как волки", - подвел итог майор А. Агеев. Пограничный наряд настиг нарушителей, обезоружил их и доставил на заставу. Майор Агеев вспоминает:

"Когда японцев привели на заставу, офицер построил солдат и доложил мне, кто он есть и откуда прибыл. И только после этого он стал просить, чтобы я отправил его за кордон. Но мне пришлось сначала посадить их всех в баню и предбанник - это была первая мера пресечения. После, на допросе, на вопрос: какие он имеет жалобы на грубость или неправильные действия нашего наряда, японский офицер заявил, что никаких претензий он не имеет, но обижен и оскорблен сам, что простой рядовой солдат посмел разоружить японского офицера. На это ему ответили, что наши красноармейцы так воспитаны, что не только офицера, но и генерала обезоружат" 2.

На сей раз обошлось без жертв, но это было единичное исключение из общего правила.

Бои местного значения на границе

12 октября 1935 года на участке заставы Волынка произошло боестолкновение советских пограничников с взводом японских солдат, на усиление которого прибыл японский пехотный батальон. Бой длился три часа. Японцы потеряли 35 человек убитыми и отошли.

30 января 1936 года под Сиянхэ, на участке Гродековского пограничного отряда, произошел бой, который длился около девяти часов. С обеих сторон в бою участвовало по две роты. Потеряв более 50 человек убитыми, японо-маньчжурский отряд покинул советскую территорию.

В конце ноября 1936 года произошло крупное вооруженное столкновение на заставе Турий Рог. С обеих сторон было задействовано около полка пехоты и танки. Бои продолжались почти трое суток - 24, 26 и 27 ноября. Понеся потери, японцы покинули советскую территорию.

Всего за 1936 год на границе Дальнего Востока и Восточносибирского края имели место 32 боевых столкновения с японо-маньчжурскими регулярными войсками. К подготовке крупного вооруженного конфликта в районе озера Хасан японцы приступили с июня 1937 года. Они изучали этот участок границы как с моря, так и с суши. Из 77 задержанных в 1937 году японских судов - нарушителей границы Советского Союза - 71 судно приходилось на Посьетский залив 3.

С января 1938 года молодым Тихоокеанским флотом (ТОФ) стал командовать Николай Герасимович Кузнецов, незадолго перед тем вернувшийся из Испании, где он был главным военно-морским советником. С первых же дней командования флотом Кузнецов, не боясь весьма вероятной ответственности за превышение власти, энергично взялся за дело. Из приказа командующего ТОФ флагмана 2-го ранга Кузнецова от 18 апреля 1938 года:

"Командные посты и средства управления всех частей, кораблей и соединений развернуть полностью и держать в готовности к немедленному действию. ...Весь личный состав использовать на приведение частей, кораблей и батарей в полную действительную боевую готовность..." 4

Этим приказом будущий знаменитый советский флотоводец умело действовал на опережение. Во время ожесточенных боев у озера Хазан ТОФ под командованием Кузнецова активно поддержал действия пограничников сухопутных сил Красной армии.

РИА Новости // Флагман 2 ранга Н.Г. Кузнецов (1904-1974), командующий Тихоокеанским флотом

Факты опровергают мифы

Кровопролитный вооруженный конфликт у озера Хасан не был ни исторической случайностью, ни так называемым эксцессом исполнителей. Это был самый значительный пограничный инцидент за ряд предшествующих лет.

"По советским данным, с 1936 по 1938 гг. на дальневосточной границе зафиксирован 231 пограничный инцидент с японцами. Из них 35 - крупных боевых столкновений. Японские источники дают еще большие цифры - 506 инцидентов за три года (1935-1937 гг.)" 5.

Но почему японцы стали заранее готовить инцидент именно у озера Хасан? Исчерпывающий ответ на этот резонный вопрос был получен уже после окончания Второй мировой войны.

Из послевоенных показаний старшего офицера японского генштаба подполковника Тосио Нисимуры:

"Предлагая провести подобную разведку боем именно на этом участке границы, офицеры ставки генштаба учитывали, что здесь советскому командованию будет весьма непросто развернуть войска, находившиеся в 150-200 км от высоты Текохо (Заозерной), так как к пограничным сопкам вела лишь одна разбитая грунтовая дорога среди болотистой местности, что затрудняло быстрое сосредоточение в данном районе советской тяжелой техники и артиллерии. С другой стороны, маньчжуро-корейская дорога отстояла от высоты лишь на 6 км. Эти факторы позволяли рассчитывать на успех японского удара" 6.

Из послевоенных показаний начальника оперативного отдела японского генштаба полковника Масадзуми Инады:

"...Для подтверждения отсутствия у СССР намерения воевать с Японией была проявлена решимость провести разведку боем, не останавливаясь перед жертвами в 19-й дивизии" 7.

Современный японский историк Кота Касахара, профессионально занимающийся изучением событий у озера Хасан, с настойчивостью, достойной лучшего применения, отрицает очевидные факты:

"Да, я думаю по-другому. Уверен, что действия японских военных не были заранее спланированы. В том месте, где произошло вооруженное столкновение, существовала серьезная проблема - разное понимание линии прохождения границы. СССР был уверен, что граница идет по вершинам (водоразделу) высот, в том числе Заозерной и Безымянной. А Япония считала, что граница проходит по западному берегу озера Хасан. Поэтому, по мнению Японии, спорные высоты находились на территории Маньчжурии, границы которой японская сторона обязывалась охранять по договору о совместной обороне. Поэтому для СССР, конечно, это была японская агрессия, а в Японии появление советских пограничников на спорных высотах восприняли как покушение советских войск на территорию Маньчжурии, союзника Японии" 8.

Факты опровергают эти мифы, облаченные в псевдонаучную форму. Ни о каком "разном понимании" линии прохождения границы не может быть и речи. 20 июля 1938 года посол Японии в СССР Мамору Сигэмицу выдвинул перед наркомом иностранных дел Максимом Максимовичем Литвиновым категорическое требование об отводе советских пограничников с сопки Заозерной. В ответ японскому послу была предъявлена приложенная к российско-китайскому Хунчунскому договору 1886 года карта, согласно которой граница определена по вершинам высот Заозерная и Безымянная. "Японский посол, игнорируя этот документ, продолжает стоять на своем" 9. Таким образом, была исчерпана абстрактная возможность избежать конфликта дипломатическим путем.

На Безымянной высоте

Однако вернемся к прерванной хронологии событий.

1 июля 1938 года. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия преобразована в Дальневосточный Краснознаменный фронт под командованием маршала Василия Константиновича Блюхера*.

21 июля 1938 года. Командир 19-й дивизии Корейской армии генерал-лейтенант Камэдзо Суэтака придвинул к высотам Заозерная и Безымянная свой 75-й пехотный полк.

22 июля 1938 года. Нарком обороны маршал Климент Ефремович Ворошилов подписывает директиву командующему Дальневосточным Краснознаменным фронтом маршалу Блюхеру о приведении войск фронта в боевую готовность.

23 июля 1938 года. Из японского генштаба в Корейскую армию направлена телеграмма: "Действуйте по обстановке..."

26 июля 1938 года. Японцы захватывают высоту Чертова, господствующую на участке.

29 июля 1938 года. Генерал-лейтенант Камэдзо Суэтака отдал приказ захватить высоту Безымянную.

31 июля 1938 года. Рано утром защитники высоты Заозерная, пограничники и воины Красной армии численностью от 70 до 100 человек, своими контратаками трижды отбрасывали превосходящие силы атакующих японцев, после чего был получен неожиданный приказ командования на срочный отход. В 7 часов 15 минут японцы численностью до двух полков пехоты овладели гребнем высоты Заозерная и стали преследовать отходящих по приказу пограничников и красноармейцев. К 8 часам Заозерная - в руках японцев. Оставшиеся в палатке наши тяжелораненые бойцы варварски добиты саблями. К концу дня под натиском превосходящих сил противника пограничники Посьетского отряда и два батальона Красной армии (от 118-го и 119-го полков 40-й дивизии полковника Владимира Кузьмича Базарова) отошли за озеро Хасан.

Комбриг В.К. Базаров (1898-1941), командир 40-й стрелковой дивизии

Первые бои выявили существенные недостатки в боевой подготовке. Один из участников событий свидетельствует:

"Просил обеспечить по 4-5 гранат на бойца - не дали, только после боя прислали... Боевой подготовкой не занимались, потому что превратились в хозяйственных командиров. Сено, дрова, овощи заготавливаем, строительство ведем, белье стираем..." 10

Командование Дальневосточного фронта стало срочно устранять выявленные недостатки в оборудовании театра военных действий к боям.

Вспоминает бывший начальник заставы "Заречье" С. Горбатовский:

"Штерн (комкор, начштаба Краснознаменного Дальневосточного фронта) ехал на танке, а за ним шли 8 грейдеров и сразу делали шоссейную дорогу. За ними машины везли гравий - грейдер разравнивал гравий, а потом шел каток. За каких-то семь-восемь часов до Заречья образовалась отличная дорога... К 18.00 3 августа была вбита первая свая моста через реку Пакшикорку, а в 6.00 утра мост длиной 70 метров был готов" 11.

Стоит ли говорить, что все это можно было сделать раньше?! Да и не дело начальника штаба фронта лично заниматься прокладкой дороги.

Доктрина: победа любой ценой

2 августа 1938 года. На рассвете началось наступление 40-й стрелковой дивизии Красной армии (командир - полковник Базаров) на Заозерную и Безымянную. Атака была подготовлена наспех и велась без артиллерийской поддержки из-за опасения, что снаряды могут упасть по ту сторону государственной границы.

Командир батальона капитан Стеженко вспоминал:

"Наш батальон наступал на японцев через южный выступ, имея задачей занять Заозерную. Перед нами лежало пространство в 150 метров, сплошь оплетенное проволокой и находящееся под перекрестным огнем. В таком же положении находились наши части, наступавшие через северный выступ на Безымянную... Мы могли бы значительно быстрее расправиться с зарвавшимся врагом, если бы нарушили границу и овладели окопами, обходя их по маньчжурской территории. Но наши части точно исполнили приказ командования и действовали в пределах нашей территории..." 12

Участник боев С. Шаронов вспоминал:

"Наша дивизия наступала с юга в направлении сопок Пулеметной и Заозерной в узком коридоре (в некоторых местах ширина его не превышала 200 метров) между озером и границей.

Большая сложность была в том, что стрелять и переходить через границу категорически запрещалось. Плотность в этом коридоре была страшной, бойцы шли вал за валом. Я со своей позиции это хорошо видел, и сейчас все стоит перед глазами. Много там полегло ребят, очень много. Из нашей 7-й роты, например, в живых осталось только 17 человек..."13

РИА Новости // Бойцы поздравляют друг друга с победой на озере Хасан. 1938 г.

Кровопролитные бои продолжались до 9 августа, когда японцы были выбиты с захваченной территории. В район боевых действий было стянуто свыше 15 тысяч воинов Красной армии, 1014 пулеметов, 237 орудий, 285 танков. В воздухе наступление пехоты, танков и артиллерии готовы были поддержать 180 бомбардировщиков и 70 истребителей. В состоянии готовности находились корабли, авиация и береговая оборона ТОФ. 11 августа 1938 года в 13 часов 30 минут по местному времени боевые действия были прекращены.

Именно во время событий у озера Хасан была сформулирована, одобрена и проверена на практике новая военная доктрина СССР. Взамен "малой крови и могучего удара" - "победа любой ценой"

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Это был главный урок Хасана.

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* О трагической судьбе маршала Блюхера "Родина" писала (N 6-7 за 1991 и N 7 за 2018). Маршал фактически был отстранен от проведения Хасанской операции (войсками командовал комкор Штерн), затем снят с поста командующего фронтом и арестован. Погиб во время следствия в результате применения к нему жестоких пыток.

1. На рубежах мужества. Кн. 1. Документы и материалы о защите государственной границы СССР на Дальнем Востоке от агрессивных устремлений милитаристской Японии. 1933 - 1938 гг. / Сост. А. Яковец. Владивосток: Русский Остров, 2023. С. 6.

2. Там же. С. 41.

3. Там же. С. 9.

4. Там же. С. 137.

5. На рубежах мужества. Кн. 2. 85 лет военному конфликту у озера Хасан на границе в Приморье. Июль - август 1938 г. / Сост. А. Яковец. Владивосток: Русский Остров, 2023. С. 8.

6. Там же. С. 9.

7. Там же.

8. "С этих высот могли обстреливать Владивосток" // https://lenta.ru/articles/2018/08/29/lake_hasan/

9. На рубежах мужества. Кн. 2. С. 10.

10. Там же. С. 37.

11. Там же. С. 42.

12. Там же. С. 44.

13. Там же.