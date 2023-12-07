Случайность или покушение: как на Брежнева обрушились строительные леса

Историки убеждены: если бы не ташкентский инцидент, когда Леонида Брежнева на авиационном предприятии чуть не раздавили строительные леса, пожилой руководитель страны мог бы прожить на несколько лет больше.

Визит в Ташкент

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Весной 1982 года 75-летний Леонид Ильич прибыл в Узбекистан. Торжественный визит был приурочен к награждению республики орденом Ленина за большой вклад в достижения народного хозяйства страны. Среди запланированных мероприятий было посещение Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова, на котором собирали новейшие самолёты Ил-76МД. Сопровождать Брежнева должен был руководитель Узбекистана Шараф Рашидов.

После прибытия в Ташкент правительственной делегации организаторы визита заметили, что Брежнев чувствует себя не лучшим образом, и предложили не посещать авиационное предприятие. Но генсек решил ехать на завод. Спорить с ним никто не стал.

Инцидент

В сборочный цех, где должна была состояться встреча с Брежневым, ринулся чуть ли не весь коллектив предприятия, чтобы увидеться с живым главой государства. К моменту появления Леонида Ильича в цехе собралось примерно 15 тысяч человек.

Людей было так много, что рабочие облепили даже леса, поддерживавшие недостроенный самолёт. В результате деревянные конструкции не выдержали перемещения по ним большого количества людей и неравномерного распределения нагрузки. Когда лидер Советского Союза вышел из-под днища самолёта, раздался жуткий звук и леса рухнули. Многие были придавлены тяжёлой конструкцией. Брежнев и Рашидов были в числе тех, кто оказался под упавшей площадкой. Леса оперативно подняли.

Брежнев остался жив. Он лежал на спине с разодранным ухом, из которого текла кровь. Жизнь генсека фактически спас телохранитель Владимир Собаченков, принявший основной удар на себя. Голова у охранника была вся в крови. Также серьёзно пострадал начальник местного 9-го Управления КГБ СССР – он вместе с Собаченковым сдерживал леса.

Последствия

Инцидент стал причиной сломанной ключицы у Брежнева. Для человека его возраста это была серьёзная травма. Примерно через полгода после событий в Ташкенте Брежнев скончался. Специалисты позже заявляли, что от повреждений, полученных на предприятии, Брежнев не смог оправиться до самой смерти.