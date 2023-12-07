Почему в СССР предлагали запретить кефир

В 1980-х годах кефир мог исчезнуть с прилавков советских магазинов. Во время антиалкогольной кампании некоторые учёные доказывали, что данный напиток является спиртным, и выступали за его запрет.

В мае 1985 года было принято Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление Совмина СССР № 410 «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». С того момента активно сокращалось количество магазинов, торговавших спиртным, вырубались виноградники, закрывались заводы по производству пива и алкогольных напитков.

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По словам Роя Медведева, автора книги «Советский Союз: последние годы жизни», в те времена правительство было серьёзно озабочено вопросом: является ли кефир алкогольным напитком и нужно ли его запретить? По мнению некоторых политиков, присутствие данного напитка в меню детских садов – первый шаг к алкоголизму подрастающего поколения.

Поводом для дискуссий о кефире стало письмо от ленинградских учёных, которые решили рассказать властям о градусах, содержащихся в кисломолочном продукте. Письмо первому заместителю председателя Совета Министров СССР Гейдару Алиеву передал Михаил Соломенцев, возглавлявший Комитет партийного контроля при ЦК КПСС.

Алиев посчитал информацию специалистов абсурдной, но всё-таки передал письмо академику Николаю Блохину. Учёный тоже посмеялся. Однако вместо того, чтобы просто проигнорировать ленинградских экспертов, Блохин со своими коллегами в научном смысле «заступился» за кефир, который, по мнению академика, не следовало причислять к спиртным напиткам.

Несмотря на это, кефир некоторое время ещё оставался причиной отчаянных споров. К примеру, в научно-популярном журнале Академии наук СССР «Химия и жизнь» за 1987 год было приведено «Заключение комиссии АМН СССР по рассмотрению письма академика АМН СССР Углова Ф. Г., академика Дубинина Н. П. с соавторами об опасности использования кефира, содержащего микроколичества этилового спирта, для вскармливания детей первого года жизни». Согласно данному заключению, содержащийся в напитке этанол не способен нанести вред детскому организму, потому что его концентрация слишком мала.