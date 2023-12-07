Почему Гагарину не дали управлять кораблем «Восток-1»

Активность Юрия Гагарина во время полёта в космос в 1961 году было решено свести к минимуму – конструктор Сергей Королёв и его коллеги не знали, как организм космонавта будет реагировать на происходящее. Были даже опасения, что Юрий Алексеевич сойдёт с ума. Поэтому, чтобы получить доступ к пульту управления кораблём «Восток-1», Гагарин должен был ввести специальный пароль.

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Предполагалось, что полёт в космос пройдёт в полностью автоматическом режиме. От Гагарина требовалось лишь выходить на связь с центром и информировать о своём состоянии. Несмотря на это, на корабле имелось и ручное управление. В случае отказа системы автоматической посадки космонавт мог воспользоваться 63 различными командами при помощи специальных переключателей.

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. Однако тумблеры по умолчанию были отключены. Были опасения, что жизнь Гагарина окажется в огромной опасности, если космонавт, имеющий к доступ к тумблерам, хотя бы ненадолго потеряет рассудок. На случай сумасшествия Юрия Алексеевича конструкторы предусмотрели блокировку связи, фиксацию в кресле и автоматическое закрытие скафандра.

Но поскольку полностью оставить Гагарина без доступа к управлению было нельзя, пульт снабдили кодовым замком. Специальный конверт, в котором был записан пароль, приклеили к внутренней обшивке корабля. После того, как космонавт отыскал бы и вскрыл конверт, нужно было только не перепутать цифры при их вводе на пульт.

Автор книги «Гагарин: удивительная история первого полёта» Вячеслав Климентов говорил, что сам шифр был очень простым – «125». По одной из версий, Гагарину не понадобилось бы вскрывать конверт, потому что шифр стал ему известен ещё перед полётом.

Стоит отметить, что опасения советских специалистов, относительно возникновения безумия у Гагарина, можно понять. Возможность проявления неадекватной реакции при полёте в космос остаётся актуальной проблемой. К примеру, в NASA даже разработали специальные инструкции для астронавтов на случай, если один из членов экипажа начнёт демонстрировать признаки безумия.