Как при Петре I проходили первые балы

Жизнь дворянства и аристократии представляются как нечто утонченное и изысканное, образец поведения и манер. Это набор довольно сложных правил этикета, которые воспитываются с детства. А высшим проявлением всего этого, концентрацией, стали балы и первый был проведен в России ровно 305 лет назад. Это знаменитые петровские ассамблеи.

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Многим представляется, что Петр I ввел ассамблеи практически сразу как воцарился. Потому, наверное, будет удивлением, что случилось это уже к концу его правления. 25 ноября 1718 года был издан соответствующий указ, а уже 8 декабря состоялась первая ассамблея, устроенная генерал-аншефом графом Иваном Бутурлиным. Историки уже в XIX веке называли указ об ассамблеях «тяжким ударом по старому семейному и общественному строю».

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Петр Великий коренным образом реорганизовал Россию. Изменились экономика, армия, образование, они стали ближе к общеевропейским стандартам. Но чтобы это все заработало, надо было менять и умы людей. И, как это часто бывает, внутреннее мышление преображалось через внешние атрибуты.

Именно с этой целью вводилось обязательное ношение европейского платья или бритье бород. Таким образом ломался старомосковский уклад среди дворянства – ведь именно этот класс осуществлял управление страной. Иногда это проявляло себя в нарочито гротескной форме.

Так по возвращении из путешествия по Европе Петр учредил «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор». Вот с ним часто и путают ассамблеи. Входили в него высшие сановники, наиболее близкие к царю люди. Тоже не случайно, известно, что бюрократия всегда копирует поведение начальства.

Сам «собор» представлял из себя пародию на католическую церковь – таким образом снималась возможная критика поведения его участников. Возглавлял его «всешутейший князь-папа», который избирался пожизненно тайным голосованием участников за закрытыми дверями. Тоже пародия на конклав и избрание пап. В разное время князь-папами были Никита Зотов, Матвей Нарышкин и Петр Бутурлин.Вот родственник последнего, Иван Бутурлин, и провел ту самую первую ассамблею-бал в России. Бутурлины принадлежали к высшей аристократии, были боярами и даже ближними боярами царей – это должность такая. Иван Бутурлин стал одним из самых верных сподвижников Петра, создавал знаменитые Преображенский и Семеновский полки, ставшие потом гвардией, в 1694 году произведен в генералиссимусы потешных войск. Не удивительно, что он и тут поддержал начинание царя.Поскольку дворянство в массе своей понятия не имело как проводить светские увеселения, то приходилось разъяснять буквально. Так в петровском указе состоятельным петербуржцам предписывалось не реже раза в год предоставлять свое жилище для общественных увеселений. Получалось примерно раз в две недели проходила ассамблея.Необходимо было выделить большой зал под танцы, комнату для азартных игр, к которым относили шахматы и шашки, и еще одну, курительную, для ведения «умных бесед». Ну и, естественно, всех надо было накормить, а главное – напоить. Собиравшихся на ассамблею регистрировал полицейский писарь.

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И не только он. Впоследствии сам обер-прокурор Павел Ягужинский внимательно следил за регулярностью ассамблей и за тем, чтобы никто от них не уклонялся. Ему заранее приносили списки приглашенных, где отмечалось кто намерен быть, а кто сказывается «в нетях». Если причина не представлялась уважительной, то заставляли прийти. На самой ассамблее Ягужинский наблюдал, чтобы не жались по углам, а веселились. За что и был прозван «царем балов».

Петр знал, что так и будет, потому его указ состоял из 16 пунктов, в которых регламентировалось не только как и кто их должен устраивать, но и как следует себя вести. Не зря сам текст документа заканчивался словами: «Сию заповедь применять постоянно, а не вспоминать какой пункт стоя чурбаном посреди веселья».Но чурбанами стояли. В основном старые дворяне, которым никак невозможно было взять в толк ради чего творилось такое непотребство. Да еще жен и девок велели на него привозить! Вот их Ягужинский и гонял. А молодежи ассамблеи понравились, и они довольно быстро там освоились.Указ действительно подробно описывал как все должно происходить. Были там пункты, которые нам теперь представляются забавными. Например, п.10 гласил: «Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься».Отмечается, что на первых ассамблеях мужчины и женщины сидели рядами друг напротив друга и молчали. И только потом общение стало более оживленным, начали появляться и приживаться светские манеры. Так что Петр все правильно рассчитал.

Но ему пришлось выпустить затем целую серию дополнительных указов, прежде всего «О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющим», которые объясняли кажущиеся нам элементарными вещи. Так он велел перед ассамблеями женщинам обязательно ходить в баню и мыться с мылом. А чистым надевать не только верхнее платье, но и нижнее белье. Мужчинам рекомендовал быть «обряжеными вельми, но без перебору».Кстати, все это «непотребство» длилось по нашим меркам не так уж и долго. Рекомендовалось начинать ассамблеи примерно в пять вечера, а уже к десяти нужно было закругляться. Но сложить штабелями «упитых» успевали.