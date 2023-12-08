Кто из Штатов слал шифровки "Алексу" в Москву

В Выставочном зале федеральных архивов открылась историко-документальная выставка "Великая Отечественная война. 19 ноября 1942 - 7 ноября 1944", посвященная ключевому периоду войны: от начала советского контрнаступления под Сталинградом до освобождения от немецко-фашистских захватчиков практически всей территории Советского Союза.

© В сериале "Семнадцать мгновений весны" Павел Фитин (справа, фото 1945 года) изображён под именем начальника советской разведки, генерал-лейтенанта Владимира Николаевича Громова ("Алекса"). Именно ему адресовал свои донесения штандартенфюрер фон Штирлиц ("Юстас")

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На выставке "Великая Отечественная война. 19 ноября 1942 - 7 ноября 1944" представлены более 300 документов, а также фотографий, аудиозаписей, фрагментов кинохроники и военных карт.

Шифровки "Алексу" из Штатов

Необычайный интерес представляют недавно рассекреченные подлинные документы из Архива Службы внешней разведки Российской Федерации, позволяющие посмотреть на события времен войны под необычным ракурсом - сквозь призму работы спецслужб. Расскажем лишь о некоторых документах, связанных с деятельностью Павла Михайловича Фитина - легендарного руководителя советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны.

Майор государственной безопасности Павел Михайлович Фитин. 1940 год

В культовом сериале "Семнадцать мгновений весны" (СССР, 1973 год) Фитин изображён под именем начальника советской разведки, генерал-лейтенанта Владимира Николаевича Громова ("Алекса"). Именно ему адресовал свои донесения штандартенфюрер фон Штирлиц ("Юстас"). И у зрителей знаменитого сериала, давно ставшего народных хитом, появилась редкая возможность соотнести сюжет фильма с реальными историческими документами.

В сериале "Семнадцать мгновений весны" Павел Фитин (справа, фото 1945 года) изображён под именем начальника советской разведки, генерал-лейтенанта Владимира Николаевича Громова ("Алекса"). Именно ему адресовал свои донесения штандартенфюрер фон Штирлиц ("Юстас")

13 декабря 1942 года, в разгар Сталинградской битвы и уже после начала контрнаступления войск Красной армии под Сталинградом, из Лондона в 1-е Управление НКВД СССР поступила шифротелеграмма об опасениях США в связи с военными успехами Красной армии. Источник "С", чей псевдоним не раскрывается, сообщал начальнику 1-го Управления (разведка) старшему майору государственной безопасности Фитину о чрезвычайно интересных откровениях заместителя государственного секретаря США Самнера Уэллеса. Заместитель госсекретаря выразил серьезное опасение, что "разрешение послевоенных вопросов будет отложено до окончания войны", назвав подобный подход "очень опасной идеей".

Высокопоставленный американский чиновник настаивал на том, что США и Англия должны за спиной Советского Союза выработать совместное соглашение о послевоенном устройстве Европы:

"…Если американское и английское правительства не достигнут соответствующего соглашения между собой до окончания войны, то это будет равносильно полнейшей катастрофе. В частности, Уэллес отметил, что если германская военная машина рассыплется сейчас или в 1943 году, или в 1944 году, то союзники увидят Красную Армию, преследующую немцев далеко на запад. Союзники могут быть свидетелями вступления Красной Армии в балтийские страны, в Румынию, в Финляндию, а может быть и еще куда-нибудь. В таком случае американское и английское правительства фактически будет не в состоянии оказать необходимое давление на русское правительство и удержать Красную Армию. Такое распространение большевизма будет иметь крайне неблагоприятный эффект на американское общественное мнение, не говоря уже о том, что это нарушает европейскую реконструкцию. По мнению Уэллеса, необходимо, чтобы американское и английское правительства обязательно достигли соглашения с русским правительством еще до наступления такого момента. Россия все еще зависит от англо-саксонских держав в получении от них определенного снабжения на данном этапе войны и эта зависимость поможет добиться необходимого соглашения сейчас. Откладывать это дело нельзя, так как потом будет слишком поздно".

Архив СВР России. Л. 364-365. Подлинник // Шифртелеграмма из Лондона в 1-е Управление НКВД СССР об опасениях США в связи с военными успехами Красной Армии и стремлении к скорейшему соглашению о послевоенном устройстве Европы. 13 декабря 1942 г.

На всякого мудреца довольно простоты. Это крылатое выражение, знакомое советским школьникам, вероятно, не было известно амбициозному американскому дипломату. Заместитель государственного секретаря с головой погрузился в водоворот большой политической игры - и переоценил собственные силы. Его соперник за влияние на президента Рузвельта умело инициировал скандал, воспользовавшись тем, что за три года до этого Уэллес пытался иметь гомосексуальный контакт в поезде с двумя неграми-проводниками. В сентябре 1943 года Уэллес был вынужден уйти в отставку.

Прибалтийская уступка Рузвельта

Источник "С" был чрезвычайно информированным человеком, осведомленным даже о геополитической концепции президента Соединенных Штатов Америки в его предстоящих переговорах со Сталиным:

"…Рузвельт заявил, что, по его мнению, Сталин будет удовлетворен приобретением для России Эстонии, Латвии и Бессарабии, превращением Петсамо в русский порт и созданием нейтральной зоны в Карелии. Литва и Буковина не должны отойти к СССР"1.

Эта исключительно ценная информация, полученная от "С", была доложена Верховному Главнокомандующему и спустя год виртуозно использована Сталиным во время Тегеранской конференции. (Связанные с ней документы представлены в экспозиции.) 1 декабря 1943 года в 15 час. 20 мин (в промежутке времени между заседанием глав правительств во время завтрака и заседанием за круглым столом) состоялась беседа тет-а-тет Сталина с Рузвельтом, во время которой глава правительства СССР сумел убедить президента США де-факто поддержать советскую точку зрения относительно грядущего включения всех прибалтийских республик в состав Советского Союза.

АВП РФ // Руководители трех союзных держав И.В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль и представители военных миссий в центре внимания кино- и фотокорреспондентов в Тегеране. [28 ноября – 1 декабря] 1943 г.

"Рузвельт. В Соединенных Штатах может быть поднят вопрос о включении Прибалтийских республик в Советский Союз, и я полагаю, что мировое общественное мнение сочтет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов этих республик по этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что маршал Сталин примет во внимание это пожелание. ...

Сталин. Литва, Эстония и Латвия не имели автономии до революции в России. Царь был тогда в союзе с Соединенными Штатами и с Англией, и никто не ставил вопроса о выводе этих стран из состава России. Почему этот вопрос ставится теперь?

Рузвельт. Дело в том, что общественное мнение не знает истории. … Я разделяю идеи маршала Сталина, я надеюсь, что он поймет, почему я не могу публично участвовать в решении этого вопроса здесь, в Тегеране, или даже весной будущего года.

Сталин. После разъяснения Рузвельта я это понимаю.

Рузвельт. В Соединенных Штатах имеется также некоторое количество литовцев, латышей и эстонцев. Я знаю, что Литва, Латвия и Эстония и в прошлом и совсем недавно составляли часть Советского Союза, и, когда русские армии вновь войдут в эти республики, я не стану воевать из-за этого с Советским Союзом. Но общественное мнение может потребовать проведения там плебисцита.

Сталин. Что касается волеизъявления народов Литвы, Латвии и Эстонии, то у нас будет немало случаев дать народам этих республик возможность выразить свою волю.

Рузвельт. Это будет мне полезно.

Сталин. Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках должен проходить под какой-либо формой международного контроля.

Рузвельт. Конечно, нет. Было бы полезно заявить в соответствующий момент о том, что в свое время в этих республиках состоятся выборы.

Сталин. Конечно, это можно будет сделать" 2.

АВП РФ. Ф. 3б. Оп. 1. П. 19. Д. 230 // Военные решения Тегеранской конференции. 1 декабря 1943 г. Подлинник на русском языке. Инициалы - автографы Ф. Рузвельта, И.В. Сталина, У. Черчилля

Гениальный источник "Виктора"

14 июня 1944 года из Вашингтона в 1-е Управление Наркомата госбезопасности СССР поступила шифротелеграмма о попытках генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича организовать сепаратные переговоры с США в Швейцарии. Документ был адресован "Виктору" (под этим псевдонимом скрывался комиссар государственной безопасности 3-го ранга Фитин) и отпечатан в одном экземпляре. Представленный на выставке документ рассекречен не полностью: некоторые слова и фразы, отмеченные отточиями, густо замазаны. Источник из Лондона сообщал:

"В первых числах мая с. г. … находящийся в Швейцарии представитель … в американском посольстве в Берне известный Вам Даллас 3 сообщил … что к нему приехал из Германии лично генерал фон Браухич 4, который заявил, что от имени группы военных он предлагает мир на следующих условиях:

1. Они свергнут Гитлера.

2. Создадут военное правительство, которое пойдет на безусловную капитуляцию.

3. Советские войска не должны участвовать в оккупации какой бы то ни было германской территории.

4. Директор … ответил Далласу, что никаких переговоров с немцами без участия других союзников американцы вести не будут.

…Приблизительно 25-27 мая … Даллас сообщил … что к нему обратились представители одной группы в Германии, состоящей из видных военных, включая Цайцлера 5, промышленников и оставшихся в Германии правых социал-демократов, с предложением о мире на условиях очищения германскими войсками оккупированных территорий в западной Европе и свободы действий на Востоке для продолжения войны против СССР. Директор … якобы рассказывал об этом предложении Громыко 6. Проверяем эти сведения через другие источники" 7.

Архив СВР России. Л. 175-175об. // Шифртелеграмма из Вашингтона в 1-е Управление Наркомата госбезопасности СССР о попытках генерал-фельдмаршала В. фон Браухича организовать сепаратные переговоры с США в Швейцарии. 14 июня 1944 г. Подлинник

У посетителей выставки есть великолепная возможность "проверить" содержание культового телевизионного сериала через другие источники.

Действие фильма "Семнадцать мгновений весны" происходит в период с 12 февраля по 24 марта 1945 года. Вся интрига фильма закручена вокруг попытки нацистов за спиной Советского Союза провести сепаратные переговоры с союзниками. Посетители выставки смогут убедиться в том, что реальная жизнь гораздо богаче, чем фантазия самого изобретательного романиста, даже Юлиана Семенова, создавшего собирательный образ советского разведчика Максима Максимовича Исаева.

Итак, уже в июне 1944 года советская разведка знала о первых попытках ведения сепаратных переговоров.

У Сталина были веские основания 7 апреля 1945 года с большим достоинством написать президенту США Рузвельту по поводу источников своей высочайшей информированности о ведении союзниками сепаратных переговоров:

"Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле" 8.

"Чепуха" для разведчика

И еще один чрезвычайно выразительный документ, рассекреченный в ходе Великой архивной революции и в оригинале представленный на выставке, - шифротелеграмма из Стокгольма в 1-е Управление Наркомата госбезопасности СССР о разных подходах к бомбардировке германских объектов со стороны CCCP и Великобритании. 31 марта 1944 года источник сообщил в Центр о недавнем февральском визите словоохотливого редактора "Парижской газеты" в Берлин. Фамилия редактора в шифровке указана не была.

Архив СВР России. Л. 161. Подлинник // Шифртелеграмма из Стокгольма в 1-е Управление Наркомата госбезопасности СССР о разных подходах к бомбардировке германских объектов со стороны CCCP и Великобритании. 31 марта 1944 г.

"Редактор указал, что англичане бомбардировали жилые районы, где нет военных объектов не только в Берлине, но Ганновере и Гамбурге, в то время как русские бомбят только военные объекты. Например, когда русские делали налет на Кенигсберг, то часть населения, не живущая вблизи военных объектов, даже не шла в убежища, зная, что жилые районы русскими бомбардировке подвергнуты не будут".

Казалось бы, в руки руководителя советской внешней разведки попал очень любопытный документ, который можно с огромным успехом использовать в информационной войне. И советские журналисты, и "братья-писатели" были бы на седьмом небе от счастья, узнай они содержание шифротелеграммы. Сколько ярких публицистических произведений они бы написали, оттолкнувшись от этой информации!

Однако Фитин принимает иное решение. Его резолюция на бланке шифротелеграммы гласит:

"Довольно. Хватит этой дезы и чепухи" 9.

Поучительная резолюция: до победы в войне еще далеко, поэтому не следует заниматься самоуспокоением и самолюбованием.

Выставка будет работать до 4 февраля 2024 года. (Москва, ул. Большая Пироговская, 17)

Правила посещения - на сайте Федерального архивного агентства (Росархива).

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1. Архив СВР России. Л. 364-365. Подлинник.

2. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. Т. II. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав - СССР, США и Великобритании (28 ноября - 1 декабря 1943 г.). М.: Политиздат, 1984. С. 151-152.

3. Аллен Уэлш Даллес (1893-1969)- американский дипломат и разведчик, руководитель резидентуры Управления стратегических служб в Берне (Швейцария) во время Второй мировой войны.

4. Вальтер фон Браухич (1881-1948)- главнокомандующий сухопутными войсками (1938-1941), генерал-фельдмаршал немецкой армии (с 1940); после провала наступления на Москву переведен в командный резерв и в военных действиях больше не участвовал.

5. Курт Цейтцлер или Зайцлер (1895-1963) - немецкий генерал-полковник; в 1942-1944 годах - начальник штаба сухопутных войск; в январе 1945-го уволен Гитлером в отставку без права ношения военной формы.

6. Андрей Андреевич Громыко (1909-1989) - советский дипломат; в 1943-1946 годах - чрезвычайный и полномочный посол СССР в США.

7. Архив СВР России. Л. 175-175об. Подлинник.

8. Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Т. 2. М.: Политиздат, 1986. С. 223.