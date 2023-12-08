Зачем десантники разбивают бутылки об голову

Каждый год 2 августа на улицах российских городов можно увидеть множество десантников. Среди их традиционных забав — купание в водоемах и фонтанах, а также разбивание бутылок об голову. Что касается последнего, то это наряду с силовыми упражнениями и постановочными драками нередко демонстрируется и в ходе показательных выступлений. Откуда же взялась такая традиция?

Эффектный внешний вид

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На самом деле, если задуматься, то в разбивании стеклянной тары о голову нет особого смысла — вряд ли этот навык может пригодиться в реальной боевой обстановке. В отличие, например, от того же умения разбивать кулаками кирпичи. Секрет прост, и он — в зрелищности: голубой берет, красивая военная форма и брызги стекла, разлетающиеся во все стороны.

Вот что об этом рассказывает старший стрелок-зенитчик ПЗРК Артур Маковский:

«Вообще это все показуха, чтобы все видели суровость и силу русских вояк. Как каратисты на выступлениях ломают доски, так в армии разбивают кирпичи. А у ВДВ это уже стало фишкой. Конечно, учат разбивать именно кирпичи, а бутылки — это уже самодеятельность».

Дисциплина и воспитание

Есть и еще одна распространенная версия появления традиции. Якобы в период становления ВДВ, когда десантники еще не считались военной элитой, существовал нестандартный способ наказания провинившихся — их заставляли стоять на голове. От этого кожа на лбу со временем грубела и теряла чувствительность. Поэтому бывалый десантник вполне мог разбить о свой лоб бутылку, демонстрируя подобным образом перед товарищами свой авторитет и лихость.

Секреты мастерства

Как и в любом деле, при разбивании бутылок о голову, нужна сноровка и тренировка. Ведь секрет не просто в банальной прочности лба, существует определенная техника. Так бывалые десантники рекомендуют разбивать только бутылки со швом — выполненные методом пайки из двух половинок. Если бить именно в районе шва, то при достаточно сильном ударе бутылка расколется. Сам же удар лучше наносить не по обнаженной голове, а через берет в месте чуть выше кокарды. В таком случае удар придется в самую прочную часть черепа, а лоб будет защищен головным убором.