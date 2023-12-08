Корабль-призрак: почему британцы так испугались лайнера «Любовь Орлова»

Легенда о Летучем Голландце известна, наверное, каждому. Но это не единственный корабль-призрак в истории. И, вопреки расхожему мнению, подобные случаи происходили не только в эпоху парусных кораблей, но случаются и в наше время. Взять, например, историю с круизным лайнером «Любовь Орлова», появление которого относительно недавно чуть не вызвало панику в Великобритании.

© Lilpop/Rau&Loewenstein

Советский красавец

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Этот теплоход-красавец был построен в Югославии по заказу СССР и использовался на внутренних рейсах в составе Дальневосточного морского пароходства. Впрочем, были у него и международные путешествия. Так в 1979 году судно с гуманитарной миссией прибыло в Кампучию после свержения местного диктатора Пол Пота.

Уже после распада СССР стареющее судно несколько раз меняло владельцев — использовалось для перевозки иномарок из Японии, ходило в Арктику и Антарктиду, как элитный круизный теплоход. Но эта деятельность закончилась в 2010 году в канадском порту Сент-Джонс, где судно было арестовано за долги владельца.

По воле волн

Простояв несколько лет в канадском порту, «Любовь Орлова» все же нашла нового владельца. Им стал ливийский бизнесмен Хусейн Хамауни, который решил перегнать судно в Доминиканскую Республику для распила на металлолом. 23 января 2013 года на буксире теплоход покинул порт, но к месту назначения так и не прибыл — во время шторма буксировочные тросы лопнули, и «Любовь Орлова» отправилась в последнее неуправляемое плавание.

Опасения британцев

До конца года судно видели несколько раз в Атлантическом океане — без опознавательных огней и экипажа. А потом оно пропало. Многие считали, что дрейф теплохода завершился крушением. Но в начале 2014 года британские газеты вышли с громкими заголовками, что к берегам Туманного Альбиона приближается «Любовь Орлова».

И хотя судно не представляло особой опасности, в Британии едва не разразилась паника. Газеты сообщали, что на «Орловой» могут находиться сотни крыс-мутантов, зараженных чумой и другими опасными заболеваниями. Правда, ни в марте 2014 года, как прогнозировали издания, ни позже судно в европейских водах так и не появилось. А позже стало известно, что статьи носили заказной характер. Цель — подогреть антироссийские настроения в угоду политической ситуации.