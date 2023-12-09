5 нелепых персонажей комиксов Marvel и DC
Супергероев часто рисуют бесстрашными и воинственными воинами, для которых спасение мира входит в перечень рабочих обязанностей. Однако среди персонажей графических романов есть и такие персонажи, которые способны разве что вызвать усмешку.
О самых странных супергероях Marvel читайте в нашем материале.
Глоб Герман
Согласно канону Marvel, Глоб Герман родился в обычной семье, где отец на дух не переносил мутантов. Еще больше герой стал ненавидеть их после того, как одним из них оказался его собственный сын. В один прекрасный день кожа Глоба прекратилась в прозрачное желе, через которое был виден скелет персонажа и мозг.
Суперспособности: У Глоба Германа, несмотря на его странный внешний, вполне универсальные навыки. В их числе сверхчеловеческая сила, такая же выносливость и скорость.
Человек-лягушка
Этот персонаж комиксов Marvel не может похвастаться драматичной историей происхождения. Известно, что он стал супергероем, надев костюм, изобретенный его отцом. Одежда делает Эжена Поля Патилио уникальным в своем роде героем графических романов Marvel, но совершенно безобидным. А вот его отец, согласно канону Marvel, в свое время служил на стороне зла, но сын предпочел не идти по его стопам.
Суперспособности: Надевая костюм лягушки, Эжен Поль Патилио получает способность прыгать на огромные расстояния.
Броненосец
Много лет назад Антонио Родригес слег с неизвестной болезнью. Герой мечтал вылечиться, и нашел того, кто вызвался помочь ему. Исследователь вживил бедолаге гены броненосца, сделав из него супегероя.
Суперспособности: Броненосец живуч, силен и может разорвать с помощью своиъх когтей практически все. За исключением самых плотных материалов.
Адская корова
Несколько веков назад самую обычную корову укусил граф Дракула, тем самым убив животное. Спустя несколько дней корова очнулась и ощутила влечение к крови. Среди ее знакомых и партнеров по суперделам сам Дэдпул.
Суперспособности: Адская корова умеет обращаться в газообразное вещество, обладает физической милой и ловкостью. Кроме того, она умеет летать с помощью своего плаща.
Рой
История персонажа началась в середине XX века, когда немецкий ученый Фритц фон Мэйер провел свои первые эксперименты. Он добился значимых высот в науке, потеряв рассудок. Фритц стал одим из сподвижников Адольфа Гитлера, после смерти которого эмигрировал в Южную Америку, гдк провел самый безумный эксперимент на пчелах. Все закончилось тем, что разгневанные пчелы съели его плоть, а сам он стал частью их массового сознания.
Суперспособности: Рой имеет способность иметь форму и размер, потому как состоит из пчел. Герой проходит предметы насквозь, атаковать и наносить противнику урон с помощью укусов пчел и управлять некоторыми другими видами насекомых.
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