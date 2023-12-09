5 нелепых персонажей комиксов Marvel и DC

Супергероев часто рисуют бесстрашными и воинственными воинами, для которых спасение мира входит в перечень рабочих обязанностей. Однако среди персонажей графических романов есть и такие персонажи, которые способны разве что вызвать усмешку.

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О самых странных супергероях Marvel читайте в нашем материале.

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Глоб Герман

Marvel Comics

Согласно канону Marvel, Глоб Герман родился в обычной семье, где отец на дух не переносил мутантов. Еще больше герой стал ненавидеть их после того, как одним из них оказался его собственный сын. В один прекрасный день кожа Глоба прекратилась в прозрачное желе, через которое был виден скелет персонажа и мозг.

Суперспособности: У Глоба Германа, несмотря на его странный внешний, вполне универсальные навыки. В их числе сверхчеловеческая сила, такая же выносливость и скорость.

Человек-лягушка

Marvel Comics

Этот персонаж комиксов Marvel не может похвастаться драматичной историей происхождения. Известно, что он стал супергероем, надев костюм, изобретенный его отцом. Одежда делает Эжена Поля Патилио уникальным в своем роде героем графических романов Marvel, но совершенно безобидным. А вот его отец, согласно канону Marvel, в свое время служил на стороне зла, но сын предпочел не идти по его стопам.

Суперспособности: Надевая костюм лягушки, Эжен Поль Патилио получает способность прыгать на огромные расстояния.

Броненосец

Marvel Comics

Много лет назад Антонио Родригес слег с неизвестной болезнью. Герой мечтал вылечиться, и нашел того, кто вызвался помочь ему. Исследователь вживил бедолаге гены броненосца, сделав из него супегероя.

Суперспособности: Броненосец живуч, силен и может разорвать с помощью своиъх когтей практически все. За исключением самых плотных материалов.

Адская корова

Marvel Comics

Несколько веков назад самую обычную корову укусил граф Дракула, тем самым убив животное. Спустя несколько дней корова очнулась и ощутила влечение к крови. Среди ее знакомых и партнеров по суперделам сам Дэдпул.

Суперспособности: Адская корова умеет обращаться в газообразное вещество, обладает физической милой и ловкостью. Кроме того, она умеет летать с помощью своего плаща.

Рой

Marvel Comics

История персонажа началась в середине XX века, когда немецкий ученый Фритц фон Мэйер провел свои первые эксперименты. Он добился значимых высот в науке, потеряв рассудок. Фритц стал одим из сподвижников Адольфа Гитлера, после смерти которого эмигрировал в Южную Америку, гдк провел самый безумный эксперимент на пчелах. Все закончилось тем, что разгневанные пчелы съели его плоть, а сам он стал частью их массового сознания.

Суперспособности: Рой имеет способность иметь форму и размер, потому как состоит из пчел. Герой проходит предметы насквозь, атаковать и наносить противнику урон с помощью укусов пчел и управлять некоторыми другими видами насекомых.