Почему в эпоху динозавров Землю из космоса было легче обнаружить, чем сейчас

Новое исследование ученых из Корнелльского университета (США) показывает, что во времена динозавров Землю было гораздо легче обнаружить из космоса, чем сейчас, пишет iflScience. Газы в атмосферах планет блокируют определенные длины волн света, а это означает, что, измеряя спектры, можно получить представление об их химическом составе. Поскольку мы знаем о существовании жизни только на одной планете, имеет смысл искать планеты с химическим составом, похожим на Землю.

«Такой световой отпечаток Земли был бы нашей визитной карточкой для определения обитаемости. Но было время, когда он был еще более выраженным — лучше показывал наличие жизни», — говорит Лиза Калтенеггер, директор Института Карла Сагана.

Авторы изучили последние 540 миллионов лет эволюции Земли и химические сигналы, которые могла излучать Земля, с интервалом в 100 миллионов лет.

«Фанерозой — это всего лишь последние 12% истории Земли, но он охватывает почти все время, когда жизнь была более сложной, чем микробы и губки», — сказала первый автор, астробиолог и геолог Ребекка Пейн.

В течение этого периода уровень кислорода колебался от 15 до 30%. Известно, что при уровне менее 13% воспламенение невозможно, а при уровне более 35% все горит настолько хорошо, что леса не смогут расти. Динозавры процветали, когда содержание кислорода достигло пика — около 30%. Если такой высокий уровень обнаружится на другой планете, там могут обитать крупные существа.

Примерно 100–300 миллионов лет назад две пары химических признаков — кислород и метан, а также озон и метан — были гораздо более заметными в спектрах Земли для любого, кто смотрел бы на нас из космоса, чем сегодня.