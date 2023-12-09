Союзное государство России и Беларуси: история

Договор о создании Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации был подписан 8 декабря 1999 года. Этот день считается датой его основания. О том, что это за организация и ее современном значении для стран-участниц – в материале «ФедералПресс».

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Что такое Союзное государство России и Беларуси

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Союзное государство (на белорусском языке – «Саюзная дзяржава») является надгосударственным образованием, объединяющим Россию и Беларусь. Его цель – создание единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, рыночного и культурного пространства. День единения народов Беларуси и России отмечают в обоих государствах с 1997 года.

Союз сочетает в себе принципы федеративного государства и международной организации. В будущем предполагается формирование Парламента Союза непосредственно народами двух стран. Планируется, что орган будет состоять из двух палат: Палаты представителей (с 75 депутатами от России и 28 – от Беларуси) и Палаты союза (по 36 депутатов от каждого государства). До выборов депутатов функции парламента исполняет Парламентское собрание.

Совет министров Союзного государства – это исполнительный орган с широкими полномочиями, является аналогом правительства. На данный момент имеет непостоянный характер работы.

Бюджет организации формируется за счет вкладов стран-участниц, однако доли взносов не регулируются какими-либо законами. Сейчас Россия на постоянной основе формирует 65 % бюджета, а Беларусь – 35 %.

В рамках Союза предполагается унификация законодательства, символики (флага, герба и гимна) и валюты. Однако до настоящего времени символы Союзного государства, такие как флаг, герб и гимн, не были утверждены. Предложения по флагу и гимну будут подготовлены для рассмотрения в 2023 году Высшим госсоветом СГ.

Как образовалась организация

В 1991 году президент СССР Борис Ельцин предложил создать Союз Суверенных Государств (ССГ) в качестве конфедеративного государства, однако этого не произошло.

Через пять лет сближение Республики Беларусь и РФ стало приоритетной целью для восстановления экономических связей, существовавших в советское время. В то время крупные экспортирующие предприятия БССР занимались сборкой изделий из комплектующих, которые производили в разных республиках СССР, а Россия была не только источником комплектующих и сырья для белорусской промышленности, но и основным рынком сбыта. Однако политические и экономические процессы, происходившие в обоих государствах в 1990-х годах, помешали созданию союза.

В 1995 году было подписано соглашение о таможенном союзе, а затем – Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. Процесс интеграции ускорился сразу после этого.

Во второй половине 1990-х годов были составлены важные документы:

в 1996 году – «Договор о создании сообщества Беларуси и России»;

в 1997 году – «Договор о Союзе Беларуси и России»;

в 1998 году – «Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской Федерации».

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999-го и вступил в силу в январе 2000 года. После этого несколько лет процесс интеграции фактически не продвигался, однако на рубеже 2007 и 2008 годов он усилился.

С 2008 по 2012 год Владимир Путин занимал должность главы совета министров Союзного государства. Затем процесс снова замедлился, и только в 2011 году активизировался вновь.

В 2019 году беларусское правительство представило президенту Александру Лукашенко программу интеграции и концепцию «две страны – один рынок». В том же году премьер-министры двух государств Сергей Румас и Дмитрий Медведев подписали документ.

В 2021 году президенты России и Беларуси подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции в вопросах налогообложения и кредитования, а также по созданию объединенных рынков нефти, газа и транспортных услуг.

Какие страны пытались присоединиться к Союзному государству

В 2001 году президент Молдавии Владимир Воронин озвучил планы по присоединению Молдавии к организации. Однако в итоге этот вопрос так и не был решен.

В 1999 году президент Югославии Слободан Милошевич заявил о желании присоединить свою страну к Союзному государству на правах наблюдателя. Вскоре Госдума приняла постановление о присоединении Югославии к Союзу Беларуси и России.

В 2007 году в Киргизии оппозиция пыталась организовать референдум о присоединении к Союзному государству, но это не привело к результату.

В 2008 году парламенты Абхазии и Южной Осетии получили статус постоянных наблюдателей при Парламентском собрании Союзного государства.

Кто входит в Высший государственный совет организации

Совет является органом, формируемым из высших должностных лиц обоих государств. Орган созывается периодически и имеет важные полномочия, связанные с развитием Союзного государства. Компетенция Высшего государственного совета включает в себя принятие решений по вопросам, связанным с формированием органов, изданием декретов, постановлений, директив и других актов.

Состав Высшего государственного совета:

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