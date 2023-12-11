Как гуру йоги обманывал женщин и заставлял их сниматься в порно

Во Франции арестовали Григориана Биволару — организатора крупнейшей сети школ тантра-йоги в Европе. Женщин, которые приходили к нему учиться йоге, заставляли заниматься сексом с гуру, пить его мочу и сниматься в порно. Биволару не скрывал, что мечтает о сексе с тысячей девственниц, — это, по его мнению, самый верный путь к просветлению. В России у него тоже имеются последователи.

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Французская полиция освободила 26 женщин, которых заставляли жить в ашрамах Биволару

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В конце ноября сотрудники французских правоохранительных органов нагрянули во французские школы тантра-йоги так называемого Движения за духовную интеграцию с абсолютом (MISA). Расследование, которое привело к облаве, продолжалось с июля. Поводом для него стали жалобы бывших последователей MISA, которые утверждали, что женщин, обратившихся в MISA, насилуют и принуждают к проституции.

175 полицейских, участвовавших в операции, обыскали ашрамы MISA в Париже и еще трех французских городах. Они освободили 26 женщин, которым приходилось жить в тесноте и грязи, и арестовали более 40 человек, в том числе основателя и духовного лидера MISA — 71-летнего Григориана Биволару.

Биволару предъявлены обвинения в торговле людьми, похищении людей, сексуальном насилии и жестоком обращении с последователями

В суде Биволару отверг обвинения и заявил, что стал жертвой политического заговора. В пресс-релизе, выпущенном федерацией Atman (международное крыло MISA), арест гуру назван «клеветнической охотой на ведьм, объявленной против истинной духовности».

Григориан Биволару //

Fugitive Chronicles / YouTube

В социалистической Румынии Биволару попал в психбольницу за распространение самодельного порно

Биволару родился в Румынии и увлекся йогой в 17 лет. В конце 1970-х у него появились первые последователи и начались первые проблемы с законом. Биволару неоднократно привлекали к ответственности за распространение порнографии и в конце концов отправили в психиатрическую больницу.

После падения режима Чаушеску будущий гуру вновь оказался на свободе и в 1990 году основал MISA. Организация росла и со временем обзавелась представительствами в других странах. На ее сайте утверждается, что в центрах MISA обучаются около 35 тысяч человек.

В разгар пандемии COVID-19 Биволару призывал своих последователей отказываться от вакцинации и любой медицинской помощи.

Последователи Биволару есть и в России — в частности, в Санкт-Петербурге и Москве. Обучение очень доступно: курс эзотерической тантра-йоги в петербургской школе обойдется всего в 3,5 тысячи рублей в месяц, причем первое занятие можно посетить бесплатно.

Последователи Григориана Биволару //

Fugitive Chronicles / YouTube

Биволару преследовали за растление малолетних, но он сумел получить убежище в Швеции

В начале 2000-х Биволару снова заинтересовались румынские правоохранители: гуру и его последователей вновь заподозрили в распространении порнографии. Затем к порно добавилось обвинение в растлении малолетних.

Биволару не стал ждать ареста и в 2004 году сбежал из страны. Через год ему удалось получить политическое убежище в Швеции. В 2013 году румынский суд признал его виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней ученицей и заочно приговорил к шести годам лишения свободы. В 2016 году Биволару задержали во Франции и экстрадировали в Румынию.

Гуру провел за решеткой лишь год и три месяца. После условно-досрочного освобождения он немедленно пересек границу и вернулся к преподаванию йоги.

В 2018 году Европейский суд по правам человека признал преследование Биволару незаконным. Румынии пришлось выплатить ему 1200 евро в качестве компенсации нематериального ущерба и возместить некие расходы величиной пять тысяч евро.

Победа была недолгой: Биволару тут же объявили в розыск по линии Интерпола по инициативе финских правоохранительных органов. На этот раз его подозревали в торговле людьми — в Финляндии это преступление карается десятью годами тюрьмы. Дело не закрыто до сих пор.

Григориан Биволару //

Fugitive Chronicles / YouTube

Гуру заставлял последовательниц вести порночаты, а мужчин принуждал к физическому труду

По версии французских правоохранительных органов, MISA заманивает жертв в свои ашрамы (центры) под предлогом обучения тантра-йоге. Затем им промывают мозги, заставляют заниматься сексом с гуру и принуждают их к рабскому труду. Женщинам приходилось платить за членство в организации участием в порнографических видеочатах, мужчинам — физической работой.

В ашрамах последователей Биволару убеждали в порочности самой идеи того, что для секса требуется согласие.

В школах MISA учили, что согласие на секс — это отражение эго, мешающего достичь духовного пробуждения. Таким образом последователей подталкивали к сексу с гуру и съемкам в порно.

Французские власти утверждают, что для удовлетворения своих сексуальных потребностей Биволару использовал один из ашрамов близ Парижа. Туда специально привозили женщин, которые обучались в других центрах MISA.

15-летняя пострадавшая рассказала о десятках девушек, которые прошли через квартиру Биволару

Агнес Арабелаа Маркес из Португалии попала в MISA в 1999 году, когда ей было 15 лет. «Биволару утверждал, что если я займусь с ним сексом как со своим учителем йоги, то смогу достичь высших уровней тантрической духовности», — рассказывает она.

Через квартиру гуру на ее глазах прошли десятки девушек, с которыми он занимался сексом. «Это было нужно Биволару, чтобы обеспечить так называемое состояние лавины, — объясняет она. — По его словам, чтобы сексуальное влечение не угасло, лучше не задерживаться надолго с одним партнером».

Агнес Арабелаа Маркес, жертва Григориана Биволару:

Григориана Биволару очень интересовал индийский миф, согласно которому на высшем духовном уровне можно оказаться после секса с тысячей девственниц. Он знал возраст каждой девушки, с которой занимался сексом, потому что ему давали фотографии всех его учениц с годом рождения на обороте.

Еще одна пострадавшая — 31-летняя австралийка Эшли Фреклтон. Она присоединилась к румынскому ашраму MISA в 2018 году, затем у нее отобрали паспорт с телефоном и отвезли во Францию. Она и еще несколько иностранок жили в ашраме в пригороде Парижа. Им показывали порно, гипнотизировали и заставляли пить мочу гуру. Когда дело дошло до секса, она поняла, что нужно бежать.

21-летней немке, которая тоже попала в MISA, повезло меньше. Ее рассказ приводит французская газета Liberation. Девушку завербовали в 2019 году, когда она приехала в индийский город Ришикеш в «поисках духовного просветления». Ее заставляли сниматься обнаженной и несколько недель не выпускали из квартиры в Париже, заставляя заниматься сексом.