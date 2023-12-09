Народные приметы на 10 декабря 2023 года: что нельзя делать в этот день

10 декабря по народному календарю - Знамение и Романов день.

Иконе "Знамение" Пресвятой Богородицы молятся о прекращении стихийных бедствий и воин. Образ защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье. В домах устанавливали икону, чтобы защититься от пожаров, воров и других напастей. Святой лик помогает в исцелении различных недугов. Перед ним молятся, отправляясь в дальнюю дорогу, просят об избавлении от бед и несчастий.

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Люди внимательно прислушивались и присматривались ко всему, что происходит вокруг. Считается, что в этот день Богородица дарует предзнаменование. Важно на Знамение заметить знак свыше и правильно его растолковать.

Также 10 декабря молились святому Роману. Просили его избавить от несчастий и горестей, помочь тем, кто отправляется в дальнюю дорогу. Бездетные женщины просили Романа Чудотворца избавить их от бесплодия и подарить радость материнства. Верили, что молитвы в этот день чудодейственны.

На Знамение был обычай прогонять все печали и несчастья с помощью обряда на ветер. Для этого нужно было проснуться рано утром, не умываясь и не расчесываясь выйти на улицу и стать к ветру лицом, попросив его, чтобы выдул все плохое. После этого, вернувшись домой, умыться проточной водой, привести себя в порядок, прочитать молитву Божьей Матери, трижды перекреститься и подмести пол в доме.

Рыбаки в Романов день на промысел не ходили. В народе говорили, что вся рыба прячется как можно глубже, поэтому рыбалка будет бесперспективной. Было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали.

Если 10 декабря стоит теплая погода, то ни в коем случае не стоит рукодельничать, потому что можно зашить тепло, и зимой померзнут все озимые, а также на домашний скот нападет погибель. Если же в день Романа лютует ветер, то не рекомендуется начинать утро с умывания и расчесывания.

Нельзя 10 декабря рыбачить, поскольку рыба в этот день глубоко прячется, и тот, кто ее начнет тревожить, рискует разбудить Водяного, который разозлится и может утянуть рыбака на дно. Нельзя в день Романа проходить мимо сброшенных лосиных рогов. Охотнику их нужно обязательно подобрать и повесить дома в качестве оберега от злых людей и нечисти. Также эти рога могут исполнить самое заветное желание, если их рукой потереть. Делать это можно только один раз в году, 10 декабря.