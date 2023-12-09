Кадр россиянина попал в топ-29 лучших фото 2023 года

Недавно журнал National Geographic опубликовал топ-150 лучших фотографий 2023 года. Всего на конкурс было подано более 2 млн снимков. В подборку лучших попал и кадр россиянина Александра Семёнова, который запечатлел медузу со львиной гривой.

© Чемпионат.com

Морской биолог Александр Семёнов называет медузу «львиная грива» царицей арктических морей. Он сфотографировал данный царственный экземпляр на последней стадии его жизни: завершив процесс размножения, медуза уменьшается в размерах, переваривает или сбрасывает сотни длинных щупалец и становится, по словам Семёнова, «инопланетным цветком».