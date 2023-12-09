Кадр россиянина попал в топ-29 лучших фото 2023 года от National Geographic
Недавно журнал National Geographic опубликовал топ-150 лучших фотографий 2023 года. Всего на конкурс было подано более 2 млн снимков. В подборку лучших попал и кадр россиянина Александра Семёнова, который запечатлел медузу со львиной гривой.
Морской биолог Александр Семёнов называет медузу «львиная грива» царицей арктических морей. Он сфотографировал данный царственный экземпляр на последней стадии его жизни: завершив процесс размножения, медуза уменьшается в размерах, переваривает или сбрасывает сотни длинных щупалец и становится, по словам Семёнова, «инопланетным цветком».
Александр Семёнов — выпускник МГУ и морской биолог. Сейчас он руководит научно-водолазным отрядом Беломорской биологической станции и имеет более 2500 часов погружений в холодных морях.