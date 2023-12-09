Названы самые дорогие и дешевые города мира

Эксперты назвали Сингапур самым дорогим для жизни городом мира. Такие данные приводятся в ежегодном рейтинге Worldwide Cost of Living Report журнала The Economist.

Расположенный в Юго-Восточной Азии город-государство возглавил рейтинг уже девятый раз за последние 11 лет. Сингапур разделил лидерство с Цюрихом, Швейцария. На втором месте оказались швейцарская Женева и Нью-Йорк, США. Следующими в списке значатся Гонконг (Китай), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Таль-Авив (Израиль) и Сан-Франциско (США).