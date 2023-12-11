На санях, вплавь, под пулями: самые необычные случаи нарушения границ СССР и России

В Ленинградской области пограничники задержали француза, который попытался нелегально пробраться из Эстонии в Россию — об этом сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России. Нарушитель решил переплыть на лодке реку Нарву, но выбрал крайне неподходящее место и время, причалив прямо в руки к пограничникам. В спецслужбе, правда, не уточнили, зачем именно гражданин Франции пытался тайно проникнуть в Россию и почему выбрал именно такой способ. Приключения незадачливого французского гребца едва ли станут сюжетом приключенческого романа, а между тем история как СССР, так и России знает немало любопытных случаев и необычных способов нарушения государственной границы. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

© Юрий Смитюк / ТАСС

1927 год. Под пулями по льду

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Один из самых рискованных случаев нелегального пересечения границы связан с именем Агафона Фаберже — сына легендарного ювелира Карла Фаберже. После революции знаменитый ювелир покинул молодое советское государство вместе с женой и четырьмя детьми, но Агафон решил остаться в стране и сотрудничать с новой властью.

Однако после четырех арестов и шести месяцев принудительного лечения в психиатрической больнице в 1920 году наследник знаменитого мастера решил, что ему все-таки лучше уехать. В 1925 году он вместе с женой и детьми попытался получить визу в Финляндию, но, несмотря на содействие друзей из дипломатической сферы,получил от властей отказ.

Тогда Фаберже-младший пошел на рисковую авантюру — пересечение советско-финской границы по льду замерзшего Финского залива при помощи контрабандистов. Вместе с семьей он приехал в Детское (бывшее Царское) Село, откуда в условленный день декабря 1927 года через село Дубки отправился на берег Финского залива.

Wikimedia // Агафон Фаберже

Там контрабандисты посадили беглецов в сани и помчали по льду в сторону Финляндии. Их заметили пограничники, которые после нескольких предупредительных выстрелов в воздух открыли огонь на поражение. Семья Фаберже-младшего уцелела лишь чудом, он сам был ранен в руку. В итоге беглецы сумели прорваться через границу и оказались в Финляндии.

1934 год. Побег в 16 дней

Опальный писатель и мыслитель Иван Солоневич, который участвовал в разработке знаменитого единоборства самбо, несколько раз пытался бежать через советско-финскую границу. Первая попытка пришлась на сентябрь 1932 года: Солоневич с братом Борисом, сыном Юрием и несколькими товарищами заранее разработали маршрут и достали оружие.

Под видом охотников они прибыли в Карелию, на арендованной лодке добрались до озера Суоярви, а оттуда — до водопада Кивач на реке Суна. Сойдя с лодки, «охотники» через лес двинулись в сторону границы, но тут удача отвернулась от них.

Погода ухудшилась, они попали в аномальную магнитную зону, где не работал компас, к тому же Солоневич заболел.

В итоге компании пришлось отказаться от плана побега из СССР. Вторую попытку Солоневич с товарищами попытался предпринять в мае 1933 года, но она тоже сорвалась: Юрий, сын писателя, попал в больницу с аппендицитом. Тогда побег перенесли на сентябрь, но заговорщиков снова ожидал провал.

В их группу внедрился участник, который оказался тайным осведомителем главной советской спецслужбы того времени — Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных комиссаров (СНК) СССР. В итоге Солоневича и его товарищей сняли с поезда по пути в Мурманск.

Wikimedia // Иван Солоневич

Случись задержание годом позже — и всю группу ожидал бы расстрел: летом 1934 года в СССР приняли закон о применении высшей меры наказания к тем, кто пытался бежать из страны. Но в 1933 году он еще не действовал, поэтому отец и сын Солоневичи попали в лагеря ГУЛАГа.

Сменив несколько лагерей, Иван Солоневич оказался в Подпорожском отделении трудового лагеря «Беломорско-Балтийский комбинат», где начал работать спортивным инструктором и взял в помощники сына.

Они вместе активно участвовали в проведении советской вселагерной Олимпиады, чем заслужили ряд привилегий.

Одной из привилегий была возможность покидать территорию лагеря: к тому моменту его администрация была уверена, что Солоневичи смирились с судьбой и не попытаются бежать снова. Но на деле вышло иначе: при первой же возможности отец и сын сбежали, а затем 16 дней шли к советско-финской границе, прибегая к хитростям.

Иван Солоневич:

Мы смазывали наши сапоги коркой от копченого сала, настойкой из махорки и нашатырным спиртом. Самая гениальная ищейка не могла бы сообразить, что все это относится к одному и тому же следу.

На 17-й день побега одиссея Солоневичей закончилась: они добрались до советско-финской границы и успешно пересекли ее, навсегда покинув СССР.

1962 год. Заплыв до Турции

Уроженец сибирской деревушки Петр Патрушев с детства увлекался плаванием и в 18 лет попал в списки кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио 1964 года. Решения об этом молодой человек ждал, занимаясь в Новосибирском спортивном клубе армии — именно там он проходил срочную службу, оттачивая мастерство пловца.

Но однажды у Петра и его тренера появился недоброжелатель — бывший сотрудник КГБ, из-за козней которого Патрушева перевели из спортивной части в обычную. Там Патрушев столкнулся с жесткой дедовщиной, но терпеть не стал: попытался дать отпор обидчикам, однако силы оказались неравны.

книга «Приговорен к расстрелу» // Петр Патрушев

Пытаясь спасти свою жизнь, рядовой симулировал сумасшествие и попал в психбольницу, но вскоре бежал оттуда. Чтобы избежать наказания за халатность, руководство психбольницы на бумаге оформило передачу Патрушева на попечение его брату. Таким образом Петр на некоторое время оказался вне поля зрения властей и задумал побег из СССР.

Самым надежным ему казался вариант пересечения советско-турецкой границы через Черное море. Патрушев прикинул, что из Батуми до турецкой границы нужно проплыть всего 15 километров, однако делать это напрямую было опасно.

Чтобы обойти пограничников, Петру пришлось бы сделать крюк в 30 километров, и он решился на эту авантюру.

Поздним вечером 15 июня 1962 года Патрушев начал свой невероятный заплыв. Когда он замечал катера пограничников, то нырял под воду и задерживал дыхание, а когда силы заканчивались, лежал на поверхности воды и смотрел в небо. Петр сумел вплавь пересечь границу и добраться до Турции, но его испытания на этом не закончились.

Турецкие власти не поверили, что человек физически может пересечь Черное море вплавь, сочли Патрушева советским шпионом и отправили под арест. Лишь два года спустя он сумел доказать свою невиновность, освободился и перебрался жить в Австралию.

1963 год. Калитка в Китай

Сын «врага народа» Анатолий Булев был убежденным диссидентом-троцкистом. Для борьбы с советской властью в начале 60-х он задумал перебраться в Китай, с которым у СССР в то время были обостренные отношения, и собрать там отряды для проведения революции на Родине.

В. Мариковский / РИА Новости //

На советской погранзаставе

Для этого в 1963 году Булев проделал долгий путь из Астрахани через Москву и Хабаровск в приграничный город Бикин, а затем поселился в расположенной под ним деревне Васильевке, где размещалась погранзастава. Он стал изучать ее и заметил в проволочном заборе служебную калитку, через которую и ускользнул в ночи.

Анатолий Булев:

Пограничники так старательно глядели вдоль забора, что забыли обращать внимание на то, что делается у них под носом. Мысль о том, что «нарушитель» может пройти их собственной дверью, им и в голову не приходила.

Оставалось лишь перебраться через реку Уссури: лодки у Булева не было, и он решил пуститься вплавь. До китайского берега в холодной воде он добрался лишь чудом, едва не утонув. Причем в Китае его приняли хорошо, но диссидент вскоре разочаровался в китайском коммунизме.

Беглеца депортировали обратно в Советский Союз, где он был помещен в казанскую психбольницу, из которой вышел лишь в 1968 году.

2002 год. Велосипедист-невидимка

Если в советское время самые примечательные инциденты на границе были связаны с побегами из страны, то в современной России встречаются и обратные ситуации. Так, в октябре 2002 года российские правоохранительные органы ждал сюрприз: им попался британец Уайс Майкл Артур, который целых три месяца нелегально находился в стране.

Как выяснилось, он нелегально пересек финско-российскую границу еще летом того же года, передвигаясь на обычном велосипеде. Так упорный британец, называвший себя гражданином мира, шел к своей мечте — велопутешествию по России. Правда, в Санкт-Петербурге Артур лишился своего железного коня — его украли неизвестные.

Но путешественник не отчаялся и решил продолжить вояж по стране уже на рейсовых автобусах. Кто знает, какие удивительные места России успел бы посетить британец, если бы в Волгограде его не заметили милиционеры. Они решили проверить документы Артура, поняли, что он нелегал, и вскоре «гражданин мира» был депортирован домой.

2009 и 2021 годы. «Шпион» с флейтой и рассеянный читатель

У некоторых нарушителей границы нелегальное путешествие в Россию оказывалось куда короче, чем у британца Артура. К примеру, в 2009 году французский путешественник Азуз Норбер тайно проник на российскую территорию из Финляндии через неработающий контрольно-пропускной пункт (КПП) в Муезерском районе Карелии.

НТВ // Азуз Норбер

Его задержали в десяти километрах от границы. Француз заявил, что просто не знал, что для поездки в Россию необходима виза,он думал, что для этого хватит карточки гражданина ЕС. Причем Норбер еще в школе изучал русский язык, поэтому мог свободно общаться с пограничниками.

Азуз Норбер:

Я хотел попутешествовать от Карелии до Санкт-Петербурга. Как турист. Это была мечта моего детства.

При обыске у Норбера нашли при себе флейту — игрой на ней в дороге он и зарабатывал себе на жизнь. Однако пограничников француз насторожил: его заподозрили в шпионаже и на полгода отправили в СИЗО.

Но затем следствие разобралось во всем: Норбера оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение правил въезда в Россию, а затем депортировали из страны. К слову, перед депортацией его доставили в Санкт-Петербург, так что его мечта побывать в Северной столице в конце концов исполнилась — правда, вряд ли так, как он хотел.

А 13 августа 2021 года российские пограничники с удивлением заметили одинокую фигуру, пересекающую вброд российско-абхазскую границу на реке Псоу. Нарушителем оказался 14-летний подросток из Абхазии, который случайно зашел на территорию России.

Из сообщения пограничной службы ФСБ России:

Наряд незамедлительно выдвинулся на задержание нарушителя, и уже на российской территории, на берегу реки, он был задержан.

Пограничный переход между Россией и Абхазией на реке Псоу