«Стать невидимым». Агент МИ-6 скрывал свою личность 25 лет

Капитан Рэд Райли вступил в британскую армию в возрасте 17 лет. После базовой подготовки он записался добровольцем на курсы пилотов и получил квалификацию пилота оперативного вертолета, после чего продолжал нести службу в Германии, Северной Ирландии, Канаде, Белизе и на Кипре. В 36 лет он уволился из армейского воздушного корпуса и перевелся в Специальную авиадесантную службу (SAS), подразделение специального назначения британской армии. В 1980 году Райли входил в антитеррористическую группу Соединенного Королевства, которая в том же году брала штурмом иранское посольство, захваченное вооруженными до зубов террористами. В 1989 году, когда Райли уволился из армии, его тут же завербовала МИ-6, где он прослужил до 2015 года. Его книга «Быть готовым ко всему» рассказывает о буднях спецагентов и секретных приемах, которые позволяют им выполнять свою работу. «Лента.ру» с разрешения издательства «Альпина Паблишер» публикует фрагмент текста.

© Кадр из фильма «007: Спектр»

Прежде чем попасть в секретную разведывательную службу Ее Британского Величества, известную как МИ-6, и стать секретным агентом, я был военным. Много лет я прослужил связистом в Королевском корпусе связи, потом перевелся в Корпус военной авиации, стал пилотом вертолета, а 20 лет спустя закончил службу спецназовцем в Специальной авиадесантной службе. За время моей долгой и в целом ничем не примечательной карьеры в британской армии никому из начальства, по сути, не было дела до моего внешнего вида. Конечно, в первые годы службы, надев форму, я должен был выглядеть подтянутым, чистым и опрятным, если, конечно, не участвовал в боевых действиях. Но все изменилось, когда, уже будучи матерым воякой, я стал спецназовцем SAS: элегантность в одежде перестала играть хоть сколько-нибудь значимую роль.

В группе по борьбе с терроризмом меня никто не обязывал носить военную форму, и очень быстро мой неряшливый и далеко не армейский вид стал для меня предметом особой гордости

Рэд Райли

К сожалению, другие члены группы тоже ловили от этого кайф, и вскоре мы все стали выглядеть одинаково — как разношерстная банда патлатых южноамериканских революционеров. Должен отметить, что в начале 1980-х это был последний крик моды.

Клоню я, собственно, к тому, что армейскому начальству есть дело лишь до одежды и причесок военнослужащих: форма по уставу, длина волос, состояние бород и усов. До тех пор, пока солдат исправно выполняет свои обязанности, командирам плевать, толстый он, худой, высокий, низкорослый, красавец или урод.

В МИ-6 дела обстоят иначе: все, что касается внешности, имеет огромное значение, особенно если вам предстоит стать секретным агентом и выполнять поручения в разных странах, порой глубоко враждебных и очень опасных

Рэд Райли

Конечно, для этого мало обладать определенной внешностью. Перспективных кандидатов, которых приглашают пройти отборочный курс, выявляют специальные люди, занятые вербовкой новых агентов в МИ-6. Часто они выбирают тех, у кого есть опыт военной службы и приобретенные на ней навыки.

Кадр из фильма «Шаровая молния»

Разведка на местности, рукопашный бой, владение оружием, первая медицинская помощь, боевые вылеты, прыжки с парашютом, самодисциплина, хождение под парусом, подводное плавание или катание на лыжах — вот лишь некоторые из них.

Если у кандидатов нет армейского опыта, то, скорее всего, они приобрели какие-то из этих навыков в обычной жизни, владеют иностранными языками или много путешествовали по свету.

Любой перед тем, как быть принятым на работу в МИ-6, проходит самую тщательную проверку службой безопасности

Рэд Райли

Вся подноготная самого кандидата, членов его семьи, друзей, родителей, бабушек и дедушек рассматривается буквально под микроскопом. Он проходит одно или несколько собеседований с сотрудником по проверке благонадежности, умеющим виртуозно выведывать любые секреты, которые человек предпочел бы хранить при себе.

Кандидата расспрашивают о самых интимных сторонах его жизни, но не потому, что интервьюер извращенец, — просто ему необходимо понять, восприимчив ли кандидат к шантажу и не рискует ли по мере карьерного продвижения в МИ-6 оказаться под колпаком у чужой разведки. Иными словами, возможно ли собрать на него компромат.

Кадр из фильма «Лицензия на убийство»

Компроматом в разведывательных кругах называют компрометирующие и изобличающие материалы. Зачастую их подделывают, фабрикуют или искусственно раздувают, чтобы опозорить или дискредитировать то или иное лицо, чаще всего политического противника или общественного деятеля. Впервые слово «компромат» появилось в русском языке как сокращение термина «компрометирующие материалы».

Если вы оказались одним из немногих избранных, прошли процедуру проверки и обладаете необходимыми способностями и умениями, значит, можно приступать к изучению шпионского ремесла — специальных технических навыков, которые потребуются для работы. Конечно, при условии, что внешние данные позволяют вам стать неприметным человеком.

Ян Флеминг как-то написал о своем персонаже Джеймсе Бонде, без сомнения самом знаменитом шпионе в мире: «Я задумывал Бонда чрезвычайно скучным, неинтересным человеком, с которым творятся невероятные вещи; я хотел, чтобы он был инструментом, и не более».

В самом начале, когда Бонд как герой только появился на свет, Флеминг предполагал, что «с ним и вокруг него будут происходить экзотические события, но сам он будет оставаться фигурой нейтральной». Таким и должен быть настоящий секретный агент, офицер разведки, шпион, называйте его как хотите, — неприметным человеком (неважно, мужчина это или женщина): чрезвычайно скучной, неинтересной, заточенной исключительно на выполнение поставленных перед ней задач нейтральной фигурой.

Конечно, Джеймс Бонд был и остается — так как ему не суждено стареть — красавцем 30 с небольшим лет, пьяницей, курильщиком и заядлым бабником, гоняющим только на самых крутых тачках

Рэд Райли

И, как вы понимаете, это не тот человек, который сможет раствориться в толпе. Увы, для того чтобы «серенький» имидж был более убедительным, вам придется выбирать машины попроще и поскромнее, куда меньше пить и соблазнять красоток только на досуге, а не посреди задания.

Вы не будете выглядеть так же феерично, как Джеймс, во всяком случае не с утра пораньше, и, уж конечно, как любой смертный, не убежите от старения. Так что послушайте совет человека, который знает, каково это — оказаться последним в очереди, когда раздавали лица, и являет собой наглядный пример беспощадности времени.

Оглядитесь вокруг. Обратите внимание, какие приметы выделяют людей из толпы, и постарайтесь, чтобы у вас их не было. Единственный способ стать успешным секретным агентом — это одеваться неброско, говорить тихо, а лучше вообще помалкивать, постоянно быть начеку и все время поддерживать «серенький» имидж. Ваша конечная цель — слиться с толпой настолько, чтобы стать почти невидимым.

При нормальных обстоятельствах вы всегда должны выглядеть неприметно. Однако в редких случаях это правило можно нарушать или, по крайней мере, обходить. В конце концов, как сказал однажды какой-то умник, «правила созданы, чтобы мудрецы ими руководствовались, а дураки подчинялись».

Тот, кто вознамерится за вами следить, подсознательно выделит какую-то особую примету — такова природа человеческого ума. А ведь даже российским контрразведчикам ничто человеческое не чуждо. Копна ярко-рыжих волос, большой крючковатый нос или руки заметно разной длины — все это очевидные приметы, на которые и будет ориентироваться группа наружного наблюдения. Если особая примета внезапно исчезнет, разумно предположить, что и у вас, как у объекта, поднимутся шансы ускользнуть от наблюдения. А оставлять слежку ни с чем — это отдельное удовольствие.

Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»

Я, конечно, не предлагаю прицепить искусственные руки, ноги, уши, нос или выкрасить волосы в кричащий цвет. Есть менее радикальные варианты, которые, возможно, вы захотите испробовать.

Необычные, броские куртка, пальто или шляпа, рюкзак всегда на одном и том же плече, портфель, газета или зонтик — все это может выделить вас в толпе и помочь группе наблюдения легко идентифицировать. Выбрав особую примету, вы должны открыто демонстрировать ее в течение нескольких дней перед выполнением задания в рамках рутинных конспиративных мер. И когда наступит пора провернуть серьезное дельце, вы избавитесь от этой приметы и сразу усложните жизнь группе наблюдения.

Если хотите оставаться незамеченным или оторваться от преследователей, замечательный способ быстро преобразиться — изменить характер волосяного покрова на голове и лице. Постоянно носить на голове нечто невообразимое не рекомендуется, но, если вам потребуется изменить внешность как можно быстрее, будьте готовы к радикальным действиям с волосами. Можно таскать с собой парик, шиньон и прочие накладки, но это более приемлемый вариант для женщин, чем для мужчин.

Борода и усы — очень эффективный способ быстро изменить внешность. Отращивайте их несколько недель перед началом операции, а потом сбрейте, и ваша внешность радикально изменится.

Кадр: фильм «Живи и дай умереть»

Даже недельная щетина может преобразить вас до неузнаваемости. А почему бы не покрасить волосы на тон-другой темнее или светлее? (Полностью менять цвет волос не стоит.) У вас буйная шевелюра? Тогда отрастите бороду и обрейте голову «под ноль». Ну как, нравится быть лысым? Я почти уверен, что вы будете удивлены и даже потрясены, не узнав себя в зеркале.

Любое внезапное и экстремальное изменение растительности на лице может посеять сомнение в умах филеров, сидящих у вас на хвосте, и даст вам возможность ускользнуть от слежки

Рэд Райли

Очки без диоптрий, их еще иногда называют имиджевыми, заметно меняют лицо. Стоят они недорого, так что при необходимости выбросить их будет не жалко, а небольшой размер позволяет носить их в кармане или кошельке. Если вы уже ходите в очках с диоптриями, смените их на контактные линзы. Заодно сможете изменять цвет глаз.

Если же вы надумаете носить солнцезащитные очки, очень важно, чтобы они выглядели уместно. Поэтому надевать их стоит только на улице, когда светит солнце. Человек, который носит темные очки в пасмурную погоду или, хуже того, в помещении, наоборот, привлекает к себе внимание, да и вид у него откровенно дурацкий.

Сливаться с окружающей средой крайне важно, но помните: легенда превыше всего, и вы должны соответствовать ей всегда и во всем.

Если ваша легенда гласит, что вы преподаватель Кембриджского университета, вышедший на пенсию и прибывший в Иран любоваться произведениями древнеперсидского искусства, то вам абсолютно необходимо одеваться соответствующим образом. Отправляясь в северо-западную провинцию Керманшах, чтобы осмотреть поразительные наскальные рельефы, вы, скорее всего, наденете добротный костюм, пошитый на Сэвил-Роу, и олдскульно повяжете галстук, несмотря на палящий зной.

Кадр из фильма «Не время умирать»

Если же вы облачитесь в джинсы, футболку и прочные походные ботинки, это может выдать в вас шпиона, высматривающего признаки военной активности в районе границы с Ираком.

Или, к примеру, вам необходимо убедиться, что известный террорист, изготовитель взрывчатки проводит свой медовый месяц в одном из отелей залива Контокали, что на острове Корфу. Само собой, вы отправитесь на Корфу как турист и оденетесь как подобает туристу.

В реальной жизни, когда шпион работает под прикрытием, он получает псевдоним, подтверждаемый всевозможными фальшивыми документами: паспортом, водительскими правами и т. д. Если вам необходимо работать под вымышленным именем, вы должны по возможности обзавестись как можно большим числом бумаг. Но и в этом случае не теряйте бдительности: даже идеально сделанные документы и весь ваш опыт не защитят вас от ситуаций, когда вы попросту забудете, кого изображаете в данный момент.

Любой самый мелкий провал в памяти может повлечь пагубные и даже катастрофические последствия

Рэд Райли

Чаще всего такое происходит из-за стресса. Например, после длительного перелета, когда вы только что сошли с трапа и проходите иммиграционный или таможенный контроль, или если вас допрашивает полиция.

Затмение может наступить и в более спокойные моменты, когда внимание рассеивается, в частности при бронировании номера в отеле или при подписании чека, когда вы оплачиваете счет в баре. Чтобы избежать конфуза, который неизбежно возникнет, если вы подпишетесь чужим именем — а такая оплошность явно привлечет нежелательное внимание, и объяснить ее будет трудно, — вам следует потренироваться. Помогут в этом напоминания о том, что «я — не я!».

TxllxT/Wikimedia // Здание Секретной разведывательной службы

Если вы обычно не носите часы, начните. Если носите, надевайте на другую руку. Поменяйте кольцо и наденьте не на тот палец, на котором привыкли его видеть. Купите новую ручку и держите в том кармане, из которого ее неудобно доставать доминирующей рукой. Я сам часто носил с собой ручку, зная, что никогда ею не воспользуюсь. Пластырь на большом пальце руки, которой вы пишете, также служит прекрасным напоминанием о вашей сегодняшней роли. И, наконец, всегда носите с собой приличный запас фальшивых визитных карточек на случай, если напрочь забудете свой псевдоним.