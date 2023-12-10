Историк раскрыл загадку появления России

Территория Древнерусского государства изначально формировалась по оси с севера на юг: от Ладоги и Новгорода до Киева, а ее правящая династия и значительная часть знати (дружина) имели скандинавское происхождение. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института российской истории РАН Антон Горский.

© pxhere

При этом ученый подчеркнул, что норманнский фактор не ускорил в Древней Руси процесс государственного строительства.

Видео дня

Во-первых, скандинавы в то время находились на таком же уровне социально-политического развития, что и славяне, и первые государства у них тоже возникли в IX-X веках. Во-вторых, Древнерусское государство формировалось одновременно с Польшей и Чехией, где никакого обширного присутствия норманнов не наблюдалось, и везде это происходило схожим образом Антон Горский доктор исторических наук

Группировка Рюрика

Как отметил профессор, скандинавский фактор в Восточной Европе проявился в том, что формирование у восточных славян одного государства, в отличие от западных и южных славян (где их было несколько), в значительной степени оказалось связанным с наличием сильного политического ядра — дружины первых русских князей, сначала имевшей преимущественно норманнское происхождение, что обеспечивало им значительное военное превосходство над правителями других восточнославянских общностей.

«Если бы не этот фактор, то, вероятно, у восточных славян к Х веку сформировалось бы как минимум два государственных образования — у полян со столицей в Киеве и у ильменских словен со столицей в Новгороде, а может быть, даже и больше», — пояснил историк.

По его словам, в раннее Средневековье выходцы из Скандинавии постоянно присутствовали на Русской равнине. «Но только одна из таких группировок, которую можно назвать группировкой Рюрика и его преемников, сыграла здесь важнейшую роль в процессе образования единого восточнославянского государства», — рассказал Горский. Норманны, проникавшие в Восточную Европу до Рюрика, как и в Западной Европе, стремились контролировать участки торговых путей. Но скандинавы, постоянно приходившие на Русскую равнину уже после Рюрика, в основном представляли собой наемную военную силу — дружинников на службе у русских князей.

Как считает ученый, группировка Рюрика в пределах контролируемых ею территорий занялась установлением продуманной и масштабной системы государственной власти.

Если верна гипотеза, согласно которой нашего летописного Рюрика следует отождествлять с датским конунгом Рёриком Ютландским, то ничего удивительного в этом нет.

Рёрик Ютландский был реальным историческим персонажем, хорошо знакомым с самой развитой в то время западноевропейской государственностью — франкской. Он около сорока лет жил на территории Франкской империи, служа Каролингам, и поэтому, в отличие от большинства других викингов того времени, мог обладать навыками государственного управления.

Отвечая на вопрос, вокруг какого города — Новгорода или Киева — формировалось ядро Древнерусского государства, ученый отметил, что следует учитывать рассматриваемый исторический период.

«Если говорить о происхождении правящей династии на Руси, то первоначально, во второй половине IX века, ее представители сидели в Новгороде (точнее, в Рюриковом городище). Но с конца IX столетия, когда Олег завоевал Киев, именно этот город стал общерусским государствообразующим центром, вокруг которого со временем сложилась единая политическая система всех восточнославянских (и не только) общностей», — пояснил профессор.

Русь днепровская и Русь верхневолжская

По мнению Горского, часто встречающееся в литературе утверждение, что Северо-Восточная Русь (Суздальская земля) стала политическим центром Руси в XII веке, после взятия взятия и разорения Киева в 1169 году войском владимирского князя Андрея Боголюбского и его союзников, не соответствует действительности. На самом деле в домонгольской Руси Суздальская земля была одним из четырех наиболее сильных и влиятельных территориально-политических образований наряду с Черниговской, Смоленской и Волынской землями. Правящие ими князья боролись за контроль над Новгородом, где до середины XIII столетия ведущую роль играло местное боярство, и особенно над Киевом — главным столом на Руси.

Возвышение Суздальской земли произошло только в ордынскую эпоху.

Как пояснил ученый, это было вызвано сразу несколькими причинами. Во-первых, в 1243 году ордынский хан Батый признал великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича, старейшего в роду Рюриковичей, главным князем на Руси и передал ему власть над Киевом. В 1249 году сыну Ярослава Всеволодовича, Александру Ярославичу (Невскому), был выдан новый ярлык на «Киев и всю Русскую землю». Во-вторых, князья Северо-Восточной Руси накануне Батыева нашествия почти не участвовали в ожесточенной междоусобной войне в Южной Руси за обладание Киевом и Галичем, которая серьезно ослабила черниговских, волынских и смоленских князей.

В-третьих, Суздальская земля в XIII веке имела большой потенциал как для внутреннего освоения, так и для внешнего расширения. В-четвертых, к середине XIII века суздальские князья установили контроль над Новгородом, что оказалось более выгодным, чем борьба за Киев. В-пятых, после монгольского нашествия началась экспансия Литовского государства на русские земли (Полоцкую, Волынскую, Киевскую, Переяславскую, Черниговскую и Смоленскую). Но Суздальская земля находилась далеко до Литвы, которая долгое время не могла ей угрожать.

И, наконец, возвышению Суздальской земли сильно поспособствовал переезд киевского митрополита во Владимир. Это случилось в 1299 году, когда во время междоусобной борьбы между ханами Тохтой и Ногаем Киев вновь подвергся ордынскому разорению.

Преемники Александра Невского на владимирском великокняжеском столе вплоть до конца XIII века тоже формально одновременно были киевскими князьями. Как подчеркнул Горский, потеря Киева никак не отразилась на статусе владимирских князей как «князей всея Руси», поскольку они обладали соответствующим ханским ярлыком.