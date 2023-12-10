10 самых сильных животных в мире

Какое животное может поднять до 6000 кг? На этот вопрос ответили в материале BBC Science Focus.

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Африканский слон. В положении лёжа он может поднять 6000 кг. А весит взрослый слон чуть больше 6 тысяч килограммов.

Горилла. У этих животных очень сильные руки. При этом самцы горилл крупнее самок и могут во взрослом состоянии весить до 200 кг. В целом горилла поднимает до 815 кг.

Белый носорог. Вес взрослых самцов носорогов может составлять от 1800 до 2500 кг, самок - 1800-2000 кг. По разным оценкам, тянуть он способны вес от 800 до 1100 кг.

Овцебык. Взрослый овцебык весит от 180 до 410 кг. При этом поднимает он до 900 кг.

Тигр. Он способен бегать по скоростью 65 км/ч, а поднять - до 550 кг, что в два раза больше его собственного веса.

BBC Science Focus

Медведь гризли. Взрослый самец может поднять 227 кг одной лапой и имеет силу пяти людей. В целом же способен гризли поднимать грузы весом 500 кг.

Лев. Взрослые особи-самцы весят от 150 до 250 кг, самки - 120-180 кг. Поднять они при этом способны до 450 кг.

Белый медведь. Взрослые самцы обычно имеют вес 300-700 кг, а самки - 150-350 кг. Также они обладают мощными челюстями для охоты и могут поднять 450 кг.

Леопард. В среднем леопард-самец весит 30-70 кг. Самые крупные представители этого вида могут поднять до 125 кг. Используют они при этом мышцы челюсти, когти, ноги.