Жаба вместо куклы: дикая жизнь девочки-маугли

Сегодня ей 33 года. Она не живёт в Африке, но постоянно туда возвращается.

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Прокатиться верхом на страусе, запросто поиграть с леопардом – свирепым хищником, поплескаться в реке, которая кишит огромными крокодилами, спать в обнимку с львёнком под присмотром старого слона Абу… Эти детские забавы до сих пор снятся Типпи Дегре, известной всему миру как девочка-Маугли. Предлагаем узнать её историю.

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Африка вместо Парижа и жаба вместо куклы

У Типпи никогда не было игрушек. В три года босоногая девчушка с набедренной повязкой вместо куклы нежно прижимала к груди огромную жабу. Типпи, прокалённая знойным солнцем Ботсваны, где обитало немыслимое число зверей, ядовитых змей, скорпионов, считала этот мир своим домом.

И в нём для девочки не было врагов: всех Типпи называла братьями, друзьями. На коленках юной француженки по-дружески грелись питоны, а на плече устраивались милые и ласковые сурикаты.

Когда фотограф Алан Дегре и фрилансер Сильвия Робертс, махнув рукой на шикарную квартиру в центре Парижа, приличный доход и спокойную работу, подались на Чёрный континент, даже их друзья опешили от этой отчаянной авантюры.

Пара обосновалась в Намибии, в национальном парке — одном из живописных уголков этой африканской страны. Здесь же отважная Сильвия, оказавшаяся в интересном положении, решила рожать ребёнка. Ни одного врача за сотни километров, свирепствующая малярия и прочие трудности не остановили молодую женщину.

4 июня 1990 года под крики обезьян, постоянно лезущих в открытые окна дома, на свет появилась рыжая девочка.

«Я только гораздо позже и поняла, какой опасности я могла подвергнуть малышку! — через несколько лет призналась Сильвия журналистам. — Видимо, это безалаберность молодости, когда кажется, что всё не так уже страшно. Я же ведь здорова, значит, и рожу нормально».

Дочку назвали в честь актрисы Типпи Хёпберн, сыгравшей главную роль в фильме Хичкока «Птицы».

Дикая жизнь крошки Типпи

Однажды молодой маме при жарком закате африканского солнца пришла в голову сумасшедшая идея: пусть малышка растёт в единении с дикой природой, как дети местных племён.

Этот эксперимент с самого начала не вызвал энтузиазма у властей Намибии. Высокопоставленные чиновники не рискнули портить отношения с европейской страной. Съеденный дикими зверями ребёнок мог стать причиной международного скандала. Французскую пару вежливо попросили покинуть страну.

Подобных проблем не оказалось в соседней Ботсване. Заповедник Мореми стал идеальным местом для реализации планов молодой пары. Здесь Типпи Дегре и провела своё детство. Правда, теперь люди из племени овамбо звали рыжую девочку Оканти. В переводе с языка аборигенов – «мангуст».

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТИППИ ДЕГРЕ // МАЛЕНЬКАЯ ТИППИ

Аборигены научили Типпи многим премудростям, без которых не выжить в дикой природе. К рыжеволосой девочке они относились с особым дружелюбием. Босоногая Оканти оказалась способной ученицей и за короткое время усвоила многие жизненно важные уроки. Первый из них – обходить стороной ядовитых змей и пауков, не тревожа их покой. И самое главное – никогда не показывать спину хищным зверям. Нужно просто, без всякой агрессии смотреть им в глаза.

Это трудно представить, но Типпи смело приближалась к африканским львам, которые славились непредсказуемым характером. И часами играла с львятами. На подобный шаг не решился бы ни один из взрослых.

Типпи детским сердцем уяснила, что звери – это почти человеческий мир. Только более честный, доверчивый и бескорыстный. Она научилась понимать язык диких животных и даже по-своему разговаривать с ними.

«Животные бесхитростны. Если ты однажды их понял, эту искреннюю любовь ничем не перебьёшь! С людьми так не работает», — с грустью в голосе говорила уже взрослая Типпи.

Мировая известность девочки-Маугли

В 1997 году режиссёр Кристиан Клей снял документальный фильм «Типпи из Африки». Имя девочки-Маугли стало известно всему миру. Немногим позже вышла в свет одноимённая книга, в которой семейная чета Дегре рассказала о детстве Оканти и о приключениях, которые выпали на её долю.

Кстати, пока Типпи жила в тесном единении с дикой африканской природой, она ни разу не болела. Если не брать в расчёт лёгкую простуду и порезы на ногах.

Возвращение в цивилизованный мир стало страшным ударом по Типпи. Здесь всё было ей чуждо. Девочка буквально задыхалась в непривычной, незнакомой обстановке. Оканти тосковала по Ботсване, по чудным африканским ночам, по огромным мерцающим звёздам на небе, по родной музыке окружающей дикой природы. Типпи кожей не воспринимала душный город, где яблоку негде упасть. Она страстно желала прежней первобытной свободы.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТИППИ ДЕГРЕ // ТИППИ ДЕГРЕ СЕГОДНЯ

Жизнь в городских джунглях

Учёба в школе не пошла. Друзьями «дикарка из Ботсваны» так и не обзавелась. Её вольное поведение стало головной болью для преподавателей. Родителям Типпи поневоле пришлось забрать дочь из школы. Теперь она проходила науку в стенах своего дома.

Вскоре Типпи заболела по-настоящему. Врачи связали это с психологическим дискомфортом, с неумением, нежеланием приспосабливаться к новым условиям своего существования.

Когда 14-летней Оканти предложили стать героиней трэвел-программы «Вокруг света с Типпи», она с нескрываемой радостью согласилась. Надоедливую хворь сняло как рукой, ведь она вновь возвращалась в родную и любимую Африку.

Сейчас 33-летняя Типпи Дегре часто посещает Чёрный континент. Она стала ярой защитницей дикой природы, ведёт сайт об Африке, снимает документальные фильмы. Для этого девушка получила режиссёрское образование во французской Сорбонне.

Оканти бьёт тревогу, когда видит, как на её глазах разрушается, исчезает неповторимая красота уникальной страны.