Опасная услуга: как «муж на час» обманывает женщин

Названа новая опасность «мужа на час» для российских женщин
«Муж на час» стал ещё более опасен для клиентуры. Схему воровства денег обнаружили эксперты ВТБ, сообщает ИА DEITA.RU.
Сайты пестрят подобными объявлениями, и многие доверчивые россиянки пользуются такими услугами. Однако «мужья» зачастую имеют корыстный интерес и обманывают домохозяек нещадно.
Так, общение после заявки переводится в один из популярных мессенджеров. Детали работы уточняются, просят выслать фотографию проблемной зоны. Далее «эксперт» заявляет о необходимости покупки деталей для исполнения работы.
Вместе с просьбой перевести задаток мошенник отправляет фишинговую ссылку на оплату. Заказчик платит - «исполнитель» исчезает вместе с деньгами, переставая отвечать на сообщения.
По информации ВТБ, случаи жалоб на подобную схему участились в последний месяц. Как правило, чек небольшой. В канун праздников мало кому хочется бегать по строительным магазинам, и люди охотно верят мошенникам.
По сумме у воров накапливается неплохой навар. Клиент должен быть внимательным, если общение переводят в личную переписку и требуют закупить детали. Специалисты добавляют, что необходимо читать отзывы перед тем, как обращаться за помощью, а также стараться использовать внутренние инструменты общения на ресурсе услуг.