Опасная услуга: как «муж на час» обманывает женщин

«Муж на час» стал ещё более опасен для клиентуры. Схему воровства денег обнаружили эксперты ВТБ, сообщает ИА DEITA.RU.

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Сайты пестрят подобными объявлениями, и многие доверчивые россиянки пользуются такими услугами. Однако «мужья» зачастую имеют корыстный интерес и обманывают домохозяек нещадно.

Так, общение после заявки переводится в один из популярных мессенджеров. Детали работы уточняются, просят выслать фотографию проблемной зоны. Далее «эксперт» заявляет о необходимости покупки деталей для исполнения работы.

Вместе с просьбой перевести задаток мошенник отправляет фишинговую ссылку на оплату. Заказчик платит - «исполнитель» исчезает вместе с деньгами, переставая отвечать на сообщения.

По информации ВТБ, случаи жалоб на подобную схему участились в последний месяц. Как правило, чек небольшой. В канун праздников мало кому хочется бегать по строительным магазинам, и люди охотно верят мошенникам.