Почему мир с поляками после Смуты назвали «поганым»

Победа ополчения Минина и Пожарского осенью 1612 года и избрание на царство Михаила Романова через четыре месяца после этого, положили конец внутренней Смуте в России. Но интервенция на этом не закончилась и потребовалось еще несколько лет, чтобы прекратилась война. Завершилась она 405 лет назад, 11 декабря 1618 года, подписанием Деулинского перемирия с поляками. В народе оно получило название «поганого».

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Открытая польская интервенция началась еще в 1609 году, попытки правительства Василия Шуйского остановить наступление неприятеля оказались неудачными. После разгрома под Клушино в июне 1610 года Россия осталась без армии.

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Этим воспользовались бояре и свергли Шуйского с престола, сам он был передан полякам и умер под Варшавой. Новое правительство, которое получило название «семибоярщина» пригласила на престол сына польского короля Сигизмунда III королевича Владислава.

Описывая время смуты, часто упоминается та самая пресловутая «семибоярщина», но почти никогда не называются имена. А между тем они отлично известны. Это князья Федор Мстиславский, Андрей Голицын, Андрей Трубецкой, Иван Воротынский, Борис Лыков-Оболенский и, собственно, два боярина – Иван Романов и Федор Шереметев. Вот они и пригласили иноземца на русский престол.

Это дало возможность полякам опираться на международное право в своей агрессии против России. И продолжить войну после избрания на престол Михаила Романова – они его не признали. В 1613 году война разгорелась с новой силой.

Не признал Михаила царем и казацкий атаман Иван Заруцкий. Он был против поляков, но хотел возвести на престол четырехлетнего сына Лжедмитрия I и Марии Мнишек. Шведы, которых позвали в Смуту на помощь, решили воспользоваться ситуацией и стали претендовать на новгородские и псковские земли. Таким образом неокрепшему новому правительству пришлось вести одновременную войну на севере, западе и юге.

Для начала основные усилия направили на устранение угрозы со стороны Заруцкого, который со своими отрядами несколько раз подходил к Москве и представлялся наиболее опасным. В 1614 восстание казаков удалось подавить, сам он был схвачен и казнен в Москве. Вместе с ним Мария Мнишек и младенец Лжедмитрия.

Со шведами воевали еще несколько лет, удалось освободить Новгород и Ладогу, но на большее уже сил не хватило. По Столбовскому миру от 27 февраля 1617 года Россия потеряла Карелию, Ивангород, Орешек и весь выход к Балтийскому морю. Их сумеет возвратить только Петр I в ходе Северной войны.

А сил не хватило потому, что в апреле 1617 года, после решения Сейма осенью 1616 г., началось новое польское вторжение. К ним присоединились часть запорожских казаков во главе с гетманом Петром Сагайдачным. Другая часть казаков встала под знамена Москвы. Речь Посполитая требовала трон для королевича Владислава и была намерена свергнуть нового царя.

С точки зрения международного права он был основным претендентом – вот такую «бомбу» заложила Семибоярщина. Россия потратит кучу сил и времени, чтобы впоследствии добиться формального отказа поляков на российский престол.

Несмотря на все усилия сдержать интервентов и даже победы русских под Можайском, в 1618 году полякам удалось вновь достигнуть стен Москвы. Но еще довольно слабая русская армия изрядно потрепала войска Владислава и сдаваться совершенно не собиралась.

Теперь выясняется, что уже у поляков не хватает сил ни разбить русские полки, ни вести длительную осаду. Штурм города 10–11 октября показал это наглядно – русские его отбили. Но и сами контратаковать сил не имели.

Наступил момент, когда обе стороны ничего толком не могли сделать. То есть идеальное время для заключения перемирия. России мир нужен был как воздух, чтобы собраться с силами – вот уже два десятка лет были сплошные потрясения. 31 (21) октября 1618 г. начинаются переговоры.

Польская сторона настаивала на признании Владислава царем и передаче Речи Посполитой Пскова и Новгорода. Русские требовали вернуть Смоленск и все оккупированные земли. Насчет королевича указали, что обязательным пунктом его признания царем было принятие православия. А этого он не сделал и более того – обещал подчинить Русь римскому папе. Значит все права потерял.

2 ноября (23 октября) переговоры продолжились под Троице-Сергиевой лаврой, где был лагерь поляков. Русская сторона согласилась отдать Смоленск в обмен на 20 лет перемирия. Поляки потребовали еще и Псков, и все земли, взятые в ходе Ливонской войны еще при Иване Грозном. А также полную компенсацию за все годы войны. Но соглашались на отказ от трона Владиславом.

Голод и угроза наемников покинуть польскую армию и нарастающее недовольство москвичей вынудили обе стороны поторопиться с заключением перемирия. В Москве Ян Гридич от русских и Кшиштоф Сапега от Речи Посполитой составили пункты будущего договора.

30 (20) ноября в деревню Деулино около лавры прибыло русское посольство. Оно настаивало на принятии всех пунктов договора без внесения изменений. Польша пригрозила возобновлением военных действий. После долгих споров правки все же были внесены и 11 (1) декабря 1618 года было подписан Деулинский договор.

По нему устанавливалось перемирие на 14,5 лет – с 4 января 1619 (25 декабря 1618) года по 5 июля (25 июня) 1633 года. Россия отдавала Речи Посполитой Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский и ряд других городов с окрестными землями. Поляки возвращали Вязьму, Козельск, Мосальск и Мещовск в обмен на Себеж и ряд городов на Псковщине. Осуществлялся обмен пленными. По нему в Россию вернулся Филарет – отец царя Михаила Федоровича.

Таким образом условия оказались тяжелейшими. Именно поэтому Деулинское перемирие и было прозвано «поганым».

Но оно действительно дало стране время восстановить силы, экономику и укрепить армию. Уже в 1632 году, еще до окончания перемирия, Россия начинает успешную для себя войну, в результате которой Владислав окончательно отказывается от всех претензий на русский престол и возвращается Смоленск.