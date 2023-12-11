Почему «нарезной» ученые считают самым вредным хлебом

«Нарезной»: почему учёные считают его самым вредным хлебом
Хлебобулочные изделия по типу муки, из которой они приготовлены, делятся на пшеничные, ржаные, пшенично-ржаные и ячменные. Также каждый из видов муки может быть высшего, первого, второго сорта. Наиболее вредным видом хлеба из вышеперечисленных, по мнению большинства учёных, является пшеничный «нарезной» батон из муки первого сорта. И вот почему.
Согласно статистическим данным, самым востребованным, а, следовательно, самым любимым считается пшеничный белый хлеб из муки высшего сорта. Диетологи во всём мире не устают напоминать — в таком продукте начисто убиты все полезные вещества.
Британский кардиолог Уильям Дэвис утверждает, что наиболее опасен пшеничный батон, который выпекают в настоящее время. Всего каких-то два-три десятилетия назад пшеница значительно отличалась (в лучшую сторону) от той, которую продают сейчас. По мнению англичанина, гибриды этой сельскохозяйственной культуры имеют существенно изменённый генетический код. Соответственно, и свойства муки сильно изменены.
Соглашается с Дэвисом и российский диетолог Андрей Бобровский. Он вообще рекомендует в пищу употреблять только хлеб из ржаной муки.
А заведующий лечебной частью одной из клиник в штате Коннектикут Эндрю Рубман ссылается на результаты многочисленных исследований. Так, было установлено, что употребление белого пшеничного хлеба резко повышает угрозу диабета. В зоне риска — люди, предрасположенные к этому заболеванию.
Не на стороне пшеничного батона и сотрудники авторитетного международного журнала об онкозаболеваниях «Journal of Cancer». В одной из статей, опубликованной в издании, говорилось, что регулярное потребление белого свежего пшеничного хлеба и возникновение раковых заболеваний имеют прямую зависимость.
Кроме того, сторонники здорового образа жизни обратили внимание на любопытную тенденцию. В любом зоопарке мира посетителям категорически запрещают кормить животных свежим белым хлебом. Любители наблюдать за птицами тоже выступают против кормления пернатых белым хлебом. Якобы, такое лакомство не насыщает птичий организм питательными веществами, а лишь забивает желудок. Даже при условии, что птица активно клевала крошки пшеничного хлеба, она может умереть от голода.