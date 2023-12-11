Почему «нарезной» ученые считают самым вредным хлебом

Хлебобулочные изделия по типу муки, из которой они приготовлены, делятся на пшеничные, ржаные, пшенично-ржаные и ячменные. Также каждый из видов муки может быть высшего, первого, второго сорта. Наиболее вредным видом хлеба из вышеперечисленных, по мнению большинства учёных, является пшеничный «нарезной» батон из муки первого сорта. И вот почему.

© ru.freepik.com

Согласно статистическим данным, самым востребованным, а, следовательно, самым любимым считается пшеничный белый хлеб из муки высшего сорта. Диетологи во всём мире не устают напоминать — в таком продукте начисто убиты все полезные вещества.

Видео дня

Британский кардиолог Уильям Дэвис утверждает, что наиболее опасен пшеничный батон, который выпекают в настоящее время. Всего каких-то два-три десятилетия назад пшеница значительно отличалась (в лучшую сторону) от той, которую продают сейчас. По мнению англичанина, гибриды этой сельскохозяйственной культуры имеют существенно изменённый генетический код. Соответственно, и свойства муки сильно изменены.

Соглашается с Дэвисом и российский диетолог Андрей Бобровский. Он вообще рекомендует в пищу употреблять только хлеб из ржаной муки.

А заведующий лечебной частью одной из клиник в штате Коннектикут Эндрю Рубман ссылается на результаты многочисленных исследований. Так, было установлено, что употребление белого пшеничного хлеба резко повышает угрозу диабета. В зоне риска — люди, предрасположенные к этому заболеванию.

Не на стороне пшеничного батона и сотрудники авторитетного международного журнала об онкозаболеваниях «Journal of Cancer». В одной из статей, опубликованной в издании, говорилось, что регулярное потребление белого свежего пшеничного хлеба и возникновение раковых заболеваний имеют прямую зависимость.