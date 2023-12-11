Страшная сила: чем поразила победительница конкурса «Мисс КГБ»

В 1990 году титул «Мисс КГБ» получила Екатерина Майорова. Рядовые советские граждане узнали об этом из статьи, опубликованной в одной из газет. Можно предположить, что зачитан этот газетный материал был «до дыр». Сотрудники Комитета государственной безопасности на тот период редко становились публичными героями. И тут такое…

В самом секретном ведомстве, видимо, решили идти в ногу со временем. В конце 80-х годов прошлого столетия страну, находящуюся на пороге больших перемен, захватила волна всевозможных конкурсов красоты и талантов. Выбирались «Московская красавица», «Мисс СССР», а также их «представители» в регионах. .

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При этом и до объявления результатов ведомственного конкурса в Советском Союзе жители прекрасно знали — в КГБ трудится немало красоток. Их называли «ласточками», а внешние данные и обаяние использовали для плетения «паутины» вокруг иностранных дипломатов и других ценных источников информации. Руководство, как правило, действовало проверенными методами — нужно было скомпрометировать человека интимной связью с «ласточкой», а затем шантажом или уговорами принудить его к сотрудничеству.

ТАСС

Точно неизвестно, доводилось ли Кате Майоровой участвовать в таких операциях, но её красоту отмечали многие. С фотографий, сохранившихся в архиве ИТАР-ТАСС смотрит симпатичная зеленоглазая брюнетка с популярной в ту пору объёмной прической и наложенными на щеки румянами.

Иностранные журналисты, находившиеся на тот момент в Москве, поспешили выведать у «Мисс КГБ» что-либо о «внутренней кухне» советской спецслужбы. В присутствии офицера КГБ, отвечавшего «за связи с прессой» Майорова всё-таки дала интервью корреспонденту The Washington Post Дэвиду Ремнику. .

«Катя ответила на мои вопросы — или, можно сказать, не ответила. <…> Для человека, «обученного убивать» и состоявшего в одной из самых страшных организаций в мире, она была очаровательна», — признал американец.

После непродолжительной беседы Ремник сделал вывод — никакого конкурса вообще не было, а присуждение титула «Мисс КГБ» требовалось лишь для саморекламы советской спецслужбы, переживавшей нелёгкие времена.