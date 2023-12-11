Редкую картину Кустодиева величиной 2 м выставят на торги

"Борис Кустодиев - один из самых востребованных русских художников. В 2012 году его картина "Извозчик" была продана более чем за $7 млн, что позволило войти Кустодиеву в топ-20 самых дорогих русских живописцев. Впервые как на международных, так и на русских торгах появляется полотно Кустодиева такого размера. Учитывая необычную тематику, дату создания, внушительный размер и музейный уровень картины "Катанье", работа представляет интерес и для коллекционеров, и для инвесторов. Как известно, шедевры всегда растут в цене быстрее, чем обычные работы, поэтому для тех, кто ищет, куда инвестировать свободные средства, это шанс года", - отметил руководитель портала и аукциона ARTinvestment.ru Егор Молчанов.