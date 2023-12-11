У кого из наших современников есть ген неандертальца

В Европе и Азии продолжают находить останки неандертальцев — пещерных людей, которых долгое время считали предками современного человека. Несмотря на это, загадок, связанных с ними, остаётся достаточно. Например, учёные давно спорят о существовании специального гена, носителями которого могут быть люди, живущие в настоящее время.

Homo neanderthalensis жили в Европе около 500-600 тысяч лет назад. Археологи по останкам сумели примерно восстановить внешность предков землян. Оказалось, что неандертальцы были высокого роста, обладали мощным скелетом и мускулатурой, светлой кожей, преимущественно рыжими волосами и веснушками.

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Позже заговорили о существовании так называемого гена неандертальца. Так, один из главных признаков — повышенная свёртываемость крови. В древности это свойство помогало выжить. Наши предки жили далеко не в комфортных условиях, а получить травму могли буквально на ровном месте. Благодаря хорошей свёртываемости крови раны заживали значительно быстрее.

Следующий «критерий» — прочные ногти и волосы, а также упругая кожа. За это отвечает белок кератин. У неандертальцев он синтезировался не только быстро, но и качественно. Также все первобытные люди были склонны к ожирению. Образ подтянутого обезьяноподобно мужчины с дубинкой в руках, ловко прыгающего и быстро бегающего, во многом правдив. У неандертальцев была потребность часто есть и эффективно усваивать пищу, поскольку над ними постоянно висела угроза голода. У современного же человека необходимости в постоянном «жевании» и нахождении в движении, нет. Отсюда и проблемы с лишним весом. Но наиболее они актуальны для тех, в ком слишком много «неандертальского гена».