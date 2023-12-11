«Остров погибших женихов»: за что так прозвали форт Кроншлот

Если Кронштадт иногда называют «ключом Петербурга», то форт Кроншлот, расположенный в акватории Финского залива, известен как «ключик от Кронштадта».

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Правда, среди жителей Северной столицы популярно более романтическое название – «Остров погибших женихов».

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Крепость Петра

Основанный Петром me форт Кроншлот стал первым сооружением Кронштадта. Его построили в 1703-1704 годах как военное укрепление для защиты нового города – Петербурга. По мысли Петра, форт должен был «прикрывать» наиболее глубоководный и удобный для вражеских атак южный фарватер между побережьем Финского залива и островом Котлин.

Для этих целей небольшой островок расширили с помощью ряжевых конструкций – деревянных срубов, наполненных песком, глиной и камнями. По центру форта высилась трехъярусная 37-метровая башня на деревянном каркасе, укреплённая глиной. Наверху развевался российский флаг. Башня была построена по образцу, который изготовил лично царь-плотник. Сначала Пётр Великий дал форту имя Кроншлосс («Коронный ключ»), но позже переименовал его в «Коронный замок» - Кроншлот (от голландского kroone slot). Кронштадский краевед Александр Еськов называет Крношлот «первой в мире фортовой крепостью».

«Спутник» Санкт-Петербурга в начале XVIII века был предметом гордости русского правительства. Согласно описанию Дмитрия Мережковского, на одном из петровских празднеств было вынесено изображение античного божества Нептуна, смотрящего на Кроншлот, с подписью: Videt et stupescit («Видит и удивляется»).

Царь лично расставил артиллерию форта – 14 шестидюймовых пушек. Петр Великий наказал гарнизону при нападении врага «так стрелять, чтобы по выстрелении последней пушки первая была готова и чтоб ядер даром не стрелять».

Стратегический гений первого русского императора подтвердился на практике уже в июне 1704 года. Подчинённым коменданта Крошлота Тимофея Трейдена пришлось защищать проход к Невской губе от шведской эскадры вице-адмирала Якоба де Пру. Попытка шведов прорваться к Петербургу или высадить десант на Котлин закончилась неудачей, Русские вели плотный огонь по врагу, попасть же в Кроншлот с кораблей было трудной задачей, так что крепость совершенно не пострадала. Летом 1705 года была отбита атака ещё более крупной эскадры шведов. Стоит упомянуть, что на Кроншлоте служили первые русские морские пехотинцы – бойцы Морского полка, сформированного в 1705 году.

В 1724 году после капитальной перестройки Кроншлот внешне превратился в пятиугольник неправильной формы. Его оснащение увеличилось до 120 орудий. «Петровскую» деревянную башню снесли в конце XVIII века. В дальнейшем форт неоднократно перестраивался, его стены были заменены на каменные. Кронштадт окружали и другие форты, и в эпоху Крымской войны англичане и французы уже даже не пытались приблизиться к морской твердыне Петербурга.

В 1896 году форт Кроншлот разоружили. Здесь располагались склад, минная станция и инженерные службы.

Народное название

В XX веке Кроншлот стали называть «Островом погибших женихов». Исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский в своём «Словаре петербуржца» относит появление наименования к периоду блокады Ленинграда. Балерина Наталья Сахновская в 1943 году, записав это название в дневнике, упомянула, что так называли форт моряки, которые несли там службу. Во время блокады, по-видимому, особенно ощущалось отдалённое местоположение Кроншлота, отсутствие связи с внешним миром.

Однако на самом деле, как свидетельствовал Тихон Нечипоренко, автор документальной повести «Особое задание Родины», название «Остров погибших женихов» стало употребляться ещё до блокады, в 1930-х годах.

Неправильно видеть в этом отголосок военной истории – реальных сражений Кроншлот видел немного. «Погибшие женихи» — это скорее шутка, отражавшая специфические реалии службы на острове. Моряки служили здесь почти без увольнительных, их отпускали в город настолько редко, что парням оставалось разве что высматривать девушек в бинокль, стоя на берегу.

«Мы не видели здесь ни одной женщины», — писала о Кроншлоте посетившая форт поэтесса Вера Инбер.

Кроме редких артисток и писательниц на остров заглядывали главным образом немолодые прачки, чтобы забрать бельё. Каждая девушка, назначенная в гарнизон Кроншлота, пользовалась особым вниманием мужского пола.

От войны до наших дней

В годы Великой Отечественной войны на Кроншлоте базировались два дивизиона военных катеров – малых морских охотников. Ангар для них соорудили в конце 1930-х годов. Из штаба соединения командование руководило дозорной службой в этой части Финского залива. Орудия и пулемёты катеров использовались как зенитные орудия для отражения немецких атак с воздуха.

Жизнь Кроншлота в период блокады Ленинграда описал моряк Балтийского флота Петр Капица: «Если смотреть на Кроншлот сверху, то по форме своей он напоминает огромную вытянутую каплю с круглым глазом в середине – неглубоким затоном, в который могут заходить катера и буксиры. <…> В бухту Кроншлота то и дело заходят катера МО пополнить боезапас, получить свежий хлеб, сыр, консервы. Для них в клубе беспрестанно крутят старые кинокартины».

Гитлеровские захватчики сосредоточились на осаде Кронштадта и почти не трогали Кроншлот. По словам Капицы, в крепость иногда попадали шальные снаряды, но они буквально отскакивали от прочных стен.

В 1945 году на Кроншлоте устроили станцию по размагничиванию кораблей, снабжённую немецким трофейным оборудованием. При Хрущёве первый форт Кронштадта был оставлен военными. Последние орудия и механизмы отправили на переплавку.