Гибель группы Дятлова: что следователь отказался заносить в протокол

Во время расследования гибели группы Дятлова Юрий Юдин, единственный выживший в том роковом походе, при опознании найденных вещей указал на предмет, который не мог принадлежать его умершим товарищам.

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Однако следователь проигнорировал его слова.

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Чужая вещь

После обнаружения места гибели туристической группы следователи составили опись найденных там вещей. Юдин, который выбыл из строя из-за состояния здоровья ещё в начале маршрута, говорил: «Среди всего барахла только одна вещь была чужая – солдатская обмотка». По некоторым сведениям, позже нашлась и вторая обмотка.

Юдин не понимал, откуда эти предметы могли оказаться у «дятловцев». По словам Юрия, следователь Лев Иванов по неизвестной причине не занёс его показания в протокол.

Различные версии

Некоторые люди, считающие, что к гибели «дятловцев» причастны военные, ссылаются именно на историю с обмотками. В то же время противники данной теории приводят в качестве контраргумента всё те же якобы солдатские обмотки. Дело в том, что в документах по данному делу было приведено описание обмотки «шинельного сукна» с коричневой тесьмой. Длина обмотки составляла 1 метр. А настоящие солдатские обмотки имели длину не менее 1,5 метров. В ГОСТе 2046-43 и вовсе говорится о том, что обмотки должны были быть длиной 215 сантиметров. Также Евгений Буянов и Борис Слобцов, авторы книги «Тайна аварии Дятлова», настаивают на том, что солдатские обмотки изготавливались не из сукна, а из плотной хлопчатобумажной ткани.

Стоит отметить, что «дятловцы» действительно пользовались обмотками – их надевали прямо на лыжные ботинки, чтобы снег не забивался в обувь. И эти обмотки были обозначены как обмотки «солдатского образца».

При этом в материалах дела специалисты нашли пункт «ватник с поясом». На основании этой записи был сделан вывод: в реальности «солдатские обмотки» были поясами, которые защищали от холода поясницу.