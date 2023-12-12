Главные долгожители: сколько лет прожили Адам и Ева

В вопросах библейского летоисчисления существует множество неясностей, которые, наверное, и толкают ученых на поиски исторических аналогий тех событий. Вот, например, жизнеописание Адама и Евы в Библии разобрано довольно подробно, но опять же — без точных цифр и дат. Поэтому мы толком не знаем, когда появились на свет первые люди, сколько они прожили, какова была их разница в возрасте…

"Плодитесь и размножайтесь"

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Этими словами, как мы знаем, Бог напутствовал первых людей вскоре после их создания:

«И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».

А потому общепринято мнение, что Адам и Ева появились на свет уже взрослыми. Хотя прямого указания в Библии на это нет. Впрочем, описание детских лет первых людей также отсутствует, хотя детству и юности многих библейских персонажей обычно уделяется внимание.

Из ребра Адама

А вот говорить о том, сколько было лет Адаму и Еве, и была ли последняя младше, довольно сложно, ведь в Библии об этом нет упоминания. О сотворении первой женщины сказано довольно кратко:

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа».

Да и как можно говорить о возрасте в типичном для человека понимании, если сам момент рождения как такового (опять же — в нашем понимании) у Адама и Евы отсутствовал?

Время, когда времени не было

Нет и четкого понимания того, когда на свет появились Каин и Авель. Поэтому вычислить хотя бы косвенно возраст Адама и Евы по годам рождения их детей не представляется возможным. Известно лишь, что первенец появился на свет после грехопадения и изгнания из Рая. Впрочем, многие богословы сходятся во мнении, что само грехопадение и есть зачатие, а значит произошло оно еще в Раю, по-видимому, вскоре после создания Евы. Ну а отсутствие указаний на какие-то временные рамки объясняется тем, что в Раю времени просто не было — так как жизнь была вечной.

Семья долгожителей

Если верить Библии, то Адам и Ева были долгожителями. Ведь, согласно Писанию, первый человек прожил 130 лет, когда на свет появился его третий сын — Сиф. А в 800 лет он еще «родил сынов и дочерей». Судя по таким способностям Адама, ни он, ни его жена еще не были в этот момент стары. Относительно смерти первых людей Библия молчит, но в апокрифических источниках есть информация, что Адам заболел, когда ему исполнилось 930 лет и вскоре умер. А через шесть дней за ним последовала и Ева.