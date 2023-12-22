Что в Европе VIII–XIII веков скрывалось за золотыми обложками книг

В период Средних веков среди королей и церковной знати были распространены манускрипты с красочными иллюстрациями на библейские темы, декорированные золотыми обложками. Их использовали для церковных богослужений. Золото, изумруды, жемчуг, драгоценные камни – все указывало на статус заказчика. Так заказчик хотел продемонстрировать его и выразить свою огромную любовь к Богу. Миниатюрные картинки на золотых фонах внутри книги, конечно, занимательны, но шедеврами ювелирного искусства той эпохи можно назвать именно обложки этих увесистых книг.

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Какое для нас искусство Средневековья

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Средневековье окутано тайнами и домыслами. А в эпоху интернета еще и стало предметом для смеха. Часто в ленте во «Вконтакте» мы видимы мемы в духе страдающего Средневековья» с шутками на фоне красочных манускриптов той эпохи. Смотришь на долговязых и непропорциональных человечков с печальными лицами, и пробирает на смех. Именно эти забавные картинки и могли скрываться внутри за золотыми обложками, украшенными драгоценными камнями, какие только могли найти мастера. Но не только пучеглазые апостолы на страницах манускриптов и готические храмы представляют искусство Средневековья. На ювелирном поприще были неизвестные нам мастера, которые творили во славу Богу.

Смена вектора

Первые манускрипты начали появляться в VIII веке, когда на территории Европы вовсю процветали варварские королевства. Считается, что именно грубые и в грязных одеждах варвары сменили высокое искусство Античности в сторону грубоватости, абстрактности и упрощенности. Античность достигла в сферах разных искусств высочайшего уровня, но люди Средневековья отреклись от всего античного, как от достижений языческой культуры.

В античном Риме украшения, особенно кольца, носили свободные люди, а чем больше украшений – тем лучше, ведь есть возможность показать себя. В Риме мастерам было доступно золото, серебро и куча драгоценных камней в изобилии. Тогда почти любой свободный гражданин мог себе позволить украшение из золота.

Средневековые мастера напрочь забывают достижения античного Рима. Золото и серебро внезапно дорожают и порой воруются из Византии, а ювелирные изыски себе может позволить только знать или церковь. Техники античного ювелирного искусства стерлись из памяти, и средневековые мастера с нуля создавали новое, пользовались тем, что Бог послал.

Иисус с большими руками и множество камней

Одной из известных работ, которая дошла до наших дней, можно назвать Евангелие Линдау IX века, эпохи династии Каролингов. Рукопись была создана в стенах аббатства Линдау, в Германии, и содержит тексты четырех Евангелий. На обложке уже можно увидеть черты, которые будут характерны для таких обложек почти до конца Средневековья – абстрактная и несуразная фигурка Иисуса в центре с слишком длинными пальцами. Интерес людей в то время явно не был направлен на изучение анатомии из-за религиозных запретов. Привлекает пучеглазость Иисуса, вписанного в крест, сейчас бы он мог стать героем какого-нибудь неосторожного мема. Остальная же часть оклада плотно и как будто бы даже с излишком декорирована красивыми камешками – зеленые изумруды, белые жемчужины и другие цветастые драгоценности. Все они исполнены в технике обработки гладких кабошонов – в Средневековье еще не знали гранения камней.

Не только написанное от руки в этом манускрипте имело сакральный смысл. Блеск золота был важен – это отождествление со светом божьим. Оклад священных писаний должен вызвать у верующего трепет, показать свою божественную красоту.

Как менялись обложки сквозь века

Производство не стояло на месте, а мастера улучшали свои навыки в малой пластике, в период готики вернулись забытые технологии ювелирного искусства. Фигуры начинают выступать за границы плоскости, становятся объемными. Драгоценные камни все меньше занимают пространство оклада, предпочтение в декоре отдается рельефу. В начале XIII века создается Бертольдский сакраментарий – сборник текстов для мессы. Оклад декорирован выступающей трехмерной фигурой Мадонны с младенцем, а по четырем сторонам от центра – рельефы четырех Евангелистов. Спустя почти три с половиной века мастера ювелирного дела отходят от того, чтобы сплошным ковром вставлять цветные камни и стекла. Появляется орнамент растительных побегов, заполняющий пространство оклада.

А что было после Средневековья

Переживая свой расцвет в эпоху Средних веков, рано или поздно мастерство уходит в упадок, потому что появляются новые формы и предназначения искусства. Искусствоведка Викторина Евгеньевна Смурова отметила, что подобные рукописные книги продолжали создаваться в последующие столетия, в России также есть примеры богато украшенных окладов для священных текстов. Но в XV веке был изобретен печатный станок, поэтому производство книг становится механическим, а не ручным, что намного упрощало работу мастерам. С той эпохи рукописи дошли до наших дней в большом объеме. Как правило, они хранятся в национальных хранилищах: библиотеках, архивах и музеях. Крупнейшие из них находятся в Европе: Ватиканская библиотека, Британский музей в Лондоне, Национальная библиотека Франции.

Что же касается шедевров ювелирного дела – золотых окладов, не все они сохранились до наших дней, и их количество меньше сотни экземпляров. Дело в том, что оклады были сами по себе драгоценны, а золото никогда не переставало быть дорогим. В последующие века оклады переплавляли и использовали на другие нужды, поэтому каждая сохранившаяся обложка с цветными кабошонами и былым золотым блеском имеют высокую ценность.

Искусство Средних веков для многих людей остается неразгаданной тайной. Для кого-то оно ограничивается вырезками из рукописей с картинками. Нам, современным людям, которые уже успели оценить творения Да Винчи и Микеланджело, такие картинки могут казаться не больше чем шуткой на просторах интернета. Мы привыкли, что обложка просто защищает внутреннюю часть книги и порой не несет никаких смыслов. Да, в наше время книжные обложки бывают продуманным арт-произведением, но они не сравнятся с роскошью золотых окладов в инкрустациях сияющих камней.