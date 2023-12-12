День Парамона Зимоуказателя: что нельзя делать 12 декабря

Православные верующие 12 декабря чтят память святого Парамона, а в народном календаре этот день именовали Парамоном Зимоуказателем.

© Unsplash

Такое название день получил неспроста – именно 12 декабря наши предки определяли по снежному покрову, каким будет урожай в будущем году. Если снега легло уже много – год будет урожайным, если мало – стоит опасаться голода.

Видео дня

В Парамонов день на Руси всегда готовили постные пироги. Хорошей приметой считалось наготовить выпечки побольше и пригласить за стол всех родственников и соседей – это сулило удачу всем, кто живет в доме.

Также наши предки 12 декабря имели традицию просить у соседей сахар или чего-либо другое съедобное, – согласно поверьям, в таком случае будущий год будет сладким и пройдет в достатке.

Еще одна примета Парамонова дня – ходить в баню. Считалось, что если 12 декабря посетить баню и хорошенько попариться, можно отогнать от себя болезни на целый год.

Что запрещалось делать в день Парамона Зимоуказателя

Совершать крупные покупки и тратить на что-либо много финансовых средств. В этот день стоило быть осторожнее с деньгами, дабы не навлечь на себя бедность и долги.

Тех, кто сквернословит и сплетничает в этот день, согласно поверьям, ждет неминуемая череда бед и несчастий на свою же голову.

Плохой приметой считалось мытье пола – вениками и тряпками можно было запросто вымести из дома не только счастье и семейное тепло, но и финансовое благополучие, как утверждают приметы.

В этот день наши предки были особенно осторожны с волосами – запрещалось стричь их маленьким детям, дабы не лишить разума, а взрослым стоило даже обойтись 12 декабря без мытья головы. Нарушение этого запрета грозило головными болями, если верить приметам.

12 декабря – один из дней Рождественского поста, потому запреты в питании еще актуальны и стоит воздерживаться от продуктов животного происхождения.

В Парамонов день лучше не делиться ни с кем своими планами и не хвалиться успехами, в противном случае удача непременно отвернется от хвастуна, а задуманное осуществить не получится.

Погодные приметы