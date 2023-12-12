Мерячение: как необъяснимая северная болезнь превращала людей в безумцев

В мире до сих пор немало редких болезней, о которых наука почти ничего не знает. Раньше все было еще более удручающим, особенно в области психических заболеваний. В конце 19 века на севере России появился новый недуг, который местные жители называли мерячение. Возникал он неожиданно, припадками, и лишал человека разума.

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Советский врач Сергей Мицкевич, работавший на Крайнем Севере, столкнулся с болезнью в первые годы советской власти. Приступ мерячения он описал так:

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«Сознание делается спутанным, появляются устрашающие галлюцинации: больная видит черта, страшного человека или что-нибудь подобное; начинает кричать, петь, ритмично биться головой об стену или мотать ею из стороны в сторону, рвать на себе волосы».

Мицкевич описал течение болезни у женщины-якутки. Это была единственный пациент с этим недугом, которого ему довелось наблюдать. При этом случаев мерячения в поселках русского Севера было предостаточно — информация о них появлялась регулярно.

Северное безумие

Название болезни произошло от якутского слова «мерячить» — быть одержимым, безумным. Это состояние было известно только северянам — в центральной части России и на юге оно не встречалось. Зато в поселках и стойбищах северной Сибири такие больные были обычным делом. Иногда встречались даже групповые случаи.

Проявлялась болезнь по-разному, но общие симптомы присутствовали всегда. Начиналось все с того, что человек отключался от внешнего мира, входил в транс. Затем начинались судороги, болезненные спазмы и безумие.

Этнограф Вацлав Серошевский писал об острой фазе недуга так:

«Больной воет, кричит, причитает, рассказывает небылицы, причем его ломает, сводит, бросает из угла в угол, пока, истощившись, он не уснет».

Одни больные вели себя, как тихо помешанные, другие впадали в буйство. Почти все испытывали физические и душевные страдания, природа которых была неизвестна. У многих наблюдалась склонность повторять действия других людей, иногда в ущерб себе.

«Если кто на глазах у больного подпрыгнет или ударит себя, то же сделает и больной; он может бросить ценимый им хрупкий предмет или даже находящегося у него на руках ребенка, если перед ним кто-нибудь бросит любую вещь».

Попытки успокоить больного или зафиксировать приводят его в состояние бешенства. Тогда он проявляет невероятную силу и нужно несколько крепких мужчин, чтобы скрутить такого припадочного.

Массовый психоз среди казаков

Самым массовым приступом мерячения можно считать случай, произошедший в 1870 году в отряде казаков в Нижне-Колымской части. Во время учений казаки неожиданно начали хором дословно повторять реплики своего командира. Офицер решил, что над ним издеваются и начал угрожать бойцам. Но в ответ услышал те же самые слова.

Закончилось все тем, что казаки, как по команде, бросили оружие на землю. Ни один из них после этого не смог объяснить своих действий и все были очень напуганы и подавлены. Полковой врач не смог установить причину массового помешательства.

В 1922 году изучением мерячения была решено заняться серьезно. Болезнь привлекла внимание академика, психиатра Владимира Бехтерева. Ученый получил письмо от некоего Григорьева, бывшего ссыльного, проживавшего возле Ловозера на Кольском полуострове.

Григорьев, имевший медицинское образование, несколько лет наблюдал за вспышками болезни. Он делал записи и пытался найти какую-то систему в появлении приступов. Он заметил, что в основном болезнь проявляет себя в одно и то же время в разных поселках. Как ни странно, но ее активность становилась максимальной при появлении полярного сияния.

Экспедиция Барченко

Учитывая это, Григорьев сделал вывод, что северное безумие связано с природными явлениями. Бехтерев, основавший Институт Мозга Человека, был очень заинтересован в разгадке этой тайны. При его содействии была организована экспедиция на Кольский полуостров. Возглавил ее Александр Барченко — известный исследователь эзотерики.

Изучение мерячения было не основной целью экспедиции. Главной задачей был поиск следов исчезнувшей гиперборейской цивилизации, а курировал поездку сам председатель ВЧК Феликс Дзержинский.

Барченко со своими спутниками два года собирал сведения о болезни и даже сам стал ее жертвой. Безумие овладело исследователями, когда они попали на священный остров Роговой в районе Ловозера. Шаманы не хотели пускать туда чужаков, но те проникли в святилище тайком.

По пути к культовому месту ученые нашли остатки древней мощеной дороги и прямоугольные глыбы. Но самой интересной находкой оказался большой лаз под землю. Спуститься вниз экспедиция не смогла, так как стала жертвой мерячения прямо у входа. Беспричинный ужас и галлюцинации заставили Барченко и его спутников срочно покинуть это место.

Ловозеро в Мурманской области

Доклад экспедиции Барченко был засекречен, а в 1941 году все документы экспедиции уничтожили. Говорят, это сделали, когда немцы подошли к Москве. Нацистов очень интересовало все, что касалось Севера и паранормальных явлений в этом регионе. Они не менее страстно желали отыскать Гиперборею, чем большевики.

Сам Барченко был обвинен в шпионаже в пользу Англии и в 1938 году расстрелян. Почти всех участников его экспедиции постигла та же участь в последующие 10 лет. Скорее всего, результаты двухлетней работы этих людей навсегда утрачены.

Мнение современных ученых

Современные психиатры считают, что мерячение — это особый вид психоза, иногда массового, связанный с шаманизмом. Симптомы болезни очень похожи на состояние людей, участвующих в шаманских обрядах многих народов Севера.

«Присутствие большого количества лиц, обладающих повышенной внушаемостью, создавало в традиционных обществах Севера и Сибири особый психологический климат, способствующий повышению социальной значимости шаманизма. Неслучайно смерть шамана часто вызывала вспышку психогенных заболеваний. Эпидемии прекращались, когда один из заболевших становился шаманом. Нарушенное смертью шамана мироздание восстанавливалось».

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Похожие состояния наблюдались и у других народов, например, джампинг у индейцев или лата у малайцев. Многие видят параллели и с кликушеством, распространенным в православном обществе. Еще одной причиной появления психоза ученые считают суровый климат Крайнего Севера.

Тот же Кольский полуостров, где чаще всего заболевали мерячением — это огромная территория, занятая однообразной тундрой. Большую часть года здесь лежит снег, а 52 дня длится полярный день, когда солнце вообще не заходит за горизонт. Эти условия не могут не угнетать нервную систему человека, даже выросшего в этих краях.

Ученый Павел Якоби, психиатр и этнограф, отмечал, что болезнь никогда не нападала на людей полных сил и поражала лишь истощенных физически и морально. Влияние северного сияния на активность болезни тоже объясняется. Организм человека реагирует на явления в магнитосфере Земли. Самые яркие сияния возникают именно во время больших геомагнитных бурь.