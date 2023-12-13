День медведя отмечают в России

В России отмечают День медведя. Этот большой и сильный зверь уже давно стал символом страны. Празднуют именно в декабре, когда все косолапые уходят в спячку. По славянской традиции, после этого и начинается настоящая зима, передает «МИР 24».

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Медведь является символом плодородия и силы, а свое название зверь получил за пристрастие к меду. На территории России в дикой природе проживает три вида медведей: белые – они же полярные, бурые и черные. Всего почти 280 тысяч особей.