Кто такой Шайлушай: откуда взялся мем и что означает?

В Сети набирает популярность вирусный мем, на котором изображен то ли смурфик, то ли гриб, то ли кот. В интернете этому гибридному созданию уже дали имя – Шайлушай. Если вы, как и мы до этого дня, не понимаете, о чем речь, то этот материал именно для вас. "Рамблер" решил разобраться и выяснить, что это за новый персонаж и откуда он взялся.

© Natehallinan.com

Откуда взялся Шайлушай

Видео дня

Картинка с изображением этого героя завирусилась в нашей стране после того, как ее опубликовал в своем TikTok русскоговорящий пользователь с ником ghojam1. Это произошло в конце августа 2023 года. Однако на самом деле история чудаковатого Шайлушая берет свое начало в далеком 2014 году. Именно тогда это изображение создал цифровой художник Нейт Халлинан и опубликовал на своем личном сайте с подписью "Встреча со смурфиком". Он просто решил пофантазировать на тему того, что будет, если скрестить смурфиков с грибами.

Мемы с Шайлушаем

Спустя несколько дней после первой публикации этого персонажа, пользователь ghojam1 начал регулярно публиковать мемы с ним, подписывая героя именем Шайлушай. Как и многие другие из абсурдных, эти мемы начали быстро распространяться по Сети.

@ghojam1

Мемы с Шайлушаем не несут в себе почти никакой смысловой нагрузки, однако популярность этого гибрида кота, смурфа и гриба, благодаря не его автору, а российскому пользователю TikToka, распространилась буквально по всему земному шару. И, что интересно, мем Шайлушай сохранил свое имя и на другом конце планеты. Спасибо алгоритмам популярной социальной сети, которая разнесла ролики и мемы с Шайлушаем по разным странам в первозданном виде.

@ghojam1

Единственная страна, где смурфу дали другую кличку, – Бразилия. Там персонажа именовали indo ali, что в переводе означает «иду туда».

@ghojam1

Иностранцы, собственно, как и наши соотечественники пока тщетно пытаются разгадать, что же означает прозвище этого существа. Согласно одной из популярных версий, пользователи соцсетей подозревают, что "Шайлушай" – производное от слова "шалопай".