Как появились «русско-татарские» фамилии

Русская и татарская культуры настолько тесно переплелись между собой, что порой наши представления о происхождении того или иного явления ошибочны. Наиболее ярко этот факт демонстрируют фамилии. В это трудно поверить, но многие распространённые русские фамилии имеют татарское происхождение.

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Фамилия в русской культуре имела большой прикладной смысл — нужно же было как-то отличать Иванов, Петров, Марий и так далее. Чтобы не запутаться в русских деревнях всегда поясняли — Пётр, сын Ивана, Марья, дочь Сидора, Федор, сын Никиты. Со временем то, что мы сейчас называем отчествами, превратились в фамилии — соответственно, Иванов, Сидоров, Никитин.

Исходя из этой логики, можно предположить, что татары в роду были у Анны Ахматовой и Сергея Рахманинова (основатели династий Ахмат и Рахман). Кстати, фамилия популярной исполнительницы Надежды Кадышевой тоже выдаёт ее родство с татарами. Певица происходит из рода Казанского мурзы Кадыша.

Первые «русско-татарские» фамилии появились, естественно, в период монголо-татарского ига. Позже татары прижились при дворе Ивана Грозного. После этого начался процесс «русификации» фамилий.

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Например, Николай Карамзин является потомком Кара-Мурзы (дословно можно перевести как «Чёрный князь»). Любопытно проследить, как видоизменялась фамилия, известная аж с XVI века. Сначала представители рода носили фамилию Карамза, которая позже превратились в привычную Карамзин.

У татар было распространено давать фамилии по виду деятельности, которой занимался человек. В то время просто взять и сменить профессию было практически невозможно. Не зря же говорилось — где родился, там и пригодился. Так, фамилия Тухачевский произошла от слова «тухачи» (знаменосец), а Караулов — от «каравыл» (охранник).

Богатая история и у фамилии Татищев, которую мы привыкли считать исконно русской. Оказывается, основатель рода занимался тем, охранял покой граждан от воров, которых по-татарски называли «татями». Видимо, делал он это настолько хорошо, что Иван III одарил его правом именоваться Татищев.