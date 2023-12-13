Сокровища Берии: насколько он был богат

На данный момент нет единой точки зрения относительно того, насколько был богат Лаврентий Берия. Одни историки утверждают, что он «сколотил» приличное состояние, другие же говорят, что рассказы о «роскошной жизни» советского партийного деятеля — миф.

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Так, британские биографы, изучавшие жизненный путь и быт Берии, пришли к выводу, что тот жил на огромной даче из камня и стекла, одевался у западных модельеров, имел великолепный особняк в Москве, шикарный лимузин. В начале 80-х годов в Великобритании сняли фильм «Красный монарх», где помимо описания недвижимости приводились данные о финансовом состоянии героя киноленты.

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Отечественный историк и публицист, кандидат исторических наук Борис Соколов поясняет — происхождение довольно внушительной суммы денег (на сберкнижках маршала к моменту смерти находилось 363 тысячи рублей) не должно вызывать никаких вопросов. Берия как председатель Совета Министров вполне неплохо зарабатывал: только ежемесячный оклад составлял 8 тысяч рублей. Кроме того, ему полагалась ещё и доплата в размере 20 тысяч рублей. Дополнительным источником доходов могла стать Сталинская премия, которую он получал как руководитель проектов по разработке атомной и водородной бомб дважды. В первом случае ему начислили 150 тысяч рублей, а во втором — 100 тысяч.

Сын же Берии, Серго, в ответ на многочисленные публикации, указывающие на благосостоянии отца, обращал внимание — все элементы «красивой жизни» Лаврентию Павловичу фактически не принадлежали. «Когда авторы подобных измышлений говорят о многочисленных особняках маршала и его шикарном автопарке, они забывают важную деталь: подобное имущество Лаврентию Берии не принадлежало — это была госсобственность, которую нельзя продать, подарить или оставить в наследство», — писал Серго в мемуарах.

О том, где одевался Берия, можно судить по многочисленным фотографиям. На снимках опальный маршал запечатлён в мешковатых френчах, которые ему шил портной Фурман. Никакой одежды от заграничных модельеров! А Серго Лаврентьевич вспоминал — семья никогда не считалась богатой. Например, он сам практически всё детство проходил в одних и тех же брюках по той простой причине, что вторых не было.