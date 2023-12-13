Высшая мера наказания: за что казнили в позднем СССР

В Советском Союзе было три с лишним десятка статей, по которым могла быть назначена высшая мера наказания — казнь через расстрел. Причем, закон не делал исключений и для женщин. А в 1964 году смертная казнь была применена даже по отношению к несовершеннолетнему, что вызвало общественный резонанс в стране и мире.

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С момента принятия нового Уголовного кодекса в 1960-м году в СССР к смерти приговаривали ежегодно свыше 2 000 человек. В 80-х количество казней снизилось и пошли разговоры о гуманизации уголовного преследования.

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Невинная жертва

К сожалению, на фоне обсуждений либерализации законодательства происходили страшные вещи. С 1971 по 1985 годы в Белоруссии действовал серийный убийца Геннадий Михасевич. Так как в СССР было не принято говорить о маньяках, как о чем-то свойственном только порочному капиталистическому обществу, то и расследование толком не проводились. Правоохранители подтасовывали улики и силой выбивали из арестованных признания. Так за преступления Михасевича было осуждено 14 человек, а один — расстрелян.

Тяжелая женская доля

Конечно, подавляющее большинство казненных в СССР — это мужчины, но были и женщины, удостоившиеся вышки. В 1979 году суд дал высшую меру знаменитой Тоньке-пулеметчице — Антонине Макаровой, служившей палачом у немцев в годы Великой Отечественной войны.

В апреле 1984 года смертный приговор был вынесен Берте Бородкиной за спекуляции в особо крупных размерах. Она организовала в Геленджике настоящий подпольный картель, буквально, грабя отдыхающих и государство через сеть заведений общественного питания. Несмотря на отсутствие в личном деле акта о приведении приговора в исполнение, считается, что ее расстреляли в 1985 году.

Последний смертный приговор женщине в СССР был вынесен отравительнице Тамаре Иванютиной. В течение 11 лет при помощи солей таллия она травила людей в личных целях, а иногда просто из ненависти. Следствию удалось доказать 20 эпизодов, 9 из которых были смертельными. В декабре 1990-го Иванютину расстреляли.

Воздушные террористы

В 1983 году группа террористов из семи человек — в основном дети высокопоставленных родителей — попыталась захватить пассажирский самолет, летевший из Тбилиси в Ленинград, чтобы посадить его в Турции и оттуда эмигрировать в США. В результате неудачного угона погибли семь человек, а 12 — получили ранения. Двое остались инвалидами на всю жизнь.