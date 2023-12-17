День в истории, 17 декабря: знаменательные события

Каждый день в мире случается что-то важное, а даты остаются вписанными в историю отдельных стран и всего мира.

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"Рамблер" расскажет о самых важных событиях, которые происходили в разные годы 17 декабря.

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Вышел первый номер «Vogue»

17 декабря 1892 года Артур Болдуин Тернер впервые издает новый журнал, посвященный «церемониальной стороне жизни» и ориентированный на «мудреца и дебютантку, делового человека и красавицу». Продукт «Позолоченного века», Vogue с тех пор ведет хронику высшего общества, моды и культуры и оказывает на них влияние.

К концу XIX века промышленная революция и рост корпораций обеспечили невообразимый ранее уровень богатства небольшой, но влиятельной части американского общества. У таких семей, как Вандербильты и Асторы , было время и средства, чтобы строить роскошные дома, устраивать гламурные вечеринки и покупать лучшую одежду. Таким образом, их общественная деятельность стала предметом большого интереса для их сверстников, а также для менее богатых, но амбициозных представителей среднего класса. Видя «бесконечные возможности для комментариев и время от времени упреков», Тернер решил создать журнал, посвященный этому образу жизни, назвав его «магнетической силой, владеющей силой». На обложке первого номера был изображен черно-белый рисунок дебютантки, а в первых выпусках Vogue подробно рассказывалось о «400», группе элитных светских людей, названной в честь предполагаемой вместимости бального зала Асторс.

Издательство Condé Nast приобрело Vogue в 1905 году, сместив его фокус почти полностью на женщин и моду и создав первое международное издание (сейчас их более 20). С тех пор журнал остается главным символом мира моды и красоты.

Первый полет на самолете

В американском штате Северная Каролина братья Орвилл и Уилбур Райт совершают первый в истории успешный полет самоходного самолета тяжелее воздуха 17 декабря 1903 года.

Осенью 1903 года они перевезли свой самолет по частям в Китти-Хок, собрали его, провели еще несколько испытаний, и 14 декабря Орвилл предпринял первую попытку полета с двигателем. Во время взлета заглох двигатель, самолет получил повреждения, на его ремонт потратили три дня. Затем, в 10:35 утра 17 декабря, на глазах у пяти свидетелей самолет съехал по монорельсовой дороге и поднялся в воздух, оставаясь в воздухе 12 секунд и пролетев 36,5 метров. Наступил век современной авиации. В тот день было проведено еще три испытания, во время которых Уилбур и Орвилл поочередно управляли самолетом. Уилбур совершил последний полет, преодолев 259 метров за 59 секунд.

В течение следующих нескольких лет братья Райт продолжали развивать свои самолеты, но держали в секрете свои успехи, чтобы получить патенты и контракты на свои летательные аппараты. К 1905 году их самолеты могли выполнять сложные маневры и оставаться в воздухе до 39 минут за раз. В 1908 году они отправились во Францию и совершили свои первые публичные полеты, вызвав широкое общественное волнение. В 1909 году Корпус связи армии США приобрел специально построенный самолет, и братья основали компанию Райт для производства и продажи своих самолетов. Уилбур Райт умер от брюшного тифа в 1912 году; Орвилл дожил до 1948 года.

Исторический самолет братьев Райт 1903 года находится в постоянной экспозиции Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне.

Борис Ельцин заявил, что Советский Союз прекратит свое существование

17 декабря 1991 года Бориса Ельцин объявляет, что Советский Союз официально прекратит свое существование в канун Нового года или раньше. Он заявил, что «красного флага больше не будет».