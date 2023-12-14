Глубоко под горами Сицилии нашли "ловушку времени"

Многочисленная команда геологов при проведении исследовательских работ на острове Сицилия обнаружила "ловушку времени", представляющую собой глубокий древний подземный бассейн с пресной водой.

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Как сообщает Phys.org, возраст обнаруженного бассейна составляет около шести миллионов лет. Компьютерное моделирование показало, что он вмещает в себя около 17,5 кубических километров воды. Такое огромное для засушливого региона количество удивило ученых. Они предположили, что большой объем пресной воды мог оказаться в "ловушке" в период Мессинского кризиса солености.

Так называют геологическое событие в истории Средиземного моря, в ходе которого произошло несколько циклов его частичного или практически полного высыхания. Ученые датируют его концом миоцена, периодом от 5,96 до 5,33 миллиона лет назад. Моделирование показало, что в течение 700 тысяч лет происходила "закупорка" Гибралтарского пролив. Это привело к пересыханию многих частей Средиземного моря, а обнажившееся морское дно стало подвергаться воздействию дождевой воды.

Исследовательская группа предполагает, что дождевая вода просочилась в земную кору и начала накапливаться под землей, поскольку ее впитывала похожая на губку карбонатная порода. А когда уровень моря вернулся к прежним отметкам, подземные пресные воды оказались на миллионы лет заблокированы в "ловушке времени" из-за давления морской воды.

К слову, поисками ученые занимались потому, что население данного региона растет. Соответственно, растет и потребность в ресурсах, особенно в пресной воде, которая на Сицилии всегда была в определенном дефиците. Примечательно, что геологи использовали данные предыдущих исследований, сосредоточенных на поисках нефтяных месторождений. В результате был обнаружен ранее неизвестный водоносный горизонт, расположенный на большой глубине под Гиблейскими горами.